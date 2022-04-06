На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники успішно відбивали атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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