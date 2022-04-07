Британія передасть Україні бронеавтомобілі типу Mastiff або Chakal, – The Times
Британія розробляє план відправки в Україну бронетехніку.
Про це пише The Times, інформорує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Mastiff — важкоброньована патрульна машина 6-х повного приводу, яка перевозить вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Він підходить для дорожнього патрулювання та колон. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.
Автомобілі на зразок Chakal, можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.
Крім того, видання із посиланням на джерела повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.
"Про подальшу підтримку, включаючи протитанкові та зенітні ракети, Британія оголосить найближчими днями", - зазначає The Times.
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Москва, 6 апреля - АиФ-Москва.
Парламентское расследование в России установило факты умышленного распространения на территории ЛНР в 2020 году купюр, инфицированных туберкулезом, заявил глава войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.
По его данным, банкноты, инфицированные азиатским штаммом туберкулеза, распространяли среди детей. Злоумышленники учли, что дети «имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты немытыми руками», подчеркнул Кириллов.
"Міноборони Росії звинувачує Україну в підготовці операції під фальшивим прапором з хлором у Первомайському Харківської області"
Це результат зусиль особисто Зеленського і всього дипломатичного корпусу
Плюс озвучивают то чего не делают для запутывания врага👍
Наші хлопці мусять перезвати на свій манер.
Я, правда, радити вам ознайомитися з етимологією (походженням) слова не буду.
Залишайтеся при своєму.
Звичайно ж шакал - жорстокий хижак. Як і їжак, тхір, лисиця і багато інших звірів, риб, жаб і комах. Всі вони досконалі у своїй майстерності добування їжі.
Із святом Вас.
Як Ви ? Як рідні ?
От, як там нижче написав користувач, асоціація з підлістю.
Ми всі дуже не хотіли розлуки. але після Бучі та інших проявів рашизму, я думаю, що хай краще я можу не побачити онуків ще довго, але хоч би вони жили.
Пишіть. Хай все буде добре у Вас та Ваших рідних.
P.S. За укол нічого не казали Вашій невістці ?
Подарил ей столько всяких подарков, что теперь просто нельзя не женится.
Так само і ці дрони - їх мало, дорогі, штучного використання.
Зверніть увагу, останнім часом про Джавеліни і Нлави вже майже не згадують у новиних.