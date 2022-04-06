Чотирьох залізничників затримали у Білорусі за звинуваченням у пошкодженні колій. Щонайменше двоє з них дістали вогнепальні поранення. ФОТО

У Білорусі затримали чотирьох людей, які імовірно є "рейковими партизанами", що руйнуючи залізничні колії, перешкоджали руху російської техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Беларускі Гаюн", про це інформує МВС Білорусі.

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Їх підозрюють у знищенні релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами 28 березня.

Відомо, що проти партизанів застосували зброю на ураження, як мінімум дві людини поранені, одна перебуває в лікарні, іншим теж знадобилася медична допомога.

Водночас, пропагандистські канали опублікували відео, де видно, що у затриманих розбиті обличчя, а одна людина лежить на землі в крові.

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