УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 055 14

Основний акт Росія-НАТО мертвий. Епоха взаємодії з РФ закінчилася, потрібен новий підхід до безпеки в Європі, - глава МЗС Британії Трасс

нато,рф

Час Основного акту Росія-НАТО минув, потрібен новий підхід до безпеки в Європі.

Про цезаявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час робочої вечері в рамках зустрічі глав МЗС країн - членів НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основний акт Росія-НАТО мертвий, і настав час відмовитися від застарілого підходу до поводження з Росією", - цитують Трасс у міністерстві закордонних справ королівства.

"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, що ґрунтується на стійкості, обороні та стримуванні", - зазначила міністр.

Згідно з заявою МЗС, Трасс наголосила, що НАТО не може допустити "вакуум безпеки" на східних кордонах альянсу і має "переосмислити" підтримку країн, що "потрапили в павутину російського впливу", таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.

Міністр закордонних справ також закликала своїх партнерів посилити санкції та озброїти Україну "швидко та рішуче".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може швидко прийняти Фінляндію та Швецію, щодо України консенсусу немає, - Столтенберг

Крім того, згідно зі статтею, опублікованою виданням The Telegraph у середу, Трасс повідомила, що працює зі своїми колегами з G7 над запровадженням додаткових санкцій щодо інших російських банків.

Автор: 

Велика Британія (5563) НАТО (6429) росія (65002) Трасс Елізабет (172)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Сенат США единогласно поддержал одобрение закона, позволяющего президенту Байдену активировать программу ленд-лиза. Это поможет доставлять военную технику в Украину по ускоренной процедуре. Последний раз такая программа была использована еще во время Второй мировой войны.
показати весь коментар
07.04.2022 08:04
+18
Страна, которая не стелится перед ху*лом и у которой есть яйца.
показати весь коментар
07.04.2022 07:58
+12
Нарешті починає звучати голос розуму..
показати весь коментар
07.04.2022 07:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страна, которая не стелится перед ху*лом и у которой есть яйца.
показати весь коментар
07.04.2022 07:58 Відповісти
Новий акт називається-"анігіляція рф"
показати весь коментар
07.04.2022 07:58 Відповісти
Главное, что бы до "запада" наконец то дошло, что после "откармивания ножками буша" неотвратимо наступает период "вставания с колен". "Коллективное *****" - оно такое... и "толерантность" по отношению к нему неуместна.
показати весь коментар
07.04.2022 13:01 Відповісти
Нарешті починає звучати голос розуму..
показати весь коментар
07.04.2022 07:58 Відповісти
Сенат США единогласно поддержал одобрение закона, позволяющего президенту Байдену активировать программу ленд-лиза. Это поможет доставлять военную технику в Украину по ускоренной процедуре. Последний раз такая программа была использована еще во время Второй мировой войны.
показати весь коментар
07.04.2022 08:04 Відповісти
С бритами все ясно. А что там Макроша? Давно звОнил?
показати весь коментар
07.04.2022 08:11 Відповісти
Макрончик готується до виборів.
показати весь коментар
07.04.2022 08:42 Відповісти
Так он их уже проиграл.
показати весь коментар
07.04.2022 09:46 Відповісти
Этим замшелым бюрократам ещё придётся применять свои ссанкции и против Украины когда мы станем мочить русню индивидуально, не прикрываясь политкорректными бумажками. И не "око за око", а со всей ненавистью, которую та заслужила, до седьмого колена.
показати весь коментар
07.04.2022 08:18 Відповісти
нужна новая озабоченность
показати весь коментар
07.04.2022 08:40 Відповісти
Хоч британці ворушаться.
І демонструють прояви здорового глузду.

Дякую.
показати весь коментар
07.04.2022 08:41 Відповісти
А як це пов'язати з позицією насамперед Угорщини, Германії, Франції. Вони ж наполягають на співпраці з роZZією в плані безпеки.
показати весь коментар
07.04.2022 08:57 Відповісти
швеция..., как неожиданно, а с виду приличная страна...
показати весь коментар
07.04.2022 09:35 Відповісти
ПВО И ПРО НА ПОЗИЦИИ !!!
показати весь коментар
07.04.2022 09:36 Відповісти
 
 