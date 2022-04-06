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Чотирьох залізничників затримали у Білорусі за звинуваченням у пошкодженні колій. Щонайменше двоє з них дістали вогнепальні поранення. ФОТО

У Білорусі затримали чотирьох людей, які імовірно є "рейковими партизанами", що руйнуючи залізничні колії, перешкоджали руху російської техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Беларускі Гаюн", про це інформує МВС Білорусі.

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Їх підозрюють у знищенні релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами 28 березня.

Відомо, що проти партизанів застосували зброю на ураження, як мінімум дві людини поранені, одна перебуває в лікарні, іншим теж знадобилася медична допомога.

Водночас, пропагандистські канали опублікували відео, де видно, що у затриманих розбиті обличчя, а одна людина лежить на землі в крові.

Чотирьох залізничників затримали у Білорусі за звинуваченням у пошкодженні колій. Щонайменше двоє з них дістали вогнепальні поранення 01

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Білорусь (7925) залізниця (1501) партизани (192)


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Топ коментарі
+54
які мужні люди...
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06.04.2022 20:14
+37
Всім білоруським партизанам-респект.Сябри тримайтесь...
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06.04.2022 20:14
+28
Тому що їх так і стріляють вже декілька останніх років. Нам, просто, не до того було, щоб за цим слідкувати... Дуже багато опозиціонерів знищено: кого вбито, хто зник безвісти, а хто за ґратами. Тому й очолити народний рух нема кому в Білорусі зараз: те що люди роблять -- роблять неорганізовано, роблять, що можуть. Дяка їм і за це, бо життями ризикують.
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06.04.2022 20:42
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Пошёл ***** кацапсина ******
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06.04.2022 23:56 Відповісти
Дякуємо Вам, хлопці... тримайтесь
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06.04.2022 20:27 Відповісти
якщо усі білоруські залізничники підуть разом страйкувати, то і не буде потреби ризикувати життям (ковід ще ніхно не відміняв )... Ви нам ще знадобитеся, коли прийде час визволяти Білорусь від усатого пі...дора)))
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06.04.2022 20:31 Відповісти
То є якраз еліта білоруського народу! Котра хоче змити позор народу власною силою і кров'ю. От це і є справжні внуки своїх дідів-партизанів!!! Їхні діти і предки можуть гордитись!!! А ті хто в них стріляв то путлєрські підстилки, і позор предків, і на них ще чекає трибунал!
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06.04.2022 20:37 Відповісти
Такими людьми їх діти пишатимуться. А ті, хто стріляв будуть на Магадані дупи морозити.
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06.04.2022 20:45 Відповісти
Живе Білорусь!!!. Але нажаль, ці слова я можу сказати незначній кількості сябрів. Решта для мене це ********, які надають свою територію для обстрілів України, у тому числі моєї рідної Волині, що межує з ними.
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Респект сябрам,справжні героі!
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06.04.2022 20:56 Відповісти
https://charter97.org/be/news/2022/4/6/462432/
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06.04.2022 21:00 Відповісти
уже оды ********** запели, ну-ну, давайте
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06.04.2022 21:18 Відповісти
Молодцы ребята, вот это настоящие Братья! Дай вам Бог здоровья и скорейшего выздоровления. Спасибо вам!
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06.04.2022 23:24 Відповісти
Нашому Офісу, кто може вбийте, щоб їх включили до ОБМІНУ ОБОВЯЗКОВО. Журналісти підключитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бо їм не жити.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.04.2022 00:20 Відповісти
Надо обменять
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07.04.2022 03:31 Відповісти
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