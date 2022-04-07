Основний акт Росія-НАТО мертвий. Епоха взаємодії з РФ закінчилася, потрібен новий підхід до безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс
Час Основного акту Росія-НАТО минув, потрібен новий підхід до безпеки в Європі.
Про цезаявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час робочої вечері в рамках зустрічі глав МЗС країн - членів НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Основний акт Росія-НАТО мертвий, і настав час відмовитися від застарілого підходу до поводження з Росією", - цитують Трасс у міністерстві закордонних справ королівства.
"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, що ґрунтується на стійкості, обороні та стримуванні", - зазначила міністр.
Згідно з заявою МЗС, Трасс наголосила, що НАТО не може допустити "вакуум безпеки" на східних кордонах альянсу і має "переосмислити" підтримку країн, що "потрапили в павутину російського впливу", таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.
Міністр закордонних справ також закликала своїх партнерів посилити санкції та озброїти Україну "швидко та рішуче".
Крім того, згідно зі статтею, опублікованою виданням The Telegraph у середу, Трасс повідомила, що працює зі своїми колегами з G7 над запровадженням додаткових санкцій щодо інших російських банків.
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