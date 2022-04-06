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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ знищили на Харківщині 5 і взяли в полон 3 окупантів, які намагалися полагодити вантажівку з награбованим майном українців, - Венедіктова

мародерство

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оприлюднила інформацію про знищення5 російських окупантів -мародерів.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці. 

Венедіктова зазначила: "Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого "Уралу", набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько і ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Ну от як це, як? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону (якщо пощастить) не грабувати у них не виходить. Однак послідовні…"

Також дивіться: Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

Автор: 

мародерство (339) Сумська область (3567) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+23
А медведчука і портного з сином відпустила, зате є розбита машина з мікрохвильовкою, і ледве газманова не заарештувала.
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06.04.2022 23:15
+19
"Ukraina może wygrać tę wojnę". Prognozy Pentagonu dają nadzieję
«Україна може виграти цю війну». Прогнози Пентагону дають надію
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06.04.2022 23:14
+13
Это типа свинособак будут жарить всех и каждого... до последнего...
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06.04.2022 23:31
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"Ukraina może wygrać tę wojnę". Prognozy Pentagonu dają nadzieję
«Україна може виграти цю війну». Прогнози Пентагону дають надію
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06.04.2022 23:14 Відповісти
это типа такой генеральский тролинг?
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06.04.2022 23:17 Відповісти
Это типа свинособак будут жарить всех и каждого... до последнего...
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06.04.2022 23:31 Відповісти
Чому не відкобздонили всіх? На кой нам решту мародерів у полоні?
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07.04.2022 06:29 Відповісти
Допоможіть Україні виграти цю війну. За жахливий геноцид Маріуполя, Бородянки, Бучі та інших українських міст та сіл. Що позбавив сну більшість населення країни та випалив наші душі
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06.04.2022 23:51 Відповісти
Там трішки по іншому прогноз звучить - у всіх можливих варіантах розвитку дій Україна переможе ))
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07.04.2022 00:21 Відповісти
Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны.
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06.04.2022 23:14 Відповісти
хадібний платить двічи!
це стосується і наших керманичів. в народу з"явилася в руках зброя, залишилася "мелочь" - отримати перемогу! а ми її отримаємо і запитаємо!
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06.04.2022 23:32 Відповісти
опять грузовик стиралок.
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06.04.2022 23:15 Відповісти
А медведчука і портного з сином відпустила, зате є розбита машина з мікрохвильовкою, і ледве газманова не заарештувала.
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06.04.2022 23:15 Відповісти
Люди добрі , ну коли ви вже перестанете маячню писати і зрозуміете , що суд відпускає чи арештовує а не прокуратура !
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06.04.2022 23:50 Відповісти
Вони всі пов"язані, кругова порука
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07.04.2022 01:03 Відповісти
А піариться при всіх розкладах Бєнєдіктова... Чи не так?
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07.04.2022 07:19 Відповісти
Умом Россию действительно не понять!
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06.04.2022 23:15 Відповісти
"Это что? Мы зря жизнью рисковали?" -- думали орки за пару минут до смерти около поломавшегося грузовика с награбленным
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06.04.2022 23:18 Відповісти
https://prm.ua/ukraina-mozhe-vyhraty-viynu-proty-rosii-pentahon/
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06.04.2022 23:19 Відповісти
Ми знищемо ворога!
https://www.youtube.com/watch?v=cS-F39hTqvo
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06.04.2022 23:22 Відповісти
А МЕДВЕДЧУКА З НАГРАБОВАНИМ МАЙНОМ УКРАЇНЦІВ ТИ НЕ ЗМОГЛА ВЗЯТИ В ПОЛОН?
А, БЄНЄДІКТОВА?
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06.04.2022 23:22 Відповісти
А Венедіктова в полон бере ? А може спершу варто законодавство вивчити а потім муйню постити ?
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06.04.2022 23:48 Відповісти
Так **** вона піариться, якщо взяття в полон не входить в її функціональні обов'язки?
Туговатий те трохи...
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07.04.2022 07:17 Відповісти
Тому що не одна хромосома зайва а ..половина
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06.04.2022 23:25 Відповісти
перегрузили грузовичок , от і мають.А вже ж додому звонили, казали кому що везуть, от невезуха.....
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06.04.2022 23:26 Відповісти
Бєнядіктова! Щось ти на кацапосленг перейшла. Куди ділась верхівка опезеже а персонально медведчук не має бажання ознайомити знервовану громадкість.?Ой свіжачок!!! Куди дівся після допиту з пристрастієм колаборант погребінський?
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06.04.2022 23:26 Відповісти
ТАК І Я Ж ПРО ЦЕ. ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ЦЕ ПРОКУРОРИ ВЗЯЛИ В ПОЛОН ЦИХ ОРКІВ. ДО ЧОГО ТУТ БЄНЄДІКТОВА З ЇЇ ПРОКУРОРАМИ- ЗРАДНИКАМИ - ХЗ...
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06.04.2022 23:32 Відповісти
Гарний термін придумала - "відкабзонити".
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07.04.2022 02:35 Відповісти
Піздец. Вкрадене барахло дорожче для орків за життя.
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06.04.2022 23:29 Відповісти
сьогодні дивився , як орка питали чи пішов би він на війну в Україну за холодильником, холодильник каже є , а от мікрохвильовки нема , заради мікрохвильовки пішов би...
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06.04.2022 23:56 Відповісти
кончені виродки..
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06.04.2022 23:59 Відповісти
саме зараз... в ці хвилини.... Харківщині дістається....
тварюки не лишають людей у спокої...
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06.04.2022 23:32 Відповісти
рубать руки нах.. і голови..
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06.04.2022 23:52 Відповісти
Серйозні здобутки за добу, ****. Так за 300 років і перемогти можна, якщо кацапи за той час ***** не робитимуть.
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06.04.2022 23:59 Відповісти
Они стояли насмерть за стиральные машины!
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07.04.2022 00:01 Відповісти
Це обов'язки генерального прокурора, розказувати про успіхи ЗСУ?
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07.04.2022 00:40 Відповісти
мородерам-ка цапам - смерть!
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07.04.2022 01:51 Відповісти
..на Харківщині ..це сталося Дептівці Сумскої області..Цензор рука- лоб
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07.04.2022 03:30 Відповісти
 
 