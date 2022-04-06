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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС

техніка,чернігівщина

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники успішно відбивали атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Також читайте: На Донбасі відбито 9 атак ворога - знищено 4 танки, 24 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Нічого... Тихше їдеш... далі будеш!!! Молодці хлопці!!! ДЯКУЄМО!!!
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06.04.2022 22:09
+14
пилоты кончаются.
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06.04.2022 22:07
+13
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06.04.2022 22:04
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06.04.2022 22:03 Відповісти
6 танков. минус 60 млн долл.
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06.04.2022 22:03 Відповісти
2 самолета. еще минус 30.
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06.04.2022 22:05 Відповісти
Але за сьогодні кацапи отримали кілька мільярдів за газ/нафту. Цифри неспівмірні.
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06.04.2022 22:11 Відповісти
ці лярди ще треба реалізувати, а їх (лярдів) все меншеає та меншає
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06.04.2022 22:16 Відповісти
Не було ніколи навіть 1 млрд$ за день за нафту і газ навіть разом, не перебільшуйте...
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06.04.2022 23:38 Відповісти
Я ще навіть применшив. Авжеж.
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07.04.2022 12:50 Відповісти
Да ну. Ржавье кацапское по ляму за штуку максимум, а то и дешевле в Африку идет. Дыровцам ничего дорого типа Т-90 не дают.
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06.04.2022 22:14 Відповісти
возможно. но думаю что там были современные ведра с болтами.
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06.04.2022 22:17 Відповісти
Современные зализывают раны. И проявятся в районе Изюм-Барвенково. А на Луганщине и Донеччине сплошь старье и мясо.
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06.04.2022 23:06 Відповісти
18 млн за 6 танков
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06.04.2022 23:21 Відповісти
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06.04.2022 22:04 Відповісти
шось маловато с каждым днем...или ворог вже всравься
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06.04.2022 22:05 Відповісти
пилоты кончаются.
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06.04.2022 22:07 Відповісти
Нічого... Тихше їдеш... далі будеш!!! Молодці хлопці!!! ДЯКУЄМО!!!
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06.04.2022 22:09 Відповісти
эт я от жадности и злости
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06.04.2022 22:15 Відповісти
Ой, аби ж то! Затишшя перед бурею. Перекидання БТГр з півночі України на схід та південний схід, обмежене застосування авіації НАД територією України, мобілізація "м'яса" на окупованих територіях... Заруба буде та ще. Але й наші ЗСУ не беззубі та поюс допомога...

Але ж так хочеться вірити в те, що вони видихлися і розбіжаться самі... От тільки в бункерного дибілоїда та 80% запорєбрікової біомаси зовсім інші думки та плани, на жаль...
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06.04.2022 22:16 Відповісти
Не треба тільки ніякої ейфорії та перемог заздалегідь...
Так, какцапська армія стала меншою, але кто не знав що тут до чого чи хто хотів розбіжатись, ті втекли, зараз там залишились найбільш мотивовані та відморожені, треба серйозно їх вбивати без розбору, без жалю, без полону!
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06.04.2022 23:44 Відповісти
Ейфорія тільки в Арестовича та тих, хто вірить в його "вангування". Реальність "трохи" жорсткіша.
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07.04.2022 00:12 Відповісти
посмотрите сегодняшний подробный разбор с Ю.Бутусовым, сил у россии держат темп атак уже нет на этих направлениях
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06.04.2022 22:42 Відповісти
Згадалася казочка із світлого та мирного дитинства про отакого собі плазуна-ящура тіпа дракона, в якого аж три ненаситні жахливі голови. Усіх охочіх побороти цю істоту вона її жерла люттю своєю та вогнем-сте палила. Аж доки не з'явив на її шлясі справний моцний чолов'яга, який мужньо повідрубав усі хвалені дурні голови та й навіки поклав цю потвору гнити. До чого? А ще нащадок цієї казкової "особі" зненацька намалювався з тьму-парашинарії у вигляді двоголової синьої задохлдої курки-мутанта. Та знайде наша славетна Україна міць, аби відтяти у цього клятого на віки бройлера-матанта його башки та нгавяки-вуічні заснувати мир, НОВИЙ МИР на Землі нашій! Перемога буде за Україною! Борімося - й Поборемо!!! Бо з нами БОГ ПРАВЕДНИЙ! Слава Героям!
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06.04.2022 22:08 Відповісти
Расея включила режим самоуничтожения...
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06.04.2022 22:10 Відповісти
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06.04.2022 22:11 Відповісти
Молодці! Слава нашим захисникам !
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06.04.2022 22:12 Відповісти
Каждый день Раша получает от ЕС за газ и нефть 1млрд. Долларов.
Нужно полное эмбарго.
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06.04.2022 22:14 Відповісти
давайте хлопцi, трощите, приводьте до тями мразей

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06.04.2022 22:15 Відповісти
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06.04.2022 22:20 Відповісти
Древняя фреска похороны сатаны (путлера) и ручки буквой Z и одеяльцем- колорадкой прикрыт паскуда ,сдохни тварь )(уйло !
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06.04.2022 22:22 Відповісти
Борони Вас Бог і Свята Покрова, Хлопці! од куль і снарядів.
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06.04.2022 22:25 Відповісти
 
 