Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ. ФОТО

Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.







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Раніше телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

До початку вторгнення Росії в Україну, аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

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