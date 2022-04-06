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Новини Війна
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Окупанти незадоволені, що російські генерали нагороджують орденами своїх родичів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські генерали перетворили війну проти України на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам.

Про це свідчать нові розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах#й, побудьте тут сутки, бл#", – розповідає окупант.

Він скаржиться, що рашисти дають нагороди за війну в Україні "по блату". Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить в тилу".

Також читайте: "Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО

Ще один "нагороджений" на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя России", і тепер про нього пишуть усі росЗМІ.

"Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид#р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху#ню выкладывает…" – обурюється загарбник.

Автор: 

армія рф (17264) СБУ (12790) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+10
Яка несподівана і сумна новина
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06.04.2022 23:35
+5
це не все, на західному фронті поширюється супротив!

"Я ожидал, что вы займете лидирующую позицию в этой ситуации. А вы сейчас просто унылое говно", - резюмировал бывший премьер-министр Бельгии. (с)
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06.04.2022 23:38
+3
Все правильно сказав. Кожна країна Європи, що поважає засади цивілізованого горомадянського суспільства повинна дати чарівного пенделя засновникам відродження кацапської орди.
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06.04.2022 23:47
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Яка несподівана і сумна новина
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06.04.2022 23:35 Відповісти
це не все, на західному фронті поширюється супротив!

"Я ожидал, что вы займете лидирующую позицию в этой ситуации. А вы сейчас просто унылое говно", - резюмировал бывший премьер-министр Бельгии. (с)
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06.04.2022 23:38 Відповісти
Все правильно сказав. Кожна країна Європи, що поважає засади цивілізованого горомадянського суспільства повинна дати чарівного пенделя засновникам відродження кацапської орди.
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06.04.2022 23:47 Відповісти
це про німців
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06.04.2022 23:39 Відповісти
Горіть у полум'ї нашої ненависті!!!
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06.04.2022 23:36 Відповісти
немає файлу(
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06.04.2022 23:40 Відповісти
Там красивое. Германия не пропускает. Извиняюсь...
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06.04.2022 23:44 Відповісти
(
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06.04.2022 23:49 Відповісти
Там наши хлопцы парашную колонну раскурочили... ...куча кацапских жмуров кругом. Один ещё хрипел, но его дострелили, чтоб не мучался. БМПшку в приданое взяли...
Слава Украине! -- говорят.
Не суйтесь на нашу землю! -- настоятельно рекомендуют.
В Германии такие файлы не проходят цензуру.
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07.04.2022 00:29 Відповісти
ммм...я теж не задоволений...хай всіх кацапів нагородять....посмертно....
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06.04.2022 23:57 Відповісти
Гандон ***
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06.04.2022 23:59 Відповісти
согласитесь, ну куда Чмоне та звезда героя!? правильно и не дают. А это все бабки, пенсия, пансионаты, пайки. Страна ждущих бесплатную квартиру.
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07.04.2022 00:05 Відповісти
Оно и так еле-еле на ногах держится. Повесь ему звезду, оно тут же свалится под ее тяжестью.
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07.04.2022 08:55 Відповісти
Свара за мідалькі
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07.04.2022 00:41 Відповісти
Із Реєстру корупціонерів можуть виключити тих, хто захищає Україну - НАЗК

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337651/

Помните "командировки" на Донбасс в 14-15 гг. для избежания люстрации. Дубль два.
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07.04.2022 09:28 Відповісти
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13.04.2022 14:02 Відповісти
Украине нужно вести такую пропаганду, что смысла в этой войне нет, это безсмысленная война. Зачем умирать? Зачем идти в наступление? путин сошел с ума и устроил дурацкую войну. А сам не воюет, воюет чужими руками. Если бы самому нужно было воевать - он фиг бы войну начал!
Зачем выполнять приказы свихнувшегося человека, и умирать за это?
Только дурак будет умирать за приказы психически-больного человека.

Ставить громкоговорители и транслировать все это на российских военных.
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30.05.2022 10:23 Відповісти
Россия это четвертый рейх.
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30.05.2022 10:25 Відповісти
 
 