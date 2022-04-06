УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6172 відвідувача онлайн
Новини
22 947 46

Двоє російських військових, які обстріляли з "Граду" Козачу Лопань, взяті під варту, - обласна прокуратура

град,рф

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У порядку ст. 615 КПК України підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - відзначається у повідомленні. 

За даними досудового розслідування, 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Білгородської області РФ.

Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у селищі Козача Лопань. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України і продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними силами України на території Харківської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із реактивної артилерії місце роздачі гумдопомоги у Вугледарі. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, - ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17264) прокуратура (3670) Харківщина (6054) воєнні злочини (1853)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Ну навіщо?!!!
Сказали б: всіх знищили і все!
показати весь коментар
06.04.2022 21:25
+10
Привязать в Буче их к столбу и пусть люди решают, что с ними делать.
показати весь коментар
06.04.2022 21:26
+8
Беруть цивільних, одягають в форму зсу і міняють на своїх орків.
показати весь коментар
06.04.2022 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну навіщо?!!!
Сказали б: всіх знищили і все!
показати весь коментар
06.04.2022 21:25 Відповісти
А наших не треба міняти?
показати весь коментар
06.04.2022 21:29 Відповісти
Два гребня 🐔 👎
показати весь коментар
06.04.2022 21:31 Відповісти
Беруть цивільних, одягають в форму зсу і міняють на своїх орків.
показати весь коментар
06.04.2022 21:35 Відповісти
Треба. На їх строковиків, але не пілотів, артилеристів, рсзошників.
показати весь коментар
06.04.2022 22:49 Відповісти
Для суда также важно знать кто отдавал приказы. Два свидетеля в самый раз, больше не нужно.
показати весь коментар
06.04.2022 22:02 Відповісти
Обвинувачені в міжнародних судах. Покази на тих, хто віддавав накази. Там буде трібунал=смертна кара.
показати весь коментар
06.04.2022 22:05 Відповісти
По перше, в європі немає смертної кари: у кращому випадку, довічне світить.
Ну а головне, це те, як дістатися до кацапської верхівки?
Ви ж розумієте, що кацапи не видадуть цих мерзотникв?
Тому я б знищував цей непотріб, а стосовно «менеджерів» нижчої та середньої ланки, винних у геноциді українців, застосував би методи мосаду!
Якщо вийде дістатися таким чином до верхівки, то чом би й ні!
А трибунали в ******** європі, то цирк, не більше.
показати весь коментар
06.04.2022 22:34 Відповісти
За військові злочини є!
показати весь коментар
06.04.2022 22:50 Відповісти
А трибунали в ******** європі, то цирк, не більше.

Американці влаштували Хусейну трибунал саме тому, щоб була смертна кара. І виконали вирок. І була контрольована "утечка", щоб всі переконалися в його смерті.
Європа, після 24.02.22 змінилася, стільки страху, включаючи ядерний удар та\або застосування хімічної зброї, вони не пробачать, голоси тих орбанів та, як того пса з австрії? італії? сербії? потонуть серед дружнього хору нормальних очильників країн.
Погана новина - врятувати цих звірів можуть, хіба що, ермак та його песик зеленський.
показати весь коментар
06.04.2022 22:55 Відповісти
Пожиттєве. В камері з урками.
показати весь коментар
06.04.2022 21:25 Відповісти
Лучше в двух метровую камеру как у жириновского.
показати весь коментар
06.04.2022 21:29 Відповісти
А мені варіант з урками більше подобається.
показати весь коментар
06.04.2022 21:34 Відповісти
гидкі ваші мрії
показати весь коментар
06.04.2022 21:41 Відповісти
Ну можна відпустити і дати по льодянику. Ми ж тут такі всі ніжні. Розкажіть про гуманізм людям в Бучі, та по всій Україні де були окупанти.
показати весь коментар
06.04.2022 21:43 Відповісти
не треба мішати розбещенність та схибні мрії з покаранням! Є розстріл. Є хімічна кастрація. Є праця по відновлкння країни. Ну, горло перерізати...
показати весь коментар
06.04.2022 22:04 Відповісти
Очевидно що це збочення, але міра покарання має бути такою, щоб інші в штани робили при думці повторити такі злочини.
показати весь коментар
06.04.2022 22:14 Відповісти
Марія, воно йому близьке і муляє.
показати весь коментар
07.04.2022 06:57 Відповісти
життя там буде у них коротке, як у двох мародерів в Харкові в СІЗО.
показати весь коментар
06.04.2022 21:44 Відповісти
Ті що на пожиттєвому сидять в одиночних
показати весь коментар
06.04.2022 21:25 Відповісти
для этих сделают исключение
показати весь коментар
06.04.2022 22:12 Відповісти
Привязать в Буче их к столбу и пусть люди решают, что с ними делать.
показати весь коментар
06.04.2022 21:26 Відповісти
как тот суд над крокодилом.
отрезать хвост. да да по самые уши.
показати весь коментар
06.04.2022 21:27 Відповісти
Взорвать тварей и сказать что при побеге попали на свои же растяжки.
показати весь коментар
06.04.2022 21:27 Відповісти
это не люди это мутанты https://www.youtube.com/watch?v=71KMjOerE8w https://www.youtube.com/watch?v=71KMjOerE8w

