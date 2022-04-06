Внаслідок обстрілу центру надання гуманітарної допомоги в Сєвєродонецьку поранено 5 цивільних осіб, - ОВА
Внаслідок обстрілів російською армією Сєвєродонецька сьогодні вдень, 6 квітня, було поранено 5 цивільних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив: "Ворог відкрив вогонь по житловим кварталам міста, завдавши потужного артилерійського удару. Щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах. Наразі маємо п’ятьох поранених, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги. Не маючи успіху на фронті, росіяни продовжують цинічно цілити по мирних жителях".
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