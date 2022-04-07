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Новини Санкції проти Росії
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Заморожені в США та ЄС золотовалютні резерви Росії втрачені нею назавжди. Ведемо перемовини, щоб ці кошти пішли на відновлення України, - Устенко

путін

Заморожені через міжнародні санкції золотовалютні резерви РФ для неї назавжди втрачені. Україна хоче, щоб заблоковані кошти пішли до фонду відбудови нашої країни після війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що з 650 мільярдів доларів резервів, які були у Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну, близько 325 мільярдів були заморожені в країнах США і Євросоюзу.

Устенко розповів, що наша країна веде активні переговори, щоб ці кошти стали першим траншем до фонду відновлення України після перемоги.

"Ці кошти назавжди втрачені Росією", - пояснив він.

Що стосується 300 млрд доларів, що залишилися в РФ, то з них половина - золото. Але на нього теж були введені санкції, тому продати дорогоцінний метал Москва зможе лише всередині своєї країни, та й на нього немає великого попиту на внутрішньому ринку.

Також читайте: Росія буде сплачувати Україні контрибуції і репарації протягом десятиріч, - радник президента Устенко

Таким чином, продовжив експерт, на рахунку самого Центробанку РФ залишається приблизно 150 млрд доларів. Керівництво країни може спробувати їх використовувати, щоб спробувати закрити борги та, ймовірно, закупити критичний імпорт, вважає Устенко.

"Але я не впевнений, що саме це вони будуть робити. Росія намагатиметься зберегти ці кошти. Адже якщо піде зменшення золотовалютних резервів, то це означатиме різке просідання рубля", - додав він.

Автор: 

росія (65002) санкції (11790) золотовалютний резерв (276) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+13
Бамц-ц-ц-ц...
_____________________________________________________________________________
"...Агентство Reuters сообщает о том, что крупнейшие китайские государственные компании Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem отказываются покупать российскую нефть - несмотря на огромные скидки.

Указанные компании не заключили с российскими поставщиками контрактов на май...."
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07.04.2022 07:15
+9
Ясень пень , что китайцы считают деньги лучше евреев ...рыфы Китаю нужна только для сырья ..А рынок сбыта китайских товаров нетрудно посчитать просто по населению : США Канада 360 000 000 людей и рынок ЕС 500 000 000 людей ...Ну скажит кто-то что не все там купят китайский дешман но это не так ,купят .Товар с Китая разного качества есть и что куда продавать китайцы знают ..Идем дальше .. Рынок мегаискендеродержавы с 2недоармией Мира плюс терпилы белорусы :134 000 000 + 9 000 000 ...Китай если забьет болт на санкции США Канады и Англии с ЕС - то они потеряют рынок с 900 000 000 населения богатых стран Мира , переключившись на бомжей рыфы с беларусью 143 000 000 недонаселения ? Китайцы не дураки
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07.04.2022 07:30
+5
На мою думку, ці кошти повинні бути направлені зараз на ЗСУ, а на відбудову і компенсації повинні йти кошти від продажу роSSійських енергоносіїв на протязі 100 років. Це моя особиста думка, тому не бийте сильно, якщо помиляюсь.
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07.04.2022 07:29
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Бамц-ц-ц-ц...
_____________________________________________________________________________
"...Агентство Reuters сообщает о том, что крупнейшие китайские государственные компании Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem отказываются покупать российскую нефть - несмотря на огромные скидки.

