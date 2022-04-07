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Новини Війна
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РФ повністю вивела війська із Київської та Чернігівської областей, але ці солдати ще в Білорусі, - Пентагон

пентагон

Росія повністю вивела свої війська із Київської та Чернігівської областей.

Про це сказав високопоставлений представник Пентагону в коментарі The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, всі росіяни поїхали", — сказав він.

За його словами, повний їх відхід був підтверджений лише за останні 24 години. Чиновник попередив, що російські війська, можливо, залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити.

Імовірно, далі усі свої сили РФ зосередить на сході України.

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Але, хоча виведення російських сил із столичного регіону України, здається, завершено, і багато підрозділів відступають через Білорусь, Пентагон ще не побачив, як ці солдати повернулися на схід України, сказав високопоставлений чиновник.

За оцінками Пентагону, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.

Автор: 

армія рф (17264) Київська область (4008) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+16
двічі в одну Бучу не війдеш,вірю в нашого генерала Залужного!!
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07.04.2022 08:25
+12
Не раиссия вывела а УКРАИНА ВЫБИЛА !!!!
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07.04.2022 08:26
+9
Главное что бы наш гидрант не останавливал. Если после войны выясниться что зеленый Залужному палки в колеса ставил, то это еще одно дело о "зраде".
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07.04.2022 08:35
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двічі в одну Бучу не війдеш,вірю в нашого генерала Залужного!!
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07.04.2022 08:25 Відповісти
Главное что бы наш гидрант не останавливал. Если после войны выясниться что зеленый Залужному палки в колеса ставил, то это еще одно дело о "зраде".
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07.04.2022 08:35 Відповісти
У Зебобиків нема зв'язку зі зрадою, тільки перемоги.
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07.04.2022 08:39 Відповісти
зализь звидкы вылиз
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07.04.2022 09:23 Відповісти
А если выяснится что не было никаких палок в колеса, что это всего лишь плод вашего больного воображения? Принесете извинения?
Уверен что не будет никаких извинений, напридумываете сотни бредовых версий для оправдания собственной тупости
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07.04.2022 09:37 Відповісти
Які вибачення? Це кацапська сарана, так звані "новонароджені", які зареєструвалися під час війни. Їхнє завдання - дискредитувати український уряