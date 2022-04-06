На Східному напрямку 6 квітня була відбито 3 атаки окупантів, знищено до 60 окупантів, 1 літак, 3 танки, 1 міномет, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: особового складу – до 60; танків – 3; БМП – 1; міномет з розрахунком – 1; АТ – 6; літаків – 1
"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку".
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https://youtu.be/kaahMMcJ-rM?list=TLPQMDYwNDIwMjLpUrYE3nZjNg