показати весь коментар
06.04.2022 21:28 Відповісти
знаешь там еще сколько таксистов ждут своей очереди на обмен?
показати весь коментар
06.04.2022 21:33 Відповісти
поменяют
показати весь коментар
06.04.2022 21:40 Відповісти
яку ***** варту!
показати весь коментар
06.04.2022 21:32 Відповісти
Надіюсь що кількість зубів у них зменшилась )
показати весь коментар
06.04.2022 21:36 Відповісти
а чо не затрелились? вон недавно один пилот так не хотел в плен что застрелился из охотничьего ружьишки
показати весь коментар
06.04.2022 21:36 Відповісти
Депутаты, ВР, если тут есть кто, внесите на рассмотрение, по ускоренной процедуре (Слуги в курсе) о 100% кастрации всех взятых в прем парашников. И кастрировать до обмена.
показати весь коментар
06.04.2022 21:37 Відповісти
в плен.
показати весь коментар
06.04.2022 21:38 Відповісти
Татаров відпустить і їх, у слід за погребинським...
показати весь коментар
06.04.2022 21:37 Відповісти
стрелять по жилым кварталам или нет , выполнять приказ или нет ... это выбор каждого руского выродка , и они выбрали :
пытать
насиловать
убивать
мародёрить
стрелять по мирным
они отсидят и снова возьмут в руки оружие , прейдут убивать ... убивать их , без вариантов
показати весь коментар
06.04.2022 21:37 Відповісти
Ви ще під домашній арешт їх посадіть.
показати весь коментар
06.04.2022 21:38 Відповісти
*****,та ви ж казали,що їх в полон не братимете??? Що за хєрня відбувається??? Зрадриків в кацапів зелена срань ВІДПУСКАЄ у той час,як вбивають жінок та дітей! Це вже зрада,чи ще ніт?
показати весь коментар
06.04.2022 21:40 Відповісти
Не забудьте гарно напоїти і нагодувати те біосміття, щоб Люська потім не істерила. І взагалі, розквартируйте їх у готелі - нехай орки нормально відпочинуть.
показати весь коментар
06.04.2022 21:42 Відповісти
и ата та наверно тоже сделали. некоторые новости выглядят как сводки из дурдома.
показати весь коментар
06.04.2022 21:44 Відповісти
жити хочуть... будуть свідчити проти ху...йла....
показати весь коментар
06.04.2022 21:46 Відповісти
Теперь они ВСУшников проклинают-на концерт кобздона и шоу жирика опоздали
показати весь коментар
06.04.2022 21:58 Відповісти
Украина - не орда. Какими бы эмоции ни были, мы уже европейцы. Да, это нудная скучная судебная процедура: допросы, протоколы, адвокаты, но этот путь мы тоже должны пройти, уходя от совка. А они приговор свой получат и те, кто сейчас обстреливает мой Харьков (пока пишу, откуда-то донесся уще один взрыв), должны об этом знать и помнить - согласно приговору, выйти могут аж в середине 21-го века, проведя полжизни в четырех серых стенах.
показати весь коментар
06.04.2022 22:14 Відповісти
А гдє_то в Ґамбургє уронил скупую слєззу погребінскій,прочитав ваш коммєнт...
показати весь коментар
06.04.2022 22:34 Відповісти
зря. но осталась надежда, что после снятия показаний эти мрази подскользнутся насмерть.
показати весь коментар
06.04.2022 22:20 Відповісти
Україні хтось оголосив війну? Вони не військовополонені, а терористи!!!
показати весь коментар
07.04.2022 09:34 Відповісти
 
 