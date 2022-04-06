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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія повністю провалила вербування найманців на війну в Україні - у Придністров'ї при плані 15 тис прийшло 2 осіб, - Геращенко

днр,окупанти,найманці

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про повний провал вербування Росією найманців для війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написв у фейсбуці. 

Геращенко зазначив: "Інсайд. Потенційні найманці відмовляються воювати за інтереси путіна в Україні.

Знаючи про крайню непопулярність "спецоперації", путін вирішив не робити поки що масової мобілізації, а почати вербування найманців.

І не в росії, а в абхазії, придністров'ї, південній осетії. Тобто там де "м'ясо" зовсім не шкода.

За оперативною інформацією розвідки, придністров'ю було доведений план - 15 000 найманців, за ціною 100 000 рублів на місяць, або трохи більше 1000 доларів.

У результаті до військкоматів у Тирасполі та в інших містах прийшло аж 2 потенційні найманці, та й ті потім відмовилися.

Ніхто не хоче здохнути в Україні та стати добривами для наших чорноземів. Якщо ніхто не хоче воювати за путена за гроші, то ніхто з тих, кого можуть мобілізувати в Росії, як "безкоштовне м'ясо" і подавно воювати не захоче".

Читайте також: 300 сирійських найманців прибули до РФ для війни з Україною, - The New York Times

Автор: 

Придністров’я (474) вербування (242) Геращенко Антон (935) найманці рф (2047)


