ЗСУ знищили на Харківщині 5 і взяли в полон 3 окупантів, які намагалися полагодити вантажівку з награбованим майном українців, - Венедіктова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оприлюднила інформацію про знищення5 російських окупантів -мародерів.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Венедіктова зазначила: "Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…"

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