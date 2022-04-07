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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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У чатботі "єВорог" можна повідомити про російських вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі

буча,ірпінь

Відтепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомляє у Телеграмі.

"Серця українців сколихнули звірства ворога на Київщині. Кожен причетний до геноциду має бути знайдений та покараний. Тому ми запускаємо новий розділ у чатботі "єВорог" — повідомте про живих катів та вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі", - йдеться у повідомленні.

Щоб повідомити про вбивць потрібно перейти у "єВорог" із головного екрана "Дії" або за посиланням. Авторизуватись в боті через "Дію". Натиснути "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі". Вибрати місто та надіслати всю інформацію: геолокацію, фото, відео й опис.

В описі потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові загарбника, військовий підрозділ, його дії в період вторгнення та ставлення до оточення (катування, вбивства мирних жителів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аналіз супутникових знімків підтверджує, що тіла жертв в Бучі були там під час окупації росіянами, - речник уряду Німеччини

Автор: 

Ірпінь (358) Буча (539) Гостомель (139)


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Мой вам совет.Не пользуйтесь данной херней никогда.Вычислить проще простого по этой дие,********,еворогу.Не забывайте,кто автор это всей херни
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07.04.2022 03:12 Відповісти
да телега это фсб-шная шняга - но что касается кацапов так тех убийц- насильников из Бучи хотят кинуть на смерть под Харьков - что бы они не стали свидетелями и подсудимыми на трибунале против рашки
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07.04.2022 04:16 Відповісти
А куда повидомити про ворога внутри страны? Про Ермака и его шоблу Татарова, которые выпускают из страны Медвечука и Портнова, разблокируют счета Дерипаски?Как их остановить??
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07.04.2022 07:10 Відповісти
советую не вестись на эту *****, а тихо зарубить ворога самолично, по закону военного времени.
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07.04.2022 12:16 Відповісти
 
 