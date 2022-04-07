У Боромлі на Сумщині знаходять закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків - зав’язане обличчя та зв’язані руки, на тілі - рвані рани, - ОВА
З'являються факти катування людей окупантами на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Охтирський район. Найбільш постраждалі громади у нас перебувають саме в цьому районі, тож і роботи тут багато. В самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків. Продовжуються роботи по місту: розбирають завали та сміття після бомбардувань", - зазначив він.
Крім того, як зазначається, у Тростянці запустили роботу кількох водозаборів.
Також відновлюється робота міської лікарні (тієї, що росіяни обстріляли із танків). З 9-00 до 12-00 у ній працюють рентген-кабінет та кабінет УЗД. Усі обстеження – за направленням сімейного лікаря.
"На "шоколадній фабриці" продовжуються роботи з розчистки території: тут чимало замінованого, росіяни саме тут влаштували собі одне з місць перебування. Енергетики працюють постійно, аби електроенергія була у всієї громади!", - додає Живицький.
Також за його словами, у Боромлі зявилася електроенегрія по всій території, окрім одного будинку на 5 квартир.
"На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав’язане обличчя та зв’язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особа загиблого не встановлена. Цими випадками займається прокуратура. Продовжується розмінування території громад. Будьте уважні, територія лишається небезпечною!", - резюмує очільник регіону.
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