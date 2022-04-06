Вбивства людей у Бучі – це справжня, а не інформаційна війна, - Порошенко в ефірі американського телеканалу про фейки роспропаганди
Петро Порошенко в ефірі американської телемережі Newsmax TV з деокупованого Чернігова наголосив, що російська пропаганда даремно намагається приховати злочини своєї окупаційної армії. Весь світ бачить, що в Україні рашисти вбивають сотні мирних людей. І це не інформаційна, а справжня війна проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Якщо ви побачили Бучу, де сотні й сотні людей були вбиті. Якщо ви побачили Чернігів, де сотні й сотні інших також вбиті. І ви думаєте, що це інформаційна війна? Моя відповідь: ні. Ви думаєте, що це гібридна війна? Також ні. Це – ВІЙНА і це – геноцид, вбивство українців", – сказав Порошенко.
"Коли був напад на Бучу, а далі Путін сказав, що "ні, ні, це не ми", що це звичайна провокація, ніби це були справді не мертві люди, що це була сценарна постановка. Ні! Сотні журналістів були в Бучі", – констатував лідер "ЄС".
"Включно зі мною", – зауважив американський журналіст. "Включно з вами. Тож яка ваша місія тут? Ви – незалежні представники, які сьогодні є свідками цих подій. Своїми власними очима ви можете бачити, що тут відбувається", – зазначив Порошенко.
"Мій сигнал простий: ми ніколи не здаємося. А можете собі уявити долю тих людей, які залишилися виживати тут? Без електрики. Без води. Без їжі. Попри всі атаки Путіна, ми продовжуємо боротися за життя", – наголосив Порошенко.
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Чего только стоит "троянский конь" для бени и Зе ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь сдать пуйлу Украину намного сложнее.
наш презЕдент , цього не бажає і це є правда !
Зновже дозволяв імпортувати нафтопродукти і вугілля з РФ та Білорусії на суму близько 9 мрд. $ в рік, не знищив олігархів-ригів, які розбагатіли завдяки правлінню і співпраці з Януковичем. Про його толерантність до корупція я мовчу.
По суті своєю бездіяльністю, та зраді очікувань майдану, він просрав вибори ЗЕ, хоче останній нічим від нього не виявися кращим, так само обманув виборців задля інтересів Бені.
Сподіваюсь що війна поміняю цю дроч..., не повинні вмирати в окопах одні, а інші використовувати країну лише для власного збагачення, консервуючи олігархічно корупційну складову влади, яка веде до надприбутків одних за рахунок зубожіння 90% всіх інших.
давай шуруй за рашинським кораблем !
Зе - могила , сьогодні , як ніколи актуально 😡
Та зберіться, Дякули, десь в полі на відкритому просторі разом з ЗЕбілами і влаштуйте там свою батрахоміомахію, але полиште засерати Цензор хоча б під час війни!