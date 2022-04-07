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Британія передасть Україні бронеавтомобілі типу Mastiff або Chakal, – The Times

британія,бронетехніка

Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніку.

Про це пише The Times, інформорує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Mastiff — важкоброньована патрульна машина 6-х повного приводу, яка перевозить вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Він підходить для дорожнього патрулювання та колон. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Автомобілі на зразок Chakal, можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання із посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжить озброювати Україну, - Боррель

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авто (6153) Велика Британія (5563) допомога (8321) техніка (1823)


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Топ коментарі
+80
Спасибі Борису Джонсону, він справжній друг України.
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07.04.2022 07:25
+54
Оце так супер)
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07.04.2022 07:21
+49
Пох что одичалые несут😁👎
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07.04.2022 07:30
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Оце так супер)
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07.04.2022 07:21 Відповісти
Ракеты на подходе👍. Кораблики буль буль😁
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07.04.2022 07:32 Відповісти
А братские SAS не могли бы на учениях заблудиться и оказаться в Запорожской области? Нужно ещё ЗАЭС отбивать у одичалых орков, двоногих животных.
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07.04.2022 08:54 Відповісти
шакал
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07.04.2022 14:38 Відповісти
Спасибі Борису Джонсону, він справжній друг України.
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07.04.2022 07:25 Відповісти
Борiс Джонсоненко!
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07.04.2022 14:52 Відповісти
Джонсонечко
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08.04.2022 02:12 Відповісти
Новини з ********** )))

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва.

Парламентское расследование в России установило факты умышленного распространения на территории ЛНР в 2020 году купюр, инфицированных туберкулезом, заявил глава войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.

По его данным, банкноты, инфицированные азиатским штаммом туберкулеза, распространяли среди детей. Злоумышленники учли, что дети «имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты немытыми руками», подчеркнул Кириллов.
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07.04.2022 07:25 Відповісти
Пох что одичалые несут😁👎
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07.04.2022 07:30 Відповісти
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07.04.2022 08:16 Відповісти
как тут не вспомнить Б.Немцова и слегка изменить его слова "да, они там все е@нутые"
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07.04.2022 08:21 Відповісти
********* то понятно, но рашисты походу в Первомайске или где-то рядом хотят устроить атаку хлором

"Міноборони Росії звинувачує Україну в підготовці операції під фальшивим прапором з хлором у Первомайському Харківської області"
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07.04.2022 09:15 Відповісти
шакал
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07.04.2022 14:40 Відповісти
Теж мангальні конструкції, але у козломордих немає джавелінів
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07.04.2022 07:28 Відповісти
Джавелины использовать против этих машин слишком расточительно❗
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07.04.2022 07:31 Відповісти
Якщо вони є
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07.04.2022 07:33 Відповісти
Над цими "мангальними конструкціями" роками працювали високоосвідчені інженери, а не гамноляпи з хабаровського краю
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07.04.2022 08:55 Відповісти
ото козломорді їх і здули, але не там поставили. Поставили як наші зелені - на шашлик.
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07.04.2022 09:34 Відповісти
Thanks and respect to the Britons!
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07.04.2022 07:29 Відповісти
Щира подяка британцям за постійну допомогу нашій арміі 👍🏼✊❤️
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07.04.2022 07:30 Відповісти
чому Томогавк не можна купити в любому магазині воєнторгу НАТО ?Чи вони занадто дорогі ,що ними стрілять по орках .Швабри дешевші і більш гуманні ?
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07.04.2022 07:33 Відповісти
наконец-то некоторые поняли, что нам нужны Томагавки, я уже несколько лет в лепешку разбиваюсь об этом, как бы теперь не поздно было...
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07.04.2022 12:13 Відповісти
вірно буде Jackal або MWMIK, головне що це допоможе нашим хлопцям перемолоти каців
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07.04.2022 07:40 Відповісти
Вся зброя для України від інштх держав надходить не сама собою
Це результат зусиль особисто Зеленського і всього дипломатичного корпусу
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07.04.2022 08:04 Відповісти
Це спільний результат всього українського суспільства, яке бореться за виживання нації. А насамперед, це заслуга наших героїчних Воїнів!
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07.04.2022 08:28 Відповісти
Цікаво а зарізані ракетні програми це результат чиїх зусиль? Краз майже банкрутом став при чийому керівництві? Боневтік 3роки знищував оборонку і забивав на ЗСУ, а тепер виявляється він герой бо увесь світ допомогає Україні... дивні ви люди, що у вас у голові?
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07.04.2022 08:46 Відповісти
розмінований вихід з Криму це злочин більший навіть чим злив операції по вагнерівцях
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07.04.2022 10:27 Відповісти
ну це ти вже не те, що жопу вилизав, це ти вже відсмоктав
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07.04.2022 08:53 Відповісти
І особливо кротів кацапських, яких навкруги нього як бліх на собаці...
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07.04.2022 09:01 Відповісти
Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь - це заслуга особисто Зеленьського, да й твоя також. Директор ЦРУ, за місяць до вторгнення здичавілих, особисто привіз їхні плани вторгнення та ознайомив з ними Зеленського.
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07.04.2022 09:18 Відповісти
У заголовку лише та частина військової дрпомоги, яку дозволено оприлюднити
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07.04.2022 08:05 Відповісти
80% оружия поставляют скрытно❗Это дело военное. Если офишировать свои планы то будет много потерь❗
Плюс озвучивают то чего не делают для запутывания врага👍
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07.04.2022 08:13 Відповісти
И это чувствуется по росту количества сбитых ракет.
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07.04.2022 08:36 Відповісти
Буквально вчера повстречал военную технику большого габарита, уже у нас в Украине, целую колону техники, которая только и понятно что импортная, а откуда она , кто поставил,и кто ее делал-хз.. Даже знаков не нанесли никаких, не успели , вообще ничего
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07.04.2022 10:25 Відповісти
ну и нафуя об этом трындеть?
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07.04.2022 11:08 Відповісти
ну ... на глобусі цього не видно ...
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07.04.2022 11:45 Відповісти
А зачем всё рассказывать, это и дураку понятно, что везут, это видно по количеству сбитых ракет, по тому, что Байден не побоялся приехать в Польшу и т.д.
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07.04.2022 09:58 Відповісти
Боже, храни королеву!
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07.04.2022 08:13 Відповісти
Круто, можно будет ими корабли в черном море забрасывать
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07.04.2022 08:20 Відповісти
Закидуй їх асфальтом, разом із Зленським.
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07.04.2022 10:26 Відповісти
Мені тільки назва =шакал= не подобається зовсім.