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Топ коментарі
+34
добавлю. Это первая Интернет-война в мире, когда что-то случилось и через минуту знают все в геометрической прогрессии..
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06.04.2022 20:07
+30
На Херсонщине еще одно село освобожденнно (Осокоровка) Украинскими героями!
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06.04.2022 20:20
+24
все списки,фото,семейное положение каждой рашистской твари обновлять ежедневно,пусть гниют не сдохнувшие в Рашке,никогда не видя цивилизованного мира,ни оно,ни его потомство ********.Слава Украине!Слава ВСУ!!!
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06.04.2022 20:14
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добавлю. Это первая Интернет-война в мире, когда что-то случилось и через минуту знают все в геометрической прогрессии..
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06.04.2022 20:07 Відповісти
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06.04.2022 20:24 Відповісти
Тільки багато інфи може бути фейковою
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06.04.2022 20:25 Відповісти
А как они собрались в бой из блокированного Приднестровья?
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06.04.2022 20:08 Відповісти
Тем более, что Приднестровье Україна может уничтожить полностью и те дауны даже границу переступить не смогут
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06.04.2022 20:12 Відповісти
З допомогою рассейской топ таємної нанотелепортацією....але їм забули повідомити що на даному етапі розробки вона працює тільки виключно переміщенням "дабравольев" прямо на цвинтар
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06.04.2022 20:21 Відповісти
*Продрыстровья
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06.04.2022 20:32 Відповісти
А шо такоє???
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06.04.2022 20:08 Відповісти
все списки,фото,семейное положение каждой рашистской твари обновлять ежедневно,пусть гниют не сдохнувшие в Рашке,никогда не видя цивилизованного мира,ни оно,ни его потомство ********.Слава Украине!Слава ВСУ!!!
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06.04.2022 20:14 Відповісти
ловить без срока давности и перевозить на суд и виселицу в Украину
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07.04.2022 00:42 Відповісти
15 К для Приднестровья это ну очень много
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06.04.2022 20:17 Відповісти
два - само те
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06.04.2022 21:08 Відповісти
ту так, средне..
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06.04.2022 21:38 Відповісти
Це мабуть разом з новонародженими малюками та седовласими старцями.
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06.04.2022 22:17 Відповісти
На Херсонщине еще одно село освобожденнно (Осокоровка) Украинскими героями!
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06.04.2022 20:20 Відповісти
і звідти виб*бють
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06.04.2022 20:46 Відповісти
ПРИДНЕСТРОВЬЕ АНКЛАВ ЗАЖАТЫЙ В КОЛЬЦО И ЕСЛИ РЫПНЕТСЯ ГРАДАМИ И СМЕРЧАМИ БУДЕТ РАЗНЕСЕНО В КЛОЧЬЯ И АРСЕНАЛ В КОЛБАСНОЙ НАМ ПОМОЖЕТ!!!
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06.04.2022 20:22 Відповісти
На кухню?
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06.04.2022 20:43 Відповісти
То що це "Придністров'я " існує вина виключно України. Але зараз можна його зачистити. Наприклад сказати, що вони вкрали суддю Чауса. Чи ще щось дебільніше вигадати. Зачистити, а потім розбиратись.
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06.04.2022 20:26 Відповісти
Біолабораторії.Денацифікація і демілітаризація.Іх ,,історіческі,, немає.Ну ви поняли)
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06.04.2022 21:48 Відповісти
там п -ц які біолабораторії. ВОни використовують дріжжі мутанти.
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06.04.2022 22:31 Відповісти
Вовик! Давай тех двух на мяско, а лучше сам и захвати Лаврова и Машу, повоюем против них.
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06.04.2022 20:27 Відповісти
Імперія хоче воювати завойованими, а ті їй дулі крутять Нема дурних помирати за вологі мрії старого маразматика, якого вже жирік зачекався в пеклі.
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06.04.2022 20:31 Відповісти
спецназ приднестровья
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06.04.2022 20:32 Відповісти
Vanguju - skoro Pridnestrovje kak "strana" v ochenj blizkom buduschem izscheznjet iz karti. Budjet opjatj odna Moldova bez rossijskih nacistov.
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06.04.2022 20:40 Відповісти
зайняти той зачумлений анклав, знищити загрозу Молдові й Україні й поділити територоію порівну з молдовою по-домовленості.
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06.04.2022 20:50 Відповісти
це територія Молдови ти що моськаль займати чужу землю ? звільнити від русофашисто так тра але нафіга нам чуже ?
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06.04.2022 20:55 Відповісти
звільняти територію, ризикувати життями моїх громадян і воїнів моєї країни, по-домовленності з урядом молдови поділити ту територію, тим більше, земля в прошлому була нашою, там проживають обдолбані рашистським нацизмом зденаціоналізовані українці - маю право на таку пропозицію. значала домовленість потім звільнюємо.
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06.04.2022 21:08 Відповісти
Уважаемый, не дели пожалуйста чужие общепринятые границы, Украине хотя бы свое забрать. А то начнется, Черновцы румынские , Закарпатье венгерское. Ну зачем окацапливаться?
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06.04.2022 22:01 Відповісти
А Черновцы отдашь Румынии ? А Белгород Днестровск ? Белгород-Днестровкой крепости короновались Господари княжества Молдова ! Исторически большая часть Молдовы это Румыния ! И лишь небольшой кусок Молдова - Кишинев был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 год кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье ...а ты значит делить собрался Приднестровье ? Ню ...ню !
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06.04.2022 22:10 Відповісти
А я шо говорил отставить панику..
Ниикто там воевать не будет. и не хочет..и не может..
Часть уже в кишиневе. часть в одессе. остальные сдристали давно в рашку.

