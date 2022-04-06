УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6002 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 845 7

Майже всюди, де перебували російські окупанти, є жертви серед мирного населення, - Монастирський

буча,різня

Фактично всюди, де перебували російські військові, МВС фіксує одну й ту саму картину: немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань. Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МВС також анонсував відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції України для родичів загиблих внаслідок військових дій рф. За телефоном 📞 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих.

"Кількість осіб, які зникли безвісти, ми вимірюємо сотнями, тому така допомога надзвичайно потрібна. Громадяни сьогодні можуть допомогти слідству встановити тих осіб, які, на жаль, загинули, або були примусово вивезені з території України до Республіки Білорусь", - пояснив міністр.

Крім того, Монастирський закликав громадян, які бажають взяти участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФї проти України, долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту. Анкету добровольця можна заповнити на офіційному сайті ДСНС.

Також читайте: Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

"Нам потрібен такий фронт, адже чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше ми будемо знати про те, які злочини в цих регіонах вчинялися", - додав міністр.

Щодо розмінування населених пунктів Київської області міністр зазначив, що ситуація залишається складною. Кожен робочий день рятувальники виявляють у столичному регіоні від 4 то 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

окупація (6680) жертви (1785) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По моему слово -майже- неуместно!
показати весь коментар
07.04.2022 00:14 Відповісти
Де хоч один розстріляний сепар - Ви ж обіцяли з трибуни ВРУ 14,02,2022р чи виявилось що їх немає, чи вони просто вибачолись на камеру і народу цього достатньо
показати весь коментар
07.04.2022 00:28 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 01:04 Відповісти
А Вы знаете что в Нью-Йорке 11 сентября погибло 2606 человек
а в Украине только в Мариуполе уже не менее 5000 погибших украинцев .
Мир должен задуматься о своих двойных стандартах
показати весь коментар
07.04.2022 01:06 Відповісти
‼️‼️‼️

1. Каждый день находят жертвы и гибнут люди .
СЧИТАЮ , что каждый день ( каждое утро) должен быть брифинге для журналистов о количестве погибших за день !!!
Жта информация будет расходится к вечерним новостям всего мира.

МИР НЕ ДОЛЖЕН ЗАБЫВАТЬ ПРО УКРАИНУ
показати весь коментар
07.04.2022 01:09 Відповісти
‼️‼️‼️

2. Должен быть сайт Скорботи , расписанный по городам и сёлам
И в него каждое утро вносить погибших и найденных под обрушениями

Сайт на украинском и европейских языках . Это важно для парламентов европейских стран , поскольку пророссийские силы пытаются информационно перебить трагические вести из Украины. И занимаются этим ежедневно
показати весь коментар
07.04.2022 01:17 Відповісти
 
 