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Радники лідерів семи країн готові обговорювати список гарантій безпеки для України, - Зеленський

зеленський

Радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль готові обговорювати список гарантій безпеки для України

Як інформу Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Haberturk.

"Зустріч точно буде, бо її підтвердили представники країн-гарантів. Майбутніх. Це стосується США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати та обговорювати список гарантій безпеки", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україні важливо знати, на які саме гарантії згодні йти ці країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України

"У них різні погляди. Деякі з них готові на все, на повну підтримку. А деякі не на повну. Тому нам потрібна спільна зустріч із цими країнами на рівні радників, які будуть говорити про майбутній документ – гарантії нашого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - сказав він. Зеленський додав, що, "коли Україну все влаштовуватиме в документі, відбудеться зустріч із російською стороною".

Глава держави також зазначив, що зустріч із радниками зазначених 7 країн має відбутися найближчим часом. "І після – так само швидко – з Росією, оскільки в Україні триває війна", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вірить російським гарантіям. Ми розуміємо, що через два роки після підписання угоди Росія може повернутися, - Зеленський

Автор: 

безпека (929) Зеленський Володимир (23719) гарантія (267)


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Топ коментарі
+30
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06.04.2022 20:49
+21
Про що? Що якісь радники рівня Єрмака (завканцелярією) з Єрмаком будуть про щось між собою говорити?
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06.04.2022 20:28
+18
Почему этих цыган никто не выкинет с ЕС и НАТО?
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06.04.2022 20:24
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Дуже гарна новина...
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06.04.2022 20:22 Відповісти
Про що? Що якісь радники рівня Єрмака (завканцелярією) з Єрмаком будуть про щось між собою говорити?
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06.04.2022 20:28 Відповісти
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06.04.2022 20:49 Відповісти
Венгрия будет платить за поставки в рублях, если Россия попросит ее об этом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В правительстве страны уже прорабатывают такую возможность. Об этом https://www.reuters.com/world/europe/hungary-working-solution-pay-russian-gas-may-foreign-minister-2022-04-06/ сообщает агентство Reuters.
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06.04.2022 20:23 Відповісти
Почему этих цыган никто не выкинет с ЕС и НАТО?
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06.04.2022 20:24 Відповісти
Hvatjit i smeni rukovodstva.
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06.04.2022 20:41 Відповісти
Їх треба попросити з Європи- туди, звідки вони прискакали в 9 столітті, до степів біля Уралу
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Бо отримають ще одну Білорусь в центрі Європи.
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06.04.2022 22:50 Відповісти
Угрів може з ЄС та НАТО попросять

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06.04.2022 20:24 Відповісти
Та отримають Білорусь-2?
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06.04.2022 20:27 Відповісти
Малошановный, не отвлекайте (сь) от темы статьи
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06.04.2022 21:11 Відповісти
Все підлаштовується під раіську.
Сказав би НАТО без обговорень.
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06.04.2022 20:24 Відповісти
Хіба статті Конституції України підлягають обговоренню?
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06.04.2022 20:31 Відповісти
Їм, вибачте, наср@ти на Конституцію з першого дня при владі.
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06.04.2022 20:47 Відповісти
В Будапешті підписувати угоду з кацапами обов'язково, Орбан вже щось готує.
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06.04.2022 20:25 Відповісти
Орбан тролить Зєлєнского, тому і співає про Будапешт.
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06.04.2022 20:29 Відповісти
Не щастить нам щось з тим Будапештом... Вже один "Будапештський" є, курва...
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06.04.2022 20:32 Відповісти
Радники рівня Єрмака ( завканцелярією) з Єрмаком?
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06.04.2022 20:27 Відповісти
Та то всё жулики ,ихние гарантии это пустой звук .
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06.04.2022 20:28 Відповісти
Три "зазізних гаранта", двоє будуть петляти, одному буде похер. А один, буде по арабські хитрити, тягнути ласту за сильнішого. Крисьониш не погодиться. Нема кому спасати морду ліца. Але і Єрмак буде не удел.
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06.04.2022 20:29 Відповісти
Опять за рыбу гроши
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06.04.2022 20:30 Відповісти
Гарантия от тех кто 8 лет не давал нам оружия а уговаривал нас сдаться чтобы не разозлить *****?
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06.04.2022 20:31 Відповісти
Німеччина? Франція? Туреччина? Ізраїль? Лєпота. Не забудьте про Італію, Австрію... Можна гарантом взяти ще й Угорщину. І, звісно, не забудьте про Мордор. То буде найкращий гарант нашої безпеки, ****...
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06.04.2022 20:33 Відповісти
І Бєларусію абізатільна! там дарогі харошиі.
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06.04.2022 20:36 Відповісти
а малочкаа!!!!
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06.04.2022 21:42 Відповісти
Гаранты это те кто построит в Украине в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Керчи, Одессе военные базы и поставит свое ПВО и прочее вооружение. Остальное то пустобрехи и ананисты. Я тоже могу гарантировать безопасность где то в Гандурасе, а как только запахет жаренным так х*** меня найдете.
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06.04.2022 20:34 Відповісти
Про спільний канал. Війна війною все зрозуміло, але ці тупорилі в лацканах з тризубом про все і не про що, достали вже зелені ви ублюдки!
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06.04.2022 20:35 Відповісти
не стройте ілюзій,
які нах...й гаранти.
наша безпека, це ******* високоточна зброя.
проти кораблів, ракет, літаків і броні.
це ракети, хоча б до 500 км дальності
і всього цього, ДОХРЕНА,
а що з нею робити???????
наші пацани знають.....
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06.04.2022 20:35 Відповісти
Микола Відлига 04.04.2022
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
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06.04.2022 20:37 Відповісти
А що кому буде у разі невиконання даних гарантій?
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06.04.2022 20:37 Відповісти
Все как бы ничего, если взять за основу. А как насчёт россии - убийцы и насильника наших детей, женщин и мужчин - тоже будет гарантом? Думаю надо сейчас и этот момент прояснить!
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06.04.2022 20:39 Відповісти
расію забув запросити, і Буркіна-Фасо!
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06.04.2022 20:43 Відповісти
кончений неадекват
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06.04.2022 20:44 Відповісти
Да и с ориентацией там траблы
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Жодним договорам з кацапами довіри немає.
Вони розуміють лише це:
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Гарантії безпеки Української держави це, безумовно, важливо. Але для нас важливішою є безпека громадян України. Кожного громадянина. Бо ж якщо громадянин України вирішить, що рашисам треба помститися за їхні злочини будь коли і будь де, навіть у їх домівках, - він має на це право. Папірець про безпеку має йому не заважати.
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06.04.2022 20:53 Відповісти
Когда было ясно, что будет война, Зеленский шашлычакми всех успокаивал. Теперь ясно, что куйло не остановится, ему не нужен мир, ему нужна война. А Зеленский все о том же, переговоры, гаранты...
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06.04.2022 20:57 Відповісти
Шановний Володимире Олександровичу. Вибачте за цинізм, але 24 лютого пукін подарував вам шанс нарешті стати Президентом, а не залишитись назавжди "півшостим". Ви зараз усіма силами намагаєтесь цей шанс просрати. Але. Україна вистоїть і переможе. А ви?
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06.04.2022 21:01 Відповісти
Ну кто же наконец, объяснит этому полупокеру , что 100% гарантии для своих членов может гарантировать только НАТО? *****,с упорством барана или врага продолжает нести херню про безблоковость,которая есть в ультиматуме *****
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06.04.2022 21:07 Відповісти
Де Ви там хоч півслова побачили про позаблоковість? Я не є прихильником Зеленського, але до вступу в НАТО треба якось ще дожити. А як дожити без гарантій безпеки? Про те й річ.
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06.04.2022 21:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OW7b4PIv-hw https://www.youtube.com/watch?v=OW7b4PIv-hw

