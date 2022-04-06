Санду прокоментувала інформацію Генштабу ЗСУ про підготовку аеродрому у Придністров'ї до прийому літаків з РФ

Президент Молдови Мая Санду заявила, що не має інформації про нібито підготовку аеропорту Тирасполя у невизнаному Придністров'ї до прийому російських літаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

"За даними наших органів, роботи на цьому аеродромі проводяться щорічно. Важко сказати, чи роботи, які здійснюються цієї весни, відрізняються від минулорічних. Зараз у наших органів і партнерів немає інформації про підготовку до незаконного використання цього аеродрому російськими літаками. Це не означає, що ризику немає. Ми продовжуємо стежити за ситуацією", - сказала Санду.

Нагадаємо, 6 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що не виключено використання території Придністров’я для підтримки наступальної операції армії РФ на Південнобузькому напрямку і на тираспольському аеродромі здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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