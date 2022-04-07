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Новини Війна
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Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ. ФОТО

Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ 01

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ 02
Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ 03
Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ 04

Також дивіться: Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ 05

До початку вторгнення Росії в Україну, аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

Дивіться: Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах. ФОТО

Автор: 

армія рф (17264) Білорусь (7926)


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Топ коментарі
+34
нехай би через Чорнобаївку летіли , там шлях коротший .
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07.04.2022 00:38
+14
Уряд Фінляндії підготувався до відмови від російської нафти. Про це 4 квітня заявив міністр економіки країни Міка Линтіля, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.https://yle.fi/uutiset/18-334977
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07.04.2022 00:48
+11
Інформації достатньо для Точки-У. Ще цієї ночі!
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07.04.2022 00:42
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Ще на крок ближче до кабзона...
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07.04.2022 00:36 Відповісти
нехай би через Чорнобаївку летіли , там шлях коротший .
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07.04.2022 00:38 Відповісти
партизаны нужны.
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07.04.2022 00:39 Відповісти
крылатые ракеты нужны!
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07.04.2022 11:08 Відповісти
До Чорнобаївки ***** залишилася
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07.04.2022 00:41 Відповісти
Інформації достатньо для Точки-У. Ще цієї ночі!
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07.04.2022 00:42 Відповісти
Розташування

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D1%94%D1%89%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)&params=53_42_55_N_33_20_20_E_type:airport 53°42′55″ пн. ш. 33°20′20″ сх. д.
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07.04.2022 00:43 Відповісти
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07.04.2022 00:46 Відповісти
Есть примерно 40 аэродромов на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма, которые российские военные используют для своих целей.
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07.04.2022 01:20 Відповісти
Козак Стінгер, покряхтівши, пішов на нове місце облаштовуватись. З його бурчання було розібрати тільки деякі слова: "кляті", "не сидиться", знов косити", "курви", "вовкам добре"...
"Шо ж вам вдома не жилося, що ви помирати сюди лізете" він сказав доволі гучно, коли збирав свій нехитрий скарб в дорогу...
Але хто ж його почув, окрім лісів, лугів, степів та лелек, що поверталися з вирію...
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07.04.2022 00:48 Відповісти
Уряд Фінляндії підготувався до відмови від російської нафти. Про це 4 квітня заявив міністр економіки країни Міка Линтіля, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.https://yle.fi/uutiset/18-334977
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07.04.2022 00:48 Відповісти
Точку У на их аэродромы .

‼️‼️пора переносить войну на территорию раши - пусть сами там копашаться и разбираются со своими трупами и кремлевскими маразматиками
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07.04.2022 00:52 Відповісти
до 120 км дальность. У нас их не столько, сколько хотелось бы, а "сапсаны" остались под юзиковой щебенкой. Поэтому "точки" будут работать по нашей территории.
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07.04.2022 01:24 Відповісти
П'яні російські військові зґвалтували студентку в білоруському Мозирі, ЗМІ.

20-річна дівчина розповіла, що у Мозирі ввечері поверталась додому після зустрічі з друзями. Тоді ж проігнорувала "увагу" п'яних росіян, які натомість схопили дівчину та затягнули в авто.
https://t.me/vert_i_call/2690 t.me/vert_i_call/2690
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07.04.2022 01:36 Відповісти
Білорусь поки сплять то все добре аби не гірше.... Сцикуни там . Є правда що воюють але то мізер..Живе Беларусь.Слава Україні.
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07.04.2022 02:13 Відповісти
"животные, бл*дь!" ©
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07.04.2022 08:40 Відповісти
Я по роботі в Північній Македонії. Тільки просто люд підтримує а вся шобла на кордоні що в русія чи кацапія каже що Буча це фільм тобто фейк. Мозги тв проїла. Про Сербів мовчу то є та сама Білорусь і самі не нам Курви
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07.04.2022 02:18 Відповісти
кушать для стилетов и стингеров подано
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07.04.2022 02:42 Відповісти
Чому б не запустити туди байрактари, і не знищити те все, доки воно не прилетіло на наші голови?

Туди 150 км, байрактари як раз можуть управлятися на максимальну відстань 150 км.

Можливо можна якось створити звязок з байрактарами через масківський інтернет старлінк. Тоді їх можна буде посилати на більшу відстань. В Україні ж створювали виробництво байрактарів, тому, я думаю, можна будете знайти спеціалістів, які можуть вирішити цю проблему.
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07.04.2022 03:06 Відповісти
що ти чешеш
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07.04.2022 09:16 Відповісти
ти що послідовник игораЛ?
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07.04.2022 09:17 Відповісти
*****, далековато. Кроме Точки ничем не дострельнуть.
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07.04.2022 04:54 Відповісти
не сметь стрелять по мачулище-влагалище-кладбище (это боевой путь советского прапора на аэродроме мачулище под минском), давайте лучше ***** по Сеще, потом по Чкаловскому в жуковском под мацквой... вот будет радостно тогда, вот будет смех...
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07.04.2022 05:55 Відповісти
...лять, скільки тут бажаючих зайняти місце Залужного! Воно й "понятно", бо ж не хочеться ото зараз вилазити із під теплого одіяла й шурувати зі стінгером у руцькі ліси
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07.04.2022 06:11 Відповісти
А що там по тому вертольотику, якийсь ніби при перельоті взяв курс різко вправо?
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07.04.2022 07:46 Відповісти
Цей аеродром від України максимум 350 км. Можна було б ******* по ньому ракетами асфальтом з великого будівництва
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07.04.2022 08:00 Відповісти
Бомбить прям там же.
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07.04.2022 10:33 Відповісти
 
 