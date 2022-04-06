Озеро перед посольством РФ у Литві пофарбували у кривавий колір, щоб звернути увагу на злочини Росії в Україні. ФОТО

У середу, 6 квітня, жителі Вільнюса помітили, що вода у ставку біля російського посольства пофарбувалася у кривавий колір. Це акція протесту, узгоджена з інспекторами з охорони природи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська сказала журналістам, що фарба не шкідлива для тварин та рослин.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас пояснив, що це "художній перформанс", метою якого є звернути увагу світу на військові злочини Росії в Україні.

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