Окупанти незадоволені, що російські генерали нагороджують орденами своїх родичів, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські генерали перетворили війну проти України на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам.
Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах#й, побудьте тут сутки, бл#", – розповідає окупант.
Він скаржиться, що рашисти дають нагороди за війну в Україні "по блату". Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".
Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя России", і тепер про нього пишуть усі росЗМІ.
"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид#р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху#ню выкладывает…" – обурюється загарбник.
Будь ласка, зачекайте...
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"Я ожидал, что вы займете лидирующую позицию в этой ситуации. А вы сейчас просто унылое говно", - резюмировал бывший премьер-министр Бельгии. (с)
Слава Украине! -- говорят.
Не суйтесь на нашу землю! -- настоятельно рекомендуют.
В Германии такие файлы не проходят цензуру.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337651/
Помните "командировки" на Донбасс в 14-15 гг. для избежания люстрации. Дубль два.
Зачем выполнять приказы свихнувшегося человека, и умирать за это?
Только дурак будет умирать за приказы психически-больного человека.
Ставить громкоговорители и транслировать все это на российских военных.