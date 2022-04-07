У чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
Відтепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомляє у Телеграмі.
"Серця українців сколихнули звірства ворога на Київщині. Кожен причетний до геноциду має бути знайдений та покараний. Тому ми запускаємо новий розділ у чатботі "єВорог" — повідомте про живих катів та вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі", - йдеться у повідомленні.
Щоб повідомити про вбивць потрібно перейти у "єВорог" із головного екрана "Дії" або за посиланням. Авторизуватись в боті через "Дію". Натиснути "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі". Вибрати місто та надіслати всю інформацію: геолокацію, фото, відео й опис.
В описі потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові загарбника, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).
Будь ласка, зачекайте...
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