Там население по количеству ну как вам сказать...как после атомной бомбы..
Пару пенсов бабушек с внуками...и то по вечерам.
Молодежи почти нет. Территория по сути ,,мертвая,,.
ну и 1-1,5т контрактников. по бумаге..
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Не хотять "краплёные быреты" ПыНыРы дохнуть за непуть. Прикинули уй к носу и решили поберечь эти два органа.
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Интересно, шо будет, когда ***** объявит мобилизацию в рашке? Поднимут вой или радостно побегут здыхать в Украину?
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Гадаю, якщо у Придністров'я зайде рота ВСУ, воно зразу ЗДАСТЬСЯ!
А Молдова з ним 30 років няньчилася.
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06.04.2022 20:59 Відповісти
ну так че не зашли 30рокив тому ?
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06.04.2022 21:16 Відповісти
всё гуманничали..
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06.04.2022 21:42 Відповісти
та да. как бы там не было мы были моложе и наивней.
пора с этим заканчивать..
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06.04.2022 21:57 Відповісти
Они и зашли. Только воевали "против румынских фашистов." И до 2014 не понимали, что наделали.
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06.04.2022 22:52 Відповісти
там же все наши!
в Бендерах одни бандеровцы....они шо малахольные за кацапов воевать!
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06.04.2022 21:21 Відповісти
Є такий знаний фільм жахів зі свого часу, "Чужий" йменується. Так там самиця т.зв. "чужих", як та курка свої яйця, плодувала-клєпала своїх мразєй-хробаків як на конвейєрі. Отак і в недомитих парашинських свиноматок. Плодять, навіть без усяких застерегів на майбуття - просто як ті особини безстаттеві. До речі, а навіть мати-курка на відміну хоча б своїх курченяток як слід вартувала й чемно виховувала...
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06.04.2022 21:48 Відповісти
Ай-яй-яй, а ***** думало, що як російськомовний, то відразу і путініст? Нехай посмокче власну статуетку.
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06.04.2022 21:59 Відповісти
продрыстовье по ширине в среднем это 20 км. С украинской территории наша артиллерия разносит этот кацапский гнойник легко и ни принужденно
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06.04.2022 22:08 Відповісти
Какая артиллерия Пападопуло? Кого ты там собрался уничтожать? Там одни пенсионеры остались. Ну скинь туда еще пять ядерных бомб стратег.
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07.04.2022 00:45 Відповісти
Исторически большая часть Молдовы это Румыния ( центр город Яссы ) ! И лишь небольшой кусок Молдовы ( центр город Кишинев) был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 году кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье. Кстати Дмитро Корчинский ( УНА УНСО ) тогда примкнул к кацапам ...и бросал коктейли Молотова в сторону правительственных войск Молдовы и Румынии ...надеюсь он раскаялся ! Иначе он двуликий подлец !
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06.04.2022 22:25 Відповісти
Да не было там никаких войск Румынии. Это кацапский фейк, вроде распятого мальчика. Мы тогда были одни, и никто ничего еще толком не понимал, за полгода-то независимости. Воевали сначала вообще полицейские.

А по Корчинскому - есть мнение что он работает на ФСБ. Он и во время Майдана в 2014 засветился как провокатор.
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06.04.2022 22:58 Відповісти
Исторически большая часть Молдовы это Румыния ( центр город Яссы ) ! И лишь небольшой кусок Молдова ( центр город Кишинев) был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 году кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье. Кстати Дмитро Корчинский ( УНА УНСО ) тогда примкнул к кацапам ...и бросал коктейли Молотова в сторону правительственных войск Молдовы и Румынии ...надеюсь он раскаялся ! Иначе он двуликий подлец !
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06.04.2022 22:28 Відповісти
при плані 15 тис прийшло 2 осіб

...
***** ліл! Я у першу секунду ще й мізінпретував заголівок - думав, що замість 15.000 прийшло дві тисячі... Але одразу прочитав удруге... Два! Два бавовняних дебіли прийшли! Два, Карле!!! 😂😂😂🤣🤣🤣
(саме той випадок, коли "сначала не понял, а потом ка-а-ак понял!..")
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06.04.2022 22:55 Відповісти
И то, наверное, бомжи зашли погреться, а как поняли на что их тянут, так свалили.
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06.04.2022 23:00 Відповісти
тут взагалі напрошується рімейк жарту на тему "https://youtu.be/G1YKOxvvqr8 Пупа і Лупа ":



