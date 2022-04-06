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Озеро перед посольством РФ у Литві пофарбували у кривавий колір, щоб звернути увагу на злочини Росії в Україні. ФОТО

У середу, 6 квітня, жителі Вільнюса помітили, що вода у ставку біля російського посольства пофарбувалася у кривавий колір. Це акція протесту, узгоджена з інспекторами з охорони природи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Представниця поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська сказала журналістам, що фарба не шкідлива для тварин та рослин.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас пояснив, що це "художній перформанс", метою якого є звернути увагу світу на військові злочини Росії в Україні.

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Озеро перед посольством РФ у Литві пофарбували у кривавий колір, щоб звернути увагу на злочини Росії в Україні 01

Литва (2383) посольство рф (330) Вільнюс (70)


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Топ коментарі
+35
Нажаль інспектора охорони природи не дозволили втопити там посла бо це токсичне лайно потруїло би жабок у ставочку
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06.04.2022 20:42
+30
Литовцям-респект...
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06.04.2022 20:38
+13
Ви праві, з трупом кацапа виглядало багато краще
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06.04.2022 20:47
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Литовцям-респект...
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06.04.2022 20:38 Відповісти
Прибалты касапов ненавидят. Но кегебня в своё время напихала своей агентуры. Теперь выкурить это не реально.
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06.04.2022 20:40 Відповісти
Нажаль інспектора охорони природи не дозволили втопити там посла бо це токсичне лайно потруїло би жабок у ставочку
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06.04.2022 20:42 Відповісти
Ви праві, з трупом кацапа виглядало багато краще
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06.04.2022 20:47 Відповісти
Посла и консула выслали раньше. И нашего посла из Москвы отозвали. Он уже вернулся.
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06.04.2022 21:09 Відповісти
Зате раки були б раді...
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06.04.2022 21:14 Відповісти
Риби і жаби потравились би. Тому інспектор не дозволив...
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06.04.2022 21:10 Відповісти
Исправьте, пожалуйста, фимилию в тексте: Представитель муниципалитета Паулюс ВайтекУнас...
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06.04.2022 21:15 Відповісти
Русским расскажут по телеку, что это кетчуп
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06.04.2022 21:37 Відповісти
Не, им скажут, что это местные бЕндеровцы зарезали половину сотрудников роZZийского посольства и утопили их в озере.
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06.04.2022 22:03 Відповісти
Не, от того говна другой цвет бы получился.
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06.04.2022 23:10 Відповісти
Дякую Вам "лесные Братья"
Дякую за Все!!!
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06.04.2022 23:16 Відповісти
Нужно разрывать ВСЕ отношения с агрессорами и оккупантами (торговые и дипломатические), а не херней страдать!
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07.04.2022 07:45 Відповісти
 
 