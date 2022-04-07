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Новини Війна
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Частину виведених підрозділів РФ розмістили у наметових містечках поблизу кордону України. Окупанти активно відмовляються брати участь у подальших бойових діях, - Генштаб

рф,окупанти

Розпочалася сорок третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 7 квітня.

Як зазначається, основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета - завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське", - йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Також повідомляється, що частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей Російської Федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

Також читайте: Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України, - Генштаб

"Командування збройних сил Російської Федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", - інформують у Генштабі.

Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних Сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) росія (65002)


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Топ коментарі
+26
Работа артиллеристам, в 4-5 утра обстрел этих "говнометов".
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07.04.2022 07:02
+12
По наметових містечках орків - Вогонь!
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07.04.2022 07:35
+11
Вони ж ,потвори, думали що грабувать будуть , гвалтувать і вбивати дітей і беззбройних, а тут воно он як вийшло. Здихать в чесному бою гнила "друга" армія світу не готова. Бо супротивник набагато сильніший виявився, а орда сциклива.
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07.04.2022 08:03
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Работа артиллеристам, в 4-5 утра обстрел этих "говнометов".
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07.04.2022 07:02 Відповісти
Крим, Донбас це Україна!
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07.04.2022 09:35 Відповісти
Добре, що відмовляються... Боженка, закінчи це!...
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07.04.2022 07:21 Відповісти
Нехай у всіх них буде погіршення морального стану. І де ж той коронавірус дівся? В антисанітарії був би в нагоді.
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07.04.2022 07:23 Відповісти
Вы ещё так и не поняли😁
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07.04.2022 07:27 Відповісти
На коронавірус мала надія. Мутував до звичайного грві. Природа.
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07.04.2022 09:10 Відповісти
Остання жертва Жириновський
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07.04.2022 09:12 Відповісти
Саботаж скоро примет массовый характер❗Тогда в бункер сможет зайти тот, кого ху.йло не ожидал увидеть💥. И всё☠
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07.04.2022 07:23 Відповісти
Дай то Бог , щоб так сталося , як ви кажете ☹️
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07.04.2022 07:37 Відповісти
Не надо заходить в бункер к *****. Надо этот бункер залить бетоном или водой.
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07.04.2022 08:35 Відповісти
По наметових містечках орків - Вогонь!
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07.04.2022 07:35 Відповісти
Все никак хлебушек с солью
выхаркать не могут)
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07.04.2022 07:48 Відповісти
Вони ж ,потвори, думали що грабувать будуть , гвалтувать і вбивати дітей і беззбройних, а тут воно он як вийшло. Здихать в чесному бою гнила "друга" армія світу не готова. Бо супротивник набагато сильніший виявився, а орда сциклива.
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07.04.2022 08:03 Відповісти
мндя
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07.04.2022 08:14 Відповісти
Впервые в мире удобрение имеет имя и фамилию
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07.04.2022 08:37 Відповісти
А Лукашенко лякав, що не продаватиме нам добрива. Ой, та і не треба! Вони і самі прийдуть. Можемо самі продавати.
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07.04.2022 09:48 Відповісти
Лукашонка три тижні тому горлав,що коли в Україну увійдуть бульбен-десантура то почнться "настаящчшая мясарубка" .Тепер сидить і не п..ть , як миша у вінику
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07.04.2022 14:31 Відповісти
А на фото він свого командира цілує?
То він як гей їхав і сподівався, що його в Україні будуть ...
То й сталося, тільки не таким образом як він думав
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07.04.2022 10:40 Відповісти
<******* ВСЕХ РОССИЯН ******* И СЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ !)
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07.04.2022 09:42 Відповісти
 
 