Основний акт Росія-НАТО мертвий. Епоха взаємодії з РФ закінчилася, потрібен новий підхід до безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс

Час Основного акту Росія-НАТО минув, потрібен новий підхід до безпеки в Європі.

Про цезаявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час робочої вечері в рамках зустрічі глав МЗС країн - членів НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основний акт Росія-НАТО мертвий, і настав час відмовитися від застарілого підходу до поводження з Росією", - цитують Трасс у міністерстві закордонних справ королівства.

"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, що ґрунтується на стійкості, обороні та стримуванні", - зазначила міністр.

Згідно з заявою МЗС, Трасс наголосила, що НАТО не може допустити "вакуум безпеки" на східних кордонах альянсу і має "переосмислити" підтримку країн, що "потрапили в павутину російського впливу", таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.

Міністр закордонних справ також закликала своїх партнерів посилити санкції та озброїти Україну "швидко та рішуче".

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Крім того, згідно зі статтею, опублікованою виданням The Telegraph у середу, Трасс повідомила, що працює зі своїми колегами з G7 над запровадженням додаткових санкцій щодо інших російських банків.