УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 004 19

Зеленський закликав місцевих керівників робити все, щоб повертались евакуйовані люди та запускали економіку

зеленський

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію з переселенцями, які через війну були змушені покинути свої домівки, і закликав місцеву владу в районах, де немає загрози бойових дій, сприяти їх поверненню.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні. 

"Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це посприяє відновленню нормального життя - настільки, наскільки це дозволяє безпека з урахуванням триваючої російської військової агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжувати війну з Україною - самогубство для російської влади, - Зеленський

"Це стосується всієї горизонталі місцевої влади - міських голів, депутатів міських і обласних рад. Шукайте рішення для кожного району, для кожної області, разом з урядом, з депутатами Верховної Ради. Працююча економіка - це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", - наголосив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо проти Росії не буде болісних санкцій, то РФ буде розглядати це як дозвіл, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) евакуація (2307)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Кличко говорит не спешить в Киев возвращаться, Зе говорит возвращаться.
Они могут между собой договориться ?
показати весь коментар
07.04.2022 02:19
+3
А його не й*бе. цар хороший, бояре плохіє. І те, що повертаться на згарища багатьом доведеться.
показати весь коментар
07.04.2022 02:05
+3
Я приїду на роботу до тебе в офіс, мудило.
показати весь коментар
07.04.2022 06:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вас *** поймёшь:

показати весь коментар
07.04.2022 01:36 Відповісти
идиот - куда возращаться если работы нет бизнес кроме торговли едой не спешит возвращатся мущиные не могут рабтать из-за войны и а в разрушенных городах вообще гуманитарная жопа
показати весь коментар
07.04.2022 01:55 Відповісти
А його не й*бе. цар хороший, бояре плохіє. І те, що повертаться на згарища багатьом доведеться.
показати весь коментар
07.04.2022 02:05 Відповісти
Кличко говорит не спешить в Киев возвращаться, Зе говорит возвращаться.
Они могут между собой договориться ?
показати весь коментар
07.04.2022 02:19 Відповісти
Треба слухати Клічко, а не малохольного. його перша блєді щось в Європі сидить, а не в Київі.
показати весь коментар
07.04.2022 08:29 Відповісти
Я боюся що з за кордону дому не повернуться відсотків п'ятдесят наших громадян. Якщо це станеться то це буде гірка ціна тридцяти років пройо у нашої еліти яка замість розбудови безпеки будувала собі палаци і набивала кишені
показати весь коментар
07.04.2022 02:20 Відповісти
Якщо є куди повертатися і там не буде війни, то повернуться майже всі. Там 90% біженців жінки і діти. У них є максимум один рік на проживання в статусі біженців. Більше у ЄС їх ніхто не буде тримати. Інша справа - як довго триматиме війна!
показати весь коментар
07.04.2022 07:35 Відповісти
Прочитайте ще раз мій попередній коментар. Біженці з Сирії і інших країн теж приїздили на обмеженій термін і залишилися назавжди. Люди які прожили там, побачили їх медицину, дороги, відсутність хабарництва, діти, які походили в школу років три чотири, а деякі почнуть навчання в вишах, можуть мати суттєво менше бажання повернутися. Тим більше що по перше відновлення пошкодженого справа не одного дня, а по друге як сказав генерал Міллі, війна може тривати декілька років.
показати весь коментар
07.04.2022 08:33 Відповісти
В сирії війна вже десятиріччя. Там зовсім інша ситуація.
показати весь коментар
07.04.2022 11:01 Відповісти
Я бачу ви мої коментарі не читаєте. А я написав крім іншого що генерал Міллі розглядає варіант що війна триватиме декілька років.
показати весь коментар
07.04.2022 12:48 Відповісти
Я приїду на роботу до тебе в офіс, мудило.
показати весь коментар
07.04.2022 06:47 Відповісти
Якщо ця війна триватиме довго, вона буде програна без економіки. Раніше окуповані території можуть стати нічийними. чи ізраїльтяни залишають поселення й кидають усі роботи, коли впав міномет?
показати весь коментар
07.04.2022 07:25 Відповісти
Зараз війна лише у чотирьох-пяти областях. А в Україні 24 області. Більшість бізнесів у цих районах може бути запущена вже завтра.
показати весь коментар
07.04.2022 07:38 Відповісти
Ти займаєшся бізнесом? 😡 Тоді тобі має бути відомо, що бізнес - це як кровоносна система і вона була розгалужена по всій країні! Якщо відривається нога- рука, то це вже не тіло, а каліцтво....так і в бізнесі....порвані зобов'язання та розрахунки, велика кількість не розрахованих платежів, знищені ціли ланцюги системи.... Але ти , напевно, "єлєкторат Зєлєнскага" і тобі це не зрозуміти....
показати весь коментар
07.04.2022 09:53 Відповісти
Ну якщо я вирощую яблука на Вінниччині, то в чому проблеми поставляти продукцію в 20 областей? Якщо продаю одяг в інтернеті, то що заважає слати по 20 регіонам, коли немає проблем з логістикою? Так є складне виробництво з широкими ланцюгами поставок, однак є багато бізнесів які вже можуть працювати і не треба скиглити тим хто живе у безпечних районах. До речі, я ніколи не був прихильником зе-гнид.
показати весь коментар
07.04.2022 10:59 Відповісти
За тиждень до війни, лєнка зеленка разом із дітьми, батьки зеленського повтікали з України. Я сподіваюся вони також повернуться аби волонтьорити у Бучі, Ірпені?!
показати весь коментар
07.04.2022 07:58 Відповісти
А Лєнка Скумбрія коли повернеться?
показати весь коментар
07.04.2022 08:27 Відповісти
Ну да, знову до "шашликів" готовитись?
показати весь коментар
07.04.2022 09:42 Відповісти
 
 