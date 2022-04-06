ЗСУ знищили на Харківщині 5 і взяли в полон 3 окупантів, які намагалися полагодити вантажівку з награбованим майном українців, - Венедіктова
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оприлюднила інформацію про знищення5 російських окупантів -мародерів.
Як інформує Ценор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.
Венедіктова зазначила: "Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…"
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це стосується і наших керманичів. в народу з"явилася в руках зброя, залишилася "мелочь" - отримати перемогу! а ми її отримаємо і запитаємо!
https://www.youtube.com/watch?v=cS-F39hTqvo
А, БЄНЄДІКТОВА?
Туговатий те трохи...
тварюки не лишають людей у спокої...