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Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні знову найбільшу активність росіяни виявляють у центрі та на півдні області.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 01
Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 02
Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 03
Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 04

"Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення. У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.

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Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 05
Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 06
Оперативна інформація щодо ситуації на Донеччині станом на вечір 6 квітня: 5 загиблих та 8 поранених, - ОВА 07

" Також сьогодні росіяни відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки. Вистоїмо! А росіяни триматимуть відповідь за кожен свій злочин", - зазначив Павло Кириленко.

Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (28296) Донецька область (8368)


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"Асвададітєлі Данбаса"...Покидьки!
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06.04.2022 20:03 Відповісти
Я не желаю вам русские проклятий - это на себя наводить. А вот справедливости и кары Божьей желаю - что ещё может быть страшнее! Не откупишься, не соврешь и самое главное - не уйдешь!
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06.04.2022 20:10 Відповісти
Руцкие ацвабадители пришли освободить людей от имущества, домов, работы, здоровья и даже жизни. Вот она суть руцкага мира. Но эти фашисты и нацисты скоро отправятся за жириком к гиви и моторыле, будут завывать с хором и кабздохом в аду.
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06.04.2022 20:51 Відповісти
 
 