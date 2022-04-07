Частина російських гелікоптерів перемістилася з Білорусі до аеродрому у Брянській області, – ЗМІ. ФОТО
Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.
Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.
Раніше телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.
На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.
До початку вторгнення Росії в Україну, аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.
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"Шо ж вам вдома не жилося, що ви помирати сюди лізете" він сказав доволі гучно, коли збирав свій нехитрий скарб в дорогу...
Але хто ж його почув, окрім лісів, лугів, степів та лелек, що поверталися з вирію...
‼️‼️пора переносить войну на территорию раши - пусть сами там копашаться и разбираются со своими трупами и кремлевскими маразматиками
20-річна дівчина розповіла, що у Мозирі ввечері поверталась додому після зустрічі з друзями. Тоді ж проігнорувала "увагу" п'яних росіян, які натомість схопили дівчину та затягнули в авто.
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Туди 150 км, байрактари як раз можуть управлятися на максимальну відстань 150 км.
Можливо можна якось створити звязок з байрактарами через масківський інтернет старлінк. Тоді їх можна буде посилати на більшу відстань. В Україні ж створювали виробництво байрактарів, тому, я думаю, можна будете знайти спеціалістів, які можуть вирішити цю проблему.
ракетамиасфальтом з великого будівництва