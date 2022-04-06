Радники лідерів семи країн готові обговорювати список гарантій безпеки для України, - Зеленський

Радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль готові обговорювати список гарантій безпеки для України

Як інформу Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Haberturk.

"Зустріч точно буде, бо її підтвердили представники країн-гарантів. Майбутніх. Це стосується США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати та обговорювати список гарантій безпеки", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україні важливо знати, на які саме гарантії згодні йти ці країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України

"У них різні погляди. Деякі з них готові на все, на повну підтримку. А деякі не на повну. Тому нам потрібна спільна зустріч із цими країнами на рівні радників, які будуть говорити про майбутній документ – гарантії нашого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності", - сказав він. Зеленський додав, що, "коли Україну все влаштовуватиме в документі, відбудеться зустріч із російською стороною".

Глава держави також зазначив, що зустріч із радниками зазначених 7 країн має відбутися найближчим часом. "І після – так само швидко – з Росією, оскільки в Україні триває війна", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вірить російським гарантіям. Ми розуміємо, що через два роки після підписання угоди Росія може повернутися, - Зеленський