Наші хлопці мусять перезвати на свій манер.
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07.04.2022 08:37 Відповісти
Норм назва. Главное эффективность в бою👍
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07.04.2022 08:44 Відповісти
Подучите английский. Шакал по-английски - JACKAL и никак не Chakal.
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07.04.2022 11:24 Відповісти
Дуже дякую за пораду.

Я, правда, радити вам ознайомитися з етимологією (походженням) слова не буду.
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07.04.2022 20:08 Відповісти
По вашему получается овчина, мутон, дублёнка или цигейка это баран, а каракуль это ягнёнок? Есть чёткое определение этих слов. Хотели бы назвать шакалом, назвали бы шакалом а не его шкурой или его мехом. Разные слова, разные понятия.
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08.04.2022 05:55 Відповісти
Я не збираюся читати вам лекції з філології.
Залишайтеся при своєму.
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08.04.2022 07:30 Відповісти
даремно. То Вас Кіплінг обманув. Подивіться відео про природу де знято відносини великого сімейства шакалів. Як старші двоюродні чи троюродні підгодовують і опікають малюків. Як вони не бояться красти мясо навіть у левів. Воно ото мале таке, а яке спритне. І хитре ж.
Звичайно ж шакал - жорстокий хижак. Як і їжак, тхір, лисиця і багато інших звірів, риб, жаб і комах. Всі вони досконалі у своїй майстерності добування їжі.
Із святом Вас.
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07.04.2022 11:57 Відповісти
Шакал получил славу как подлого животного. Хотя если разобраться, они просто одерживают победы над более крупным врагом дружно сплачиваясь и действуя организованно. Думаю, только в странах постсовка шакал это нарицательное прозвище. В принципе, это обычный подвид хищников
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07.04.2022 12:34 Відповісти
Семейство псовых.
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08.04.2022 06:06 Відповісти
Дякую. Вас теж.
Як Ви ? Як рідні ?

От, як там нижче написав користувач, асоціація з підлістю.
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08.04.2022 01:23 Відповісти
сьогодні з сином посіяли три га ячменю. Діти сина вже в Польщі чекають на біометрію. Бо в нас в Україні її робити місяць. А потім приїде невістки тітка і забере до себе в Канаду. Як Бог дасть.
Ми всі дуже не хотіли розлуки. але після Бучі та інших проявів рашизму, я думаю, що хай краще я можу не побачити онуків ще довго, але хоч би вони жили.
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08.04.2022 21:48 Відповісти
Це дуже важко. Всім.

Пишіть. Хай все буде добре у Вас та Ваших рідних.

