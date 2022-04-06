Майже всюди, де перебували російські окупанти, є жертви серед мирного населення, - Монастирський

Фактично всюди, де перебували російські військові, МВС фіксує одну й ту саму картину: немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань. Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МВС також анонсував відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції України для родичів загиблих внаслідок військових дій рф. За телефоном 📞 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих.

"Кількість осіб, які зникли безвісти, ми вимірюємо сотнями, тому така допомога надзвичайно потрібна. Громадяни сьогодні можуть допомогти слідству встановити тих осіб, які, на жаль, загинули, або були примусово вивезені з території України до Республіки Білорусь", - пояснив міністр.



Крім того, Монастирський закликав громадян, які бажають взяти участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФї проти України, долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту. Анкету добровольця можна заповнити на офіційному сайті ДСНС.

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"Нам потрібен такий фронт, адже чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше ми будемо знати про те, які злочини в цих регіонах вчинялися", - додав міністр.



Щодо розмінування населених пунктів Київської області міністр зазначив, що ситуація залишається складною. Кожен робочий день рятувальники виявляють у столичному регіоні від 4 то 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.