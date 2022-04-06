Двоє російських військових, які обстріляли з "Граду" Козачу Лопань, взяті під варту, - обласна прокуратура

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У порядку ст. 615 КПК України підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - відзначається у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Білгородської області РФ.

Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у селищі Козача Лопань. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України і продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними силами України на території Харківської області.

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