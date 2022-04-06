Озеро перед посольством РФ у Литві пофарбували у кривавий колір, щоб звернути увагу на злочини Росії в Україні. ФОТО
У середу, 6 квітня, жителі Вільнюса помітили, що вода у ставку біля російського посольства пофарбувалася у кривавий колір. Це акція протесту, узгоджена з інспекторами з охорони природи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська сказала журналістам, що фарба не шкідлива для тварин та рослин.
Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас пояснив, що це "художній перформанс", метою якого є звернути увагу світу на військові злочини Росії в Україні.
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+13 Larissa Kora #504090
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