Отправились из Приднестровья на войну два молдована, Пупа и Лупа. В первой же атаке их БТГ разгромили, всю технику пожгло, вату покрошило в фарш. Лупа превратился в обезображенный труп в обугленном бронежилете. Но у Пупы не было выхода - никаких других укрытий поблизости не осталось. И Пупа стал отстреливаться из-за Лупы...
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06.04.2022 23:57 Відповісти
Вот интересно, ты смишные анигдоты прахахлов тоже рассказываешь?
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07.04.2022 00:42 Відповісти
Та оно даже не понимает причину своего глупого смеха.
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07.04.2022 00:52 Відповісти
Дай здогадаюся. До Лондона з Донбасу переїхав?
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07.04.2022 01:10 Відповісти
Давай еще анекдоты что там у тебя еще про грузин, чукчей, молдован. прибалтов, и прочих нерусских. Чего остановился? Не смешно стало? Донбас это Украина кстати. Нет такой такой страны «Донбас», ты случайно заговорился, бывает
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07.04.2022 01:25 Відповісти
А, зрозумів. Шпигуноманія і "всюди кацапи"?
Так ось:
1. Жарт "категорії Б" про Пупу і Лупу до молдован взагалі-то в оригіналі не прив'язаний, тут чисто "гра слів". Національність сюди додав чисто ситуативно, бо йдеться про Придністров'я, очевидно же.
2. А де я сказав про Донбас як країну?
3. Анекдоти і жарти на національну тематику, сюрприз-сюрприз, існують практично в усіх культурах світу. В Штатах не меншою мірою, ніж у нас, популярні єврейські анекдоти. А ще про поляків, шотландців, ірландців... та багато про кого. І все це із обігруванням національних стереотипів.
Отакі справи. Я розумію, часи зараз важкі, але не треба сприймати усіх із "бдительностью" офіцера СМЕРШ і бачити в усьому "лапу *******". Бо з таким підходом своїх не залишиться, одні недрімлючі вороги.
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07.04.2022 01:38 Відповісти
Это где ты прочитал про «культуру с анекдотами»? Про «шотландцев ирландцев», Анекдоты про евреев популярны в штатах на Брайтон Бич. Тебе рассказать кто там живет? Все эти национальные анекдоты и прочую грязь распространял КГБ. Если ты расскажешь такой «юмор» иностранцу не знакомому с совком то самое лучшее то он посмеется из вежливости при этом не поняв юмора. А так еще и подумает что расизм. У них другой юмор: про секс про политиков и пр. Нет у них даже такого понятия «национальные анекдоты»
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07.04.2022 01:52 Відповісти
Що, серйозно? Погугли "етнічний гумор" хоча б. "Рука КГБ", трясця...
Цьому гумору більше років, ніж КГБ.
От тільки якщо адекватні люди сприймають його адекватно, то інші (із SJW головного моску) в одеських анекдотах бачать пропаганду холокосту і націонал-соціалізму.
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07.04.2022 02:34 Відповісти
Я молдованин. "Приколы" про молдаван я все слышал еще в прошлом веке. Не смешно.
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07.04.2022 15:00 Відповісти
А, ну в такому разі соррі. Хоча, повторюю, жарт про Пупу і Лупу до цієї серії не належить, тут чиста гра слів ))
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07.04.2022 18:29 Відповісти
Учитывая что у нас есть политик по фамилии Лупу (обычная фамилия, lup=волк, если что), то можешь представить сколько вариантов было этого прикола. Но так как, повторюсь, фамилия распространенная, то и тогда это было не очень смешно. В Украине с "Kiвалов, ********" было смешнее.
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08.04.2022 00:19 Відповісти
Ага, было в подборке вариаций на тему. Хотя самый зачётный вариант про ***** и Таракана:
"Живут два последних диктатора - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому друг за друга и держатся: Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу..." )))
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08.04.2022 17:02 Відповісти
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07.04.2022 07:33 Відповісти
А це із життя. Торгували в Москві на базарі два молдавана, один з Бендер, а другий десь із під Кишинева. Один називав свого візаві Румином, другий величав Сепаратистом. Однак це їм не заважало мирно жити в одному готельному номері.
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09.04.2022 09:04 Відповісти
 
 