Зеленскому и его свите необходимо прислушаться к разумным доводам Небоженко и прекратить этот переговорный процесс с террористами и убийцами
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06.04.2022 21:13 Відповісти
Если они готовы в будущем дать какие-то гарантии, то почему сейчас они не хотят ничего гарантировать? Где логика? ЗЕЛЯ, где логика? Дебило-херой зеленый! Правительственный квартал зели охраняется круче всего в Украине! ПВО, купленное Порошенко его защищает! И чего оно боится? А если зеля подпишет что-либо, то Рашка останется на оккупированных территориях, накопит сили и тогда уж точно сотрет нас с лица земли, как Мариуполь!!! А гаранты опять будут боятся начать третью мировую!
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06.04.2022 21:22 Відповісти
Нам по сути нужна только одна гарантия-закрытие неба в случае повторного нападения рашки.Это могут сделать только США,Британия и частично Польша.Остальные страны могут помочь только оружием и все.
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06.04.2022 21:23 Відповісти
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06.04.2022 21:23 Відповісти
Зеля, заканчивай балаган. С Сатаной не ведут переговоров.
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06.04.2022 21:25 Відповісти
Та пішов ти зі своїми гарантіями.
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06.04.2022 21:29 Відповісти
знову по колу
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06.04.2022 23:28 Відповісти
Хто куди, а цей капітулювати.
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07.04.2022 00:03 Відповісти
Новый сезон Сватов Сват Зе спасает свата Пу.
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07.04.2022 01:12 Відповісти
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!
Кто будет умирать за ЧУЖУЮ СВОБОДУ, НЕРОДНЫХ и ЧУЖОЕ МАЙНО!?
Они (европейцы-МЕЩАНЕ и БАРЫГИ) отказываются даже от не смертельных лишений не покупать у агрессора и оккупанта, кушать чуть менее сытно и тратить чуть больше денег, а вы серьезно думаете, что эти пойдут умирать за Украину (с чего вдруг)?
НИКТО КРОМЕ СЕБЯ САМИХ НЕ ЗАЩИТИТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!
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07.04.2022 08:13 Відповісти
Надо честно признаться (себе), что даже в самой Украине есть не мало тех, кто не хочет воевать за СОБСТВЕННУЮ СВОБОДУ, СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, СВОЕ ИМУЩЕСТВО (предпочитают пересидеть и переждать, согласны на оккупацию и подчинение завоевателям, лишь бы остаться живыми, любыми средствами). Если сами не берут ответственность за свою жизнь, судьбу и будущее, в надежде, что кто-то другой решит их собственные проблемы, то почему считаете, что у других есть больше мотивации воевать за вашу свободу (которая многим и не нужна, ибо РАБЫ в сознании и ничего сами не решают и не делают без указки), ваших родных и близких, ваши дома и вашу собственность!?
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07.04.2022 08:32 Відповісти
 
 