Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico
Сенат США пізно в середу одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.
Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє застосовувалася під час найбільшого глобального конфлікту 20-го століття — це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.
Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.
Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з Росією після голосування Сенату у четвер вранці.
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у 2008 послала Ющенка,
спустила на тормозах Грузію,
зробила ***** газовим монополістом,
переконала Обаму не постачати зброю нам,
постачала обладнання для зброї кацапам,
північний потік-2
і все інше, щоб зростити нового фюрера.
У поляків і чехів не було суворого кумуністичного режиму, тому вони зберегли самоідентифікацію.
Репресії нищили все думаюче населення, залишалось або привчити себе бути як всі, або попасти під маховик.
Навіть при царській імперії українці були свідомим, розумним, самодостатнім народом. А потім зворотня селекція.
В 17 не маючи держави організували органи влади. Через півроку більшовики пішли.
Колосальна підтримка.
Сначала конфликт был аля чеченская война, потом афган, вьетнам, теперь выходим на уровень второй мировой?
Прозапас
А в рамках "єдиної інформаційної політики" буде висвітлено, що крок Сенату США до довгоочікуваного "ленд-лізу" анонсований "планом Порошенка" ще кілька тижнів тому?
Та взагалі схоже Петро Олексійович свої поздки на Захід за місяць до війни не просто так проводив, реагуючи на дані розвідок союзників, поки його премудро в Україні пакувати збирались.
Риторичне питання, колективна Мосійчук ліпитиме інших героїв за "американські кунги".
Але нехай полежить для історії, як завжди.
1 тис.Ви та ще 1 тис.