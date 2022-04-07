РФ повністю вивела війська із Київської та Чернігівської областей, але ці солдати ще в Білорусі, - Пентагон

Росія повністю вивела свої війська із Київської та Чернігівської областей.

Про це сказав високопоставлений представник Пентагону в коментарі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, всі росіяни поїхали", — сказав він.

За його словами, повний їх відхід був підтверджений лише за останні 24 години. Чиновник попередив, що російські війська, можливо, залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити.

Імовірно, далі усі свої сили РФ зосередить на сході України.

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Але, хоча виведення російських сил із столичного регіону України, здається, завершено, і багато підрозділів відступають через Білорусь, Пентагон ще не побачив, як ці солдати повернулися на схід України, сказав високопоставлений чиновник.

За оцінками Пентагону, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.