P.S. За укол нічого не казали Вашій невістці ?
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09.04.2022 00:28 Відповісти
у Польщі та й мабуть і в іншій Європі зараз українцям послаблення відносно цього. Поки що Польща складає дуже добре враження. Внуки ходять у дитсадок! Для біженців всі умови від волонтерів - безкоштовне проживання. Дай Бог цим людям всього найкращого.
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09.04.2022 00:43 Відповісти
Враховуючи кількість і види зброї яку нам надають ми дефакто не зможемо від вступу в НАТО відмовитися.
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07.04.2022 08:44 Відповісти
Как в том анекдоте -
Подарил ей столько всяких подарков, что теперь просто нельзя не женится.
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07.04.2022 09:05 Відповісти
Тогда и афган в нато❓
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07.04.2022 10:42 Відповісти
Авганці насрали в штани й здалися як останні лохи без бою, хоча було все, зброя і техніка.
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07.04.2022 11:55 Відповісти
Більше того, воювати їм доводилося проти басмачів, а не тисяч танків та сотень літаків і ракет. Взагалі, зі сторони американців дивне рішення було так озброювати країну, на території якої по суті увесь час йде громадянська війна та повно наглухо відбитих фанатиків.
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07.04.2022 13:16 Відповісти
Україні потрібні баґґі
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07.04.2022 09:07 Відповісти
По паханому не проїдуть.
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07.04.2022 09:57 Відповісти
воно ніяк не захищене...
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07.04.2022 10:05 Відповісти
Маневренность и скорость это и есть защита❗И самое главное неожиданные атаки💥👍
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07.04.2022 10:43 Відповісти
Ой, какая классная машинка на втором ярусе - MG-3!
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07.04.2022 14:54 Відповісти
мобильные группы с джавелином/стугной наше все. Приехал, **@@л и уехал. Война должна превратиться в безопасное и рутинное истр**ление кацапья!
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07.04.2022 09:59 Відповісти
Нажаль наступ на кацапів буде таким же сладним як був наступ на нас, там також є натовські тепловізори, безпілотники й точна артилерія, саме тому нам зараз передають дрони вбивці, надіюсь вони допоможуть в підготовці наступу.
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07.04.2022 10:13 Відповісти
Это 100%. К тому же зелёнка будет помогать не нам, а кацам❗Так как зеленка для обороны плюс больше чем для наступления❗
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07.04.2022 10:46 Відповісти
Звідки те, що ви описали, з'явилось у кацапських військ? Чи захопили при взятті наших бійців у полон в перші дні війни?
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07.04.2022 10:56 Відповісти
Європейські тепловізори й зброя закуплена давно і "легально" у німців та французів, це тепловізори, снайперські гвинтівки, дрони та інше, так вони вбивали наших військових під час зеленого припинення вогню. Надія зараз на дрони вбивці, була новина що перші навчені оператори повертаються з США.
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07.04.2022 11:18 Відповісти
60-70 % враження техніки ворога це артилерія, а не джавеліни і нлави.
Так само і ці дрони - їх мало, дорогі, штучного використання.
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07.04.2022 11:43 Відповісти
Один дрон - $70000, дешевше ніж джавлін. А менша модель взагалі $6000 коштує.
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Я відреагував на допис "Надія зараз на дрони вбивці ...".
Зверніть увагу, останнім часом про Джавеліни і Нлави вже майже не згадують у новиних.
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07.04.2022 16:48 Відповісти
Всех участников автопробега в поддержку России в Германии депортируют из этой страны обратно домой, - заявление властей ФРГ
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07.04.2022 10:26 Відповісти
Это норм реакция. Без соплёй, четко👍😁
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07.04.2022 10:47 Відповісти
Щиро дякуємо!
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07.04.2022 11:12 Відповісти
Хорошо, я якраз йду на війноньку скоро. Надіюсь гівна типу БРДМ я скоро у військах не побачу і на них тільки добувачі бурштину будуть кататись. Ще би підкинули легких вантажівок щоб ще гіршого гівна - ГАЗ-66 я також в ЗСУ не спостерігав до кінця війни.
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07.04.2022 12:16 Відповісти
Ну не должно быть газ66 уже.
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07.04.2022 12:36 Відповісти
Серьезно? То есть я принимаю сейчас несуществующий автомобиль?
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07.04.2022 18:21 Відповісти
блииин. реально? сочувствую... батя еще 71 году служил на радиостанции на базе ГАЗ66((
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07.04.2022 21:31 Відповісти
Ты даже не представляешь сколько этого говна в войсках.
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07.04.2022 22:05 Відповісти
вкрай потрібна ,ствольна та реактивна артелерія. З цією зброєю ,ми швидко запакуємо орків в чорні мішечки.
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07.04.2022 12:26 Відповісти
А навіщо про це пі#діти?! Невже не можна тримати язика за зубами...
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07.04.2022 13:15 Відповісти
Наверняка эти броневички имеют немало интерфесов для подключения всевозможного мобильного вооружения. Современная западная бронетехника, впрочем как и всякая другая, проектируется по модульному принципу - 21 столетие на дворе!
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07.04.2022 13:21 Відповісти
 
 