Указанные компании не заключили с российскими поставщиками контрактов на май...."
показати весь коментар
07.04.2022 07:15 Відповісти
Ясень пень , что китайцы считают деньги лучше евреев ...рыфы Китаю нужна только для сырья ..А рынок сбыта китайских товаров нетрудно посчитать просто по населению : США Канада 360 000 000 людей и рынок ЕС 500 000 000 людей ...Ну скажит кто-то что не все там купят китайский дешман но это не так ,купят .Товар с Китая разного качества есть и что куда продавать китайцы знают ..Идем дальше .. Рынок мегаискендеродержавы с 2недоармией Мира плюс терпилы белорусы :134 000 000 + 9 000 000 ...Китай если забьет болт на санкции США Канады и Англии с ЕС - то они потеряют рынок с 900 000 000 населения богатых стран Мира , переключившись на бомжей рыфы с беларусью 143 000 000 недонаселения ? Китайцы не дураки
показати весь коментар
07.04.2022 07:30 Відповісти
134 000 000... до февраля из них 20 000 000 за чертой официально (неофициально в 2 раза больше). После февраля нищих увеличится в разы. Покупательская способность кацапов упадет в разы. Некому покупать будет товар. Деревяшка с 75 улетела до 150 за доллар, официальный курс не смотрите, привет Совку... Другое дело, что 86% жителей Кацапии будут жить в нищете, хвалить *****, ненавидеть Омерику и будут счастливы...
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07.04.2022 09:41 Відповісти
Оце добра новина.
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07.04.2022 07:20 Відповісти
👍. Он 👉🐔 труп☠
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07.04.2022 07:21 Відповісти
На мою думку, ці кошти повинні бути направлені зараз на ЗСУ, а на відбудову і компенсації повинні йти кошти від продажу роSSійських енергоносіїв на протязі 100 років. Це моя особиста думка, тому не бийте сильно, якщо помиляюсь.
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07.04.2022 07:29 Відповісти
"кошти від продажу роSSійських енергоносіїв на протязі 100 років."
якщо Підарашка матиме змогу торгувати енергоносіями ще 100 років, то не варто взагалі розраховувати на будь-яку відбудову.
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07.04.2022 09:06 Відповісти
Туфта, спочатку ці кошти підуть на компенсацію втрат західних компаній.
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07.04.2022 07:35 Відповісти
Дуже "авторитетна" думка.
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07.04.2022 07:52 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/684974/
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07.04.2022 08:13 Відповісти
Ще "авторитетніше"🤦
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07.04.2022 17:57 Відповісти
Не знаю що ти хочеш тим сказати, але судячи по всьому розуму в тебе як у кота.
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07.04.2022 18:00 Відповісти
Шо сталось,Мирон? Пригоріло? Сядь в таз з льодом.
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07.04.2022 18:05 Відповісти
Нічого не пригоріло думаю звідки ви такі дебіли безграмотні беретесь.
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07.04.2022 18:14 Відповісти
В що,в мене десь помилки в правописі? Мирон, заспокойся? Не роби з себе дурника)
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07.04.2022 18:20 Відповісти
Давно відома істина дурники завжди вказують на помилки іншим, бо мізків думати в них немає. Такі як ти звичайні розумові дебіли без знань математики, фізики економіки розумові імпотенти. Але такі дурники як ти потрібні їх просто користують.
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07.04.2022 18:35 Відповісти
Може й так, якась частина. Важливо, щоб кацапам не дісталися.
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07.04.2022 08:23 Відповісти
"кошти підуть на компенсацію втрат західних компаній."
Та нехай ті кошти йдуть будь-куди, аби не до кишень Ігора Валєрійовича, та родичів й бізнес-кєнтов зіц-Гєнєралісімуса.
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07.04.2022 09:00 Відповісти
Бельгійський уряд заморозив російські фінансові активи на загальну суму понад 196 мільярдів євро.
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07.04.2022 07:47 Відповісти
"Ці кошти назавжди втрачені Росією", - пояснив він.
Звідки ця впевненість? Сам собі придумав чи є підтверджені факти цих слів?
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07.04.2022 07:48 Відповісти
"Какієвашідаказатєльства"?
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07.04.2022 07:53 Відповісти
поки що немає офіційного рішення про це...

Чи буде ?
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07.04.2022 09:11 Відповісти
Коломойський і Ахметов протирають свої грязні руки...
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07.04.2022 07:57 Відповісти
Та хоч половина і то добре було б.
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07.04.2022 08:02 Відповісти
Гроші можна давати тилькі представнику Британії в Україні, ЗеЙобики розтягнуть за три секунди.
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07.04.2022 08:05 Відповісти
зеДебілам ніхто ніякі гроші не дасть це зрозуміло, половина арештованих грошей це активи їх треба перевести в готівку без втрат це не вийде.Далі усі кошти залучають в один фонд, після цього йде компенсація західним компаніям.А решта коштів йде на відновлення України подібно плану Маршала.Ніхто казнокраду зелі ніяких грошей не дає проводяться конкурси й компанії переможці отримують оплату за виконану роботу.Зеля дуже мріє, проте як будуть ці кошти розкрадати для цього вже хоче Мецгера призначити заступником міністра економіки, правда сама міністр і ще цей баран.
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07.04.2022 08:57 Відповісти
рашці,щоб не було дефолту ВЖЕ необхідно "насосати" певну кількість ВАЛЮТИ для погашення відсотків по кредитах..

Забрати з їх олігархів ?

СМІШНІ і НАЇВНІ ))

є інший спосіб.



1)ЦБ РФ довший час обмежив купівлю валюти і заявив 79,7 за долар. /ринкова ціна десь 125....

https://ru.investing.com/members/contributors/200212594 Dron Dron 1 час назад

сбер прислал письмо с просьбой явиться в отделение для конвертации долл вклада - это только мне пришло или ещё кто то получил?
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07.04.2022 09:09 Відповісти
Ты проКацапский тролль. Смотрите эту ветку выше... Расчеты по международным Договорам идут в доллара, причем тут левы? Ты тролль. А ля кремлевское *****: я буду платить в фублях - Бред. Ты тролль!!!...На бытовом уровне - Вася занял Вите 100$ - через месяц отдаст в рупии - ага... Ты тролль!!!
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07.04.2022 09:52 Відповісти
Ты проКацапский тролль. Расчеты по международным Договорам идут в доллара, причем тут левы? == Повтор для девочки.... дома поменять их на свои любимые доллары?=== сделать сегодня в Кацапии этого нельзя...Продавать свой товар, можно за любую валюту === Не нужны фубли европейцам (Попандопуло - бери все, я себе еще нарисую) ... Ты тролль!!! - не трать мое время (буквы на Тролляку еще тратить)
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07.04.2022 11:21 Відповісти
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07.04.2022 11:22 Відповісти
Тут ще є проблема , після того як ці кошти будуть доступні , головне щоб вони не попали в корупційні дапи коломойшеподібних друзів презедента
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07.04.2022 10:20 Відповісти
А "папа карло Ігор Валериевич знает"?
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07.04.2022 10:37 Відповісти
дуже добре.
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07.04.2022 17:57 Відповісти
 
 