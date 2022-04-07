Британія передасть Україні бронеавтомобілі типу Mastiff або Chakal, – The Times

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніку.

Про це пише The Times, інформорує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Mastiff — важкоброньована патрульна машина 6-х повного приводу, яка перевозить вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Він підходить для дорожнього патрулювання та колон. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Автомобілі на зразок Chakal, можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання із посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжить озброювати Україну, - Боррель