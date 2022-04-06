На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники успішно відбивали атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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Але ж так хочеться вірити в те, що вони видихлися і розбіжаться самі... От тільки в бункерного дибілоїда та 80% запорєбрікової біомаси зовсім інші думки та плани, на жаль...
Так, какцапська армія стала меншою, але кто не знав що тут до чого чи хто хотів розбіжатись, ті втекли, зараз там залишились найбільш мотивовані та відморожені, треба серйозно їх вбивати без розбору, без жалю, без полону!
Нужно полное эмбарго.