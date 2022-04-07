Німеччина вже надала Україні великі обсяги зброї та працює над тим, щоб дати ще більше, - Ламбрехт

Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань.

Про це напередодні у Бундестазі заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Німеччини.

"З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - зауважила вона.

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