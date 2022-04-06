Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сьогодні знову найбільшу активність росіяни виявляють у центрі та на півдні області.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ
"Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення. У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.
" Також сьогодні росіяни відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки. Вистоїмо! А росіяни триматимуть відповідь за кожен свій злочин", - зазначив Павло Кириленко.
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