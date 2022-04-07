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Ворог знаходиться на відстані, яка дозволяє обстрілювати Миколаїв за допомогою РСЗВ, - голова ОВА Кім

кім

Ситуація в Миколаєві спокійна, і за вчорашній день ворожих обстрілів міста не було, проте загроза ударів російських окупантів із застосуванням реактивних систем залпового вогню та застосування ракет - залишається.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна  про це в ефірі телемарафону UAразом заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Чиновник відмітив, що в Миколаєві в середу було спокійніше, ніж днем раніше, 4 квітня.

"По лінії фронту йдуть бої, дуже важкі, там важке просування. Що стосується ситуації в місті, то за сьогодні вона була спокійна", - сказав він.

Кім звернув увагу, що російські війська знаходяться від Миколаєва на відстані, яка дозволяє діставати місто з РСЗВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл дитячої лікарні в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

"Там 40-50 кілометрів. Вони можуть цими системами, "Градами" обстрілювати нашу область і місто теж. Спокійно більш-менш себе не може відчувати ніхто, оскільки вони використовують системи "Калібр", який працює по всій території України. Тому ніде в області - не спокійно", - розповів глава ОВА і додав, що коли ЗСУ відіб'ють окупантів подалі, то в Миколаєві "зовсім спокійніше стане".

Кім також прокоментував масу фейків, які противник поширює в мережі, зокрема про нібито оточення Миколаєва, розвінчав такі "чутки" і пояснив, чому активізувався потік дезінформації.

"Там дуже багато може бути цілей. Може вони перевіряють, як ці фейки діють, стан речей і напругу в місті, може вони хочуть прикрити ще свої дії... Дуже багато цього. Перевіряють реакцію людей на будь-який вкид інформації", - зазначив глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Миколаївщини після подій у Бучі налаштовані дати жорстку відсіч ворогові, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1797) обстріл (28303) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+12
Режисер, а тепер і боєць тероборони 45-річний Олег Сенцов сфотографувався на фоні стели біля в'їзду в селище Іванків Київської області 1 квітня. - Орки тікають, підриваючи за собою мости. Іванків уже звільнено, як і багато інших селищ Київщини, - написав Сенцов під фото.
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07.04.2022 03:30
+6
не хватает "Вільхи"
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07.04.2022 03:33
+6
Дбр здав москалям серійні номера калістронів для ношого ППО, дає координати КБ Луч и допитує директора
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07.04.2022 04:22
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Режисер, а тепер і боєць тероборони 45-річний Олег Сенцов сфотографувався на фоні стели біля в'їзду в селище Іванків Київської області 1 квітня. - Орки тікають, підриваючи за собою мости. Іванків уже звільнено, як і багато інших селищ Київщини, - написав Сенцов під фото.
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07.04.2022 03:30 Відповісти
сенцов такой же боец как и билецкий или усик и остальные депутаты - "артисты " - паркетные воины
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07.04.2022 04:29 Відповісти
Завали їбало своє, ботяра ******!
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07.04.2022 04:31 Відповісти
Завали їбало своє, ботяра ******!
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07.04.2022 04:30 Відповісти
не понял ты кто такой что бы мне рот затыкать ты что из в кацапии? у нас свобода слова я своем мнение высказываю а не стада ..
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07.04.2022 04:33 Відповісти
В тебе не рот, а їбало. Що з ним робити, я тобі писав.
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07.04.2022 04:44 Відповісти
В тебе не правда, а несинітниця якась.
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07.04.2022 05:15 Відповісти
Скільки ж тобі років, дєбілоїда кусок?
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07.04.2022 05:24 Відповісти
Точнісінько, дєбілоїд. Все давай, па-па. Мені пора до праці.
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07.04.2022 05:31 Відповісти
не хватает "Вільхи"
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07.04.2022 03:33 Відповісти
Держись, Николаев !
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07.04.2022 03:41 Відповісти
Дбр здав москалям серійні номера калістронів для ношого ППО, дає координати КБ Луч и допитує директора
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07.04.2022 04:22 Відповісти
Дурак?
Причому парашний дурак!
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07.04.2022 05:29 Відповісти
Мер на своєму місті, а втік губернатор .
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07.04.2022 08:25 Відповісти
губернатор не міг втекти, у нас їх немає, може то десь на підарсії.
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07.04.2022 08:58 Відповісти
так америка ж мала передати дрони проти рсзв.
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07.04.2022 05:10 Відповісти
Интересно! Куда же делись дроны камикадзе Sweetchblade?
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07.04.2022 05:59 Відповісти
хрюзге, а тобі яке діло, іди збирай ваших зашкварених
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07.04.2022 09:00 Відповісти
Я тут недавно прочитала, що Америка посилатиме Україні всю нову зброю, яка є зараз на озброєнні в Америці, крім ядерної, цікаво буде дізнатися - правда це чи ні.
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07.04.2022 06:41 Відповісти
Это как то по детски звучит. На вооружении только армии США тысячи видов вооружения. И практически все они новее имеющихся у ВСУ.
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07.04.2022 11:15 Відповісти
Десятки загублених життів на його совісті, а воно продовжує свою тік-тока війну.
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07.04.2022 07:38 Відповісти
Там 40-50 кілометрів. Вони можуть цими системами, "Градами"

На таких відстанях не Градів треба стерегтися а Смерчів.
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07.04.2022 09:03 Відповісти
Речь не только о Николаеве. Он же глава обладминистрации.
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07.04.2022 11:16 Відповісти
Він казав саме про Миколаїв, але я вже звик до військового невігластва української влади. Зазвичай - чим більше піару у відосиках - тим менше знань.
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07.04.2022 12:08 Відповісти
Вони можуть цими системами, "Градами" обстрілювати нашу ОБЛАСТЬ і місто теж. Просто у него слова опережают мысли. Да и под Градами он подразумевает все РСЗО, как человек не военный.
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07.04.2022 14:08 Відповісти
Чєлавєкам нєваєнним, я б радив мовчати на воєнні теми. А то рівень дезінформації українськими блогерами вже перевищує рівень дебілізації об'єднаним марафоном.
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07.04.2022 18:50 Відповісти
Ну он же медийная фигура.
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07.04.2022 19:09 Відповісти
Арестович тем медійна фігура, яка мало чого розуміє у військовій сфері, але він вміє висловлюватися абстрактно не видаючи постійно свою необізнаність. На відміну від усіх інших слуг.
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07.04.2022 19:37 Відповісти
 
 