УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5978 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 385 8

На Східному напрямку 6 квітня була відбито 3 атаки окупантів, знищено до 60 окупантів, 1 літак, 3 танки, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: особового складу – до 60;  танків – 3; БМП – 1;  міномет з розрахунком – 1; АТ – 6; літаків – 1

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку".

Також читайте: На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17264) ЗСУ (7514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.04.2022 21:41 Відповісти
таку тупу муть хрюкає кацапський "генерал", чи малохольний кацап-бурят?
показати весь коментар
06.04.2022 21:53 Відповісти
еще один гвоздь в крышку гроба раски федераски:
https://youtu.be/kaahMMcJ-rM?list=TLPQMDYwNDIwMjLpUrYE3nZjNg
показати весь коментар
06.04.2022 21:42 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 21:42 Відповісти
ДА!!!
показати весь коментар
06.04.2022 21:52 Відповісти
Как это "уезжайте"? А кто будет котиков кормить и голубей? Нет уж. Дайте автомат, я свой любимый фикус сам защитю.
показати весь коментар
06.04.2022 21:46 Відповісти
Згадалася казочка із світлого та мирного дитинства про отакого собі плазуна-ящура тіпа дракона, в якого аж три ненаситні жахливі голови. Усіх охочіх побороти цю істоту вона її жерла люттю своєю та вогнем-сте палила. Аж доки не з'явив на її шлясі справний моцний чолов'яга, який мужньо повідрубав усі хвалені дурні голови та й навіки поклав цю потвору гнити. До чого? А ще нащадок цієї казкової "особі" зненацька намалювався з тьму-парашинарії у вигляді двоголової синьої задохлдої курки-мутанта. Та знайде наша славетна Україна міць, аби відтяти у цього клятого на віки бройлера-матанта його башки та нгавяки-вуічні заснувати мир, НОВИЙ МИР на Землі нашій! Перемога буде за Україною! Борімося - й Поборемо!!! Бо з нами БОГ ПРАВЕДНИЙ! Слава Героям!
показати весь коментар
06.04.2022 22:05 Відповісти
 
 