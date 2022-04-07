Ми з'ясуємо подробиці більшості воєнних злочинів, які здійснили окупанти в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки свідкам, супутниковому моніторингу, іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості наших зниклих громадян і більшості військових злочинів Росії на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковане у його телеграмі.
"У російському керівництві дійсно злякалися того, що гнів миру через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць і підвалів на захопленій території вбитих людей. Це тільки спроба приховати докази та більше нічого", - заявив президент.
Зеленський також запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності. Відомо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті.
"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності та для тих, хто приймає в Росії ключові рішення", - підкреслив глава держави.
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То есть каждый третий орк из морской пехоты раши , и есть насильник и в Сирии и в Украине
КОРОЧЕ, ЗВЕРИ.
Ну кто пишет Зе тексты ?
Сейчас гибнут ежедневно и ежедневно находят жертв.
Надо ежедневно делать МВС бриффинг для журналистов
И ФИКСИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ .
В Нью-Йорке погибло 2606 человек 11 сентября - за Бен Ладеном охотился весь мир
В МАРИУПОЛЕ не менее 5000 жертв
ПОРА ОБЪЯВЛЯТЬ НА ХУТИНА ОХОТУ !!
Тому відповідь українців на злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі теж має бути адресована не лише військовим.
Така світова практика була.
Кому адресувати? Якою має бути ця відповідь?
Тут можуть бути різні думки. Але злочини такого роду слід відділяти від інших (котрі ще можна пояснити прагненням військової перемоги).