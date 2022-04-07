10 283 29
Німеччина вже надала Україні великі обсяги зброї та працює над тим, щоб дати ще більше, - Ламбрехт
Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань.
Про це напередодні у Бундестазі заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Німеччини.
"З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - зауважила вона.
Топ коментарі
+16 Alter Nator
показати весь коментар07.04.2022 06:51
+14 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар07.04.2022 07:17
+13 Olena Storozhenko #514213
показати весь коментар07.04.2022 06:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В западной Украине приходит милиция к вуйку с обыском году так в 70-м и спрашивает:
- Дядьку, у вас писталет есть?
- Ні, нема.
- А винтовка есть?
- Ні, нема.
- А пулимёт?
- Нєма.
- А может пушка есть?
- Ось чого нема, того нема.
После войны уже украинской полиции придётся продолжить этот анек:
- А БТР у вас є?
- Ні, нема.
- А танк?
- Ні, немає.
- А гвинтокрил?
- Немає.
- А Точка-У?
- Ось чого нема, того нема.
Скоро вже цілі танки будуть ставити - хай дітки собі бавляться.
Сейчас правительство проверяет возможность покупки ( или уже покупает)оружие для Украины напрямую у заводов. Информации о том,что и сколько, очень мало
З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні всього 55 літаків здатних виконувати бойові завдання. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
106 https://uk.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado Panavia Tornado
. З них 66 знаходяться в експлуатації, а здатних виконувати бойові завдання лише 29.
Будь-яка країна не віддасть найновіше озброєння..
інколи навіть за гроші..
Тим більше .що немає попередніх угод...
Бо по обіцянках допомогти вони перед Естонією на кілька порядків... а от по наданій допомозі тиждень тому були в рази позаду.
А треба ворога вибивати з рідної землі.