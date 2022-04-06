Росія повністю провалила вербування найманців на війну в Україні - у Придністров'ї при плані 15 тис прийшло 2 осіб, - Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про повний провал вербування Росією найманців для війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написв у фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Інсайд. Потенційні найманці відмовляються воювати за інтереси путіна в Україні.

Знаючи про крайню непопулярність "спецоперації", путін вирішив не робити поки що масової мобілізації, а почати вербування найманців.

І не в росії, а в абхазії, придністров'ї, південній осетії. Тобто там де "м'ясо" зовсім не шкода.

За оперативною інформацією розвідки, придністров'ю було доведений план - 15 000 найманців, за ціною 100 000 рублів на місяць, або трохи більше 1000 доларів.

У результаті до військкоматів у Тирасполі та в інших містах прийшло аж 2 потенційні найманці, та й ті потім відмовилися.

Ніхто не хоче здохнути в Україні та стати добривами для наших чорноземів. Якщо ніхто не хоче воювати за путена за гроші, то ніхто з тих, кого можуть мобілізувати в Росії, як "безкоштовне м'ясо" і подавно воювати не захоче".

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