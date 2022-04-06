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Новини Війна
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Вбивства людей у Бучі – це справжня, а не інформаційна війна, - Порошенко в ефірі американського телеканалу про фейки роспропаганди

Петро Порошенко в ефірі американської телемережі Newsmax TV з деокупованого Чернігова наголосив, що російська пропаганда даремно намагається приховати злочини своєї окупаційної армії. Весь світ бачить, що в Україні рашисти вбивають сотні мирних людей. І це не інформаційна, а справжня війна проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Вбивства людей у Бучі – це справжня, а не інформаційна війна, - Порошенко в ефірі американського телеканалу про фейки роспропаганди 01

"Якщо ви побачили Бучу, де сотні й сотні людей були вбиті. Якщо ви побачили Чернігів, де сотні й сотні інших також вбиті. І ви думаєте, що це інформаційна війна? Моя відповідь: ні. Ви думаєте, що це гібридна війна? Також ні. Це – ВІЙНА і це – геноцид, вбивство українців", – сказав Порошенко.

"Коли був напад на Бучу, а далі Путін сказав, що "ні, ні, це не ми", що це звичайна провокація, ніби це були справді не мертві люди, що це була сценарна постановка. Ні! Сотні журналістів були в Бучі", – констатував лідер "ЄС".

"Включно зі мною", – зауважив американський журналіст. "Включно з вами. Тож яка ваша місія тут? Ви – незалежні представники, які сьогодні є свідками цих подій. Своїми власними очима ви можете бачити, що тут відбувається", – зазначив Порошенко.

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"Мій сигнал простий: ми ніколи не здаємося. А можете собі уявити долю тих людей, які залишилися виживати тут? Без електрики. Без води. Без їжі. Попри всі атаки Путіна, ми продовжуємо боротися за життя", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15164)


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Топ коментарі
+26
Порох крутой и хитрый политик!
Чего только стоит "троянский конь" для бени и Зе ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь сдать пуйлу Украину намного сложнее.
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06.04.2022 21:23
+24
Як його не вистачає на посаді президента саме зараз, точніше навіть не зараз а 2.5 роки до початку війни.
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06.04.2022 21:29
+23
Це правда думаю частина з 73% зрозуміла що АРМІЯ МОВА ВІРА це те що нам потрібно було, а отримали ,,какая разніца'' впевнений що жерт серед мирного населення було би набагато меньше. На жаль маємо те що маємо, щоб не було ще гірше з цими так званими ,,переговорами'' не спроста закрили опозиційні телеканали ….
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06.04.2022 21:34
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Порох крутой и хитрый политик!
Чего только стоит "троянский конь" для бени и Зе ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь сдать пуйлу Украину намного сложнее.
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06.04.2022 21:23 Відповісти
Як його не вистачає на посаді президента саме зараз, точніше навіть не зараз а 2.5 роки до початку війни.
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06.04.2022 21:29 Відповісти
Слава Богу у нас демократична країна і демократичні вибори. Пожиттєвих царів нам не потрібно.
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06.04.2022 22:12 Відповісти
Жаль, что президент не Порох, мы бы не дороги строили, а как и раньше- Армию!
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06.04.2022 21:29 Відповісти
і , дороги також! не думайте , що лише зебіл будував дороги!
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06.04.2022 21:36 Відповісти
https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/156272916686335 Довоєнного Залужного у стрічку!
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06.04.2022 21:31 Відповісти
Залужний хоче звільнити окуповані території - це Крим і Донбас , а от
наш презЕдент , цього не бажає і це є правда !
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06.04.2022 23:15 Відповісти
Це правда думаю частина з 73% зрозуміла що АРМІЯ МОВА ВІРА це те що нам потрібно було, а отримали ,,какая разніца'' впевнений що жерт серед мирного населення було би набагато меньше. На жаль маємо те що маємо, щоб не було ще гірше з цими так званими ,,переговорами'' не спроста закрили опозиційні телеканали ….
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06.04.2022 21:34 Відповісти
Краще сказати все самому, аніж через перекладача. Прикро що наш істеблішмент не володіє вільною англійською. А це має бути вимогою до всіх тепер.
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06.04.2022 22:20 Відповісти
Війна почалась в 2014 року, Порох розвивав армію, робив інші важливі політичні рішення для зміцнення держави.
Зновже дозволяв імпортувати нафтопродукти і вугілля з РФ та Білорусії на суму близько 9 мрд. $ в рік, не знищив олігархів-ригів, які розбагатіли завдяки правлінню і співпраці з Януковичем. Про його толерантність до корупція я мовчу.
По суті своєю бездіяльністю, та зраді очікувань майдану, він просрав вибори ЗЕ, хоче останній нічим від нього не виявися кращим, так само обманув виборців задля інтересів Бені.
Сподіваюсь що війна поміняю цю дроч..., не повинні вмирати в окопах одні, а інші використовувати країну лише для власного збагачення, консервуючи олігархічно корупційну складову влади, яка веде до надприбутків одних за рахунок зубожіння 90% всіх інших.
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06.04.2022 22:32 Відповісти
Зтули пельку гмитрику і не патякай , бо смердить портянками 😠
давай шуруй за рашинським кораблем !
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06.04.2022 23:08 Відповісти
Порох - сила 💪✊🙏🏼
Зе - могила , сьогодні , як ніколи актуально 😡
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06.04.2022 23:05 Відповісти
так, він пройдисвіт, причому набагато більший, чим багато тут думають. Однак він був пройдисвітом проукраїнським, а цей - "какаяразніца".
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06.04.2022 23:26 Відповісти
А я стверджую , що саме ви пройдисвіт і брехло , тому ідіть по морю за кораблем
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07.04.2022 00:42 Відповісти
І знову завила парашенківська клака Дякулів на Цензорі! Я ж вас знаю тут наперелік багато років! Як ви разом з вашими суперниками за президентське крісло ЗЕбілами задовбали вашими чварами! Немає практично жодної статті на Цензорі, де б не мельтешили Дякули з ЗЕбілами! Ще з часів виникнення ЛОМ-івської контори Волоха-Уколова Дякулів тут спостерігаю. Вже й багато ЛОМ-ів перекваліфікувались та притихли. Та ж сама навіжена Бідоновна, яка колись разом з її подругою Старокожкою була в курятнику Ксюші Шкоди (напиши ще, що там її не було ), давно полишила ЛОМ-івську контору і тихенько вирощує своїх діток від різних папіків. Але Дякулам на Цензорі все не йметься! Вам ще й досі від Волохатого Карлика щось капає, чи це - за інерцією?

Та зберіться, Дякули, десь в полі на відкритому просторі разом з ЗЕбілами і влаштуйте там свою батрахоміомахію, але полиште засерати Цензор хоча б під час війни!

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07.04.2022 02:24 Відповісти
ти можеш стверджувати що завгодно, однак проти правди не попреш - мені відома історія цієї сім'ї ще з Молдавії (навіть не Молдови, так склалося моє життя, і покійного Михайла пам'ятаємо). Ти й 10 частини не знаєш .тому закрий своє "хлєбало" і не забудь піти сам за рюскім кораблем і одночасно побризкай чимось приємним після себе, щоб не воняло.
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07.04.2022 11:19 Відповісти
 
 