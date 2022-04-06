Росія повністю провалила вербування найманців на війну в Україні - у Придністров'ї при плані 15 тис прийшло 2 осіб, - Геращенко
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про повний провал вербування Росією найманців для війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написв у фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Інсайд. Потенційні найманці відмовляються воювати за інтереси путіна в Україні.
Знаючи про крайню непопулярність "спецоперації", путін вирішив не робити поки що масової мобілізації, а почати вербування найманців.
І не в росії, а в абхазії, придністров'ї, південній осетії. Тобто там де "м'ясо" зовсім не шкода.
За оперативною інформацією розвідки, придністров'ю було доведений план - 15 000 найманців, за ціною 100 000 рублів на місяць, або трохи більше 1000 доларів.
У результаті до військкоматів у Тирасполі та в інших містах прийшло аж 2 потенційні найманці, та й ті потім відмовилися.
Ніхто не хоче здохнути в Україні та стати добривами для наших чорноземів. Якщо ніхто не хоче воювати за путена за гроші, то ніхто з тих, кого можуть мобілізувати в Росії, як "безкоштовне м'ясо" і подавно воювати не захоче".
Будь ласка, зачекайте...
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Ниикто там воевать не будет. и не хочет..и не может..
Часть уже в кишиневе. часть в одессе. остальные сдристали давно в рашку.
Там население по количеству ну как вам сказать...как после атомной бомбы..
Пару пенсов бабушек с внуками...и то по вечерам.
Молодежи почти нет. Территория по сути ,,мертвая,,.
ну и 1-1,5т контрактников. по бумаге..
А Молдова з ним 30 років няньчилася.
пора с этим заканчивать..
в Бендерах одни бандеровцы....они шо малахольные за кацапов воевать!
А по Корчинскому - есть мнение что он работает на ФСБ. Он и во время Майдана в 2014 засветился как провокатор.
...
***** ліл! Я у першу секунду ще й мізінпретував заголівок - думав, що замість 15.000 прийшло дві тисячі... Але одразу прочитав удруге... Два! Два бавовняних дебіли прийшли! Два, Карле!!! 😂😂😂🤣🤣🤣
(саме той випадок, коли "сначала не понял, а потом ка-а-ак понял!..")
Отправились из Приднестровья на войну два молдована, Пупа и Лупа. В первой же атаке их БТГ разгромили, всю технику пожгло, вату покрошило в фарш. Лупа превратился в обезображенный труп в обугленном бронежилете. Но у Пупы не было выхода - никаких других укрытий поблизости не осталось. И Пупа стал отстреливаться из-за Лупы...
Так ось:
1. Жарт "категорії Б" про Пупу і Лупу до молдован взагалі-то в оригіналі не прив'язаний, тут чисто "гра слів". Національність сюди додав чисто ситуативно, бо йдеться про Придністров'я, очевидно же.
2. А де я сказав про Донбас як країну?
3. Анекдоти і жарти на національну тематику, сюрприз-сюрприз, існують практично в усіх культурах світу. В Штатах не меншою мірою, ніж у нас, популярні єврейські анекдоти. А ще про поляків, шотландців, ірландців... та багато про кого. І все це із обігруванням національних стереотипів.
Отакі справи. Я розумію, часи зараз важкі, але не треба сприймати усіх із "бдительностью" офіцера СМЕРШ і бачити в усьому "лапу *******". Бо з таким підходом своїх не залишиться, одні недрімлючі вороги.
Цьому гумору більше років, ніж КГБ.
От тільки якщо адекватні люди сприймають його адекватно, то інші (із SJW головного моску) в одеських анекдотах бачать пропаганду холокосту і націонал-соціалізму.
"Живут два последних диктатора - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому друг за друга и держатся: Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу..." )))