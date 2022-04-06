Двоє російських військових, які обстріляли з "Граду" Козачу Лопань, взяті під варту, - обласна прокуратура
Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
"У порядку ст. 615 КПК України підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - відзначається у повідомленні.
За даними досудового розслідування, 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Білгородської області РФ.
Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у селищі Козача Лопань. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України і продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними силами України на території Харківської області.
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Сказали б: всіх знищили і все!
Ну а головне, це те, як дістатися до кацапської верхівки?
Ви ж розумієте, що кацапи не видадуть цих мерзотникв?
Тому я б знищував цей непотріб, а стосовно «менеджерів» нижчої та середньої ланки, винних у геноциді українців, застосував би методи мосаду!
Якщо вийде дістатися таким чином до верхівки, то чом би й ні!
А трибунали в ******** європі, то цирк, не більше.
Американці влаштували Хусейну трибунал саме тому, щоб була смертна кара. І виконали вирок. І була контрольована "утечка", щоб всі переконалися в його смерті.
Європа, після 24.02.22 змінилася, стільки страху, включаючи ядерний удар та\або застосування хімічної зброї, вони не пробачать, голоси тих орбанів та, як того пса з австрії? італії? сербії? потонуть серед дружнього хору нормальних очильників країн.
Погана новина - врятувати цих звірів можуть, хіба що, ермак та його песик зеленський.
отрезать хвост. да да по самые уши.
пытать
насиловать
убивать
мародёрить
стрелять по мирным
они отсидят и снова возьмут в руки оружие , прейдут убивать ... убивать их , без вариантов