РФ повністю вивела війська із Київської та Чернігівської областей, але ці солдати ще в Білорусі, - Пентагон
Росія повністю вивела свої війська із Київської та Чернігівської областей.
Про це сказав високопоставлений представник Пентагону в коментарі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За нашими оцінками, всі росіяни поїхали", — сказав він.
За його словами, повний їх відхід був підтверджений лише за останні 24 години. Чиновник попередив, що російські війська, можливо, залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити.
Імовірно, далі усі свої сили РФ зосередить на сході України.
Але, хоча виведення російських сил із столичного регіону України, здається, завершено, і багато підрозділів відступають через Білорусь, Пентагон ще не побачив, як ці солдати повернулися на схід України, сказав високопоставлений чиновник.
За оцінками Пентагону, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.
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Уверен что не будет никаких извинений, напридумываете сотни бредовых версий для оправдания собственной тупости
Ведь нормальные люди выходят даже за своих злейших врагов, если врагов начали судить не по закону, например. Но зеленые они ж не нормальные.
Ты получил медальку? Могилу всему своему кодлу, вместе с детьми и родителями, - будешь копать сам.
США и союзники по НАТО предполагают, что это может произойти «как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины».
Вопрос в том, останется ли у России достаточно живой силы и будет ли мотивация у военных? При этом на Западе уверены, что военной техники для решения этой задачи у Москвы по-прежнему хватит.
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Гадаю Залужний в курсі і читає ********* на три кроки наперед