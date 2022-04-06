Окупанти незадоволені, що російські генерали нагороджують орденами своїх родичів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські генерали перетворили війну проти України на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам.

Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах#й, побудьте тут сутки, бл#", – розповідає окупант.

Він скаржиться, що рашисти дають нагороди за війну в Україні "по блату". Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".

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Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя России", і тепер про нього пишуть усі росЗМІ.



"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид#р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху#ню выкладывает…" – обурюється загарбник.