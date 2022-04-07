УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
40 532 130

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico

сша,сенат

Сенат США пізно в середу одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє застосовувалася під час найбільшого глобального конфлікту 20-го століття — це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатори просять Байдена прискорити постачання допомоги Україні

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з Росією після голосування Сенату у четвер вранці.

Автор: 

зброя (7442) США (22634) Сенат США (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+84
Это просто охринительная новость. От тут тобi москаль жаба дасть цицьки!
показати весь коментар
07.04.2022 08:14
+74
Пентагон: Путін не досягнув жодної з цілей, Україна здатна перемогти Росію
показати весь коментар
07.04.2022 08:14
+68
Котик, якого витягли з-під завалів будинку в Бородянці.Незламний Бандерокіт!!!! )
показати весь коментар
07.04.2022 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А якби меркельша не була такою *****, то взагалі війни б не було.
у 2008 послала Ющенка,
спустила на тормозах Грузію,
зробила ***** газовим монополістом,
переконала Обаму не постачати зброю нам,
постачала обладнання для зброї кацапам,
північний потік-2

і все інше, щоб зростити нового фюрера.
показати весь коментар
07.04.2022 12:31 Відповісти
Ну якщо ще глибше копнути, то треба було б українцям не вибирати комуняку у 91- му році.
показати весь коментар
07.04.2022 12:43 Відповісти
Ага, після 70 років окупації українці прям мали бути такими свідомими.
У поляків і чехів не було суворого кумуністичного режиму, тому вони зберегли самоідентифікацію.
показати весь коментар
07.04.2022 12:46 Відповісти
А Литва, Латвія та Естонія не зберегли самоідентифікацію? Не шукайте відповіді на питання там, де їх нема.
показати весь коментар
07.04.2022 13:25 Відповісти
в них теж не було такого жорсткого комунізму і репресій.
Репресії нищили все думаюче населення, залишалось або привчити себе бути як всі, або попасти під маховик.
показати весь коментар
07.04.2022 14:58 Відповісти
Тим більш, ми 70 років бути під репресіями і вибрали те саме, розуму немає. Я висловив свою думку, ви залишайтеся при своїй.
показати весь коментар
07.04.2022 15:18 Відповісти
а за тріждинєсудімава янукОвоща і за того, хто Україну на весь світ називав німецькою порноактрисою теж несвідомі після окупації наголосували? ні, це наш "мудрийнарід" наголосував, па-пріколу, хуженєбудєт, какаяразніца... а тепер вся країна сьорбає кроваву юшку та кладе своїх кращих синів та доньок...
показати весь коментар
07.04.2022 13:49 Відповісти
це все наслідки совка.
Навіть при царській імперії українці були свідомим, розумним, самодостатнім народом. А потім зворотня селекція.
показати весь коментар
07.04.2022 15:00 Відповісти
да-да! 1918-1920 рр показали оцю "самодостатність"! угу...
показати весь коментар
07.04.2022 19:11 Відповісти
То ти ведеш до того, що народ завджди був дефективним?
показати весь коментар
07.04.2022 20:01 Відповісти
І шо такого страшного наробили українці в 18-20?
В 17 не маючи держави організували органи влади. Через півроку більшовики пішли.
показати весь коментар
07.04.2022 20:20 Відповісти
Благоларю,Вселенная,за здравомыслие!Свет победит тьму.Раша как государство исчезнет с карты мира,нет сомнений.Боагослови,Всевышний,Украину на Победу.Слава ВСУ!!!Хай живе В1льна Укра1на,!
показати весь коментар
07.04.2022 10:31 Відповісти
Сказати, що цей закон надважливий.це нічого не сказати.У другу світову війну США відправили матеріальних ресурсів яки дорівнював 78,4% от годового объема советского ВВП!
Колосальна підтримка.
показати весь коментар
07.04.2022 10:55 Відповісти
Це американські вантажіввки.1943рік йдуть транзитом через Іран до срсру.
показати весь коментар
07.04.2022 10:58 Відповісти
Тисячи танків "Шерман" М4А235 та "Валентин" МК-9 ,літаки та мільйони тон пального....800 радіостанцій,5899 радіоприймачів,348 раділокаторів,32 200 мотоциклів,409,5 тисячі вант.автомобілі,1900 паровозів та 66 дизель-електровозів, 115,4 тис станків металообробки та пресів,майже вся мідь та алюміній советів була по ленд-лізу,також продовольчіі товари 664,6 тис.тон м'ясних консервів,610 тис тон цукру,півмільона тон свиного сала та субпродуктів,105 тис т меланжа.Та багато іншого!
показати весь коментар
07.04.2022 11:21 Відповісти
пройшло кілька років і московія в образі сересеру об'явила головним ворогом США. Оце така московська вдячність.
показати весь коментар
07.04.2022 12:20 Відповісти
довбаний совок ще кілька п'ятерічок експлуатував американські вантажівки та іншу техніку в тому числі обладнання,всім відомий факт але про це неможна було говорити чи писати в пресі є документ про цензуру,ось тут можна подивитися-https://gordonua.com/ukr/specprojects/cenzor.html
показати весь коментар
07.04.2022 12:34 Відповісти
Щиро дякуємо!
показати весь коментар
07.04.2022 11:15 Відповісти
Це дуже крута новина
показати весь коментар
07.04.2022 11:43 Відповісти
Как мне не нравится все это. Масштабы растут день ото дня.
Сначала конфликт был аля чеченская война, потом афган, вьетнам, теперь выходим на уровень второй мировой?
показати весь коментар
07.04.2022 12:05 Відповісти
***** ти тупий.
показати весь коментар
07.04.2022 12:26 Відповісти

Прозапас

А в рамках "єдиної інформаційної політики" буде висвітлено, що крок Сенату США до довгоочікуваного "ленд-лізу" анонсований "планом Порошенка" ще кілька тижнів тому?

Та взагалі схоже Петро Олексійович свої поздки на Захід за місяць до війни не просто так проводив, реагуючи на дані розвідок союзників, поки його премудро в Україні пакувати збирались.

Риторичне питання, колективна Мосійчук ліпитиме інших героїв за "американські кунги".

Але нехай полежить для історії, як завжди.



1 тис.Ви та ще 1 тис.




показати весь коментар
07.04.2022 12:22 Відповісти
нехай полежить трохи),але для тих хто думає, що нинішний рейтинг влади то назавжди історія доводить зворотнє,після війни Черчилль на виборх 1945 р отримав нищівну поразку на виборах,ось так.
показати весь коментар
07.04.2022 12:42 Відповісти
Це значить, що американці впевнені в нашій перемозі.
показати весь коментар
07.04.2022 12:25 Відповісти
браво сша!!!!
показати весь коментар
07.04.2022 14:26 Відповісти
Американці в шоці від того, як воюють українці.
показати весь коментар
07.04.2022 16:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 