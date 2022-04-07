Зеленський закликав місцевих керівників робити все, щоб повертались евакуйовані люди та запускали економіку

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію з переселенцями, які через війну були змушені покинути свої домівки, і закликав місцеву владу в районах, де немає загрози бойових дій, сприяти їх поверненню.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це посприяє відновленню нормального життя - настільки, наскільки це дозволяє безпека з урахуванням триваючої російської військової агресії.

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"Це стосується всієї горизонталі місцевої влади - міських голів, депутатів міських і обласних рад. Шукайте рішення для кожного району, для кожної області, разом з урядом, з депутатами Верховної Ради. Працююча економіка - це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", - наголосив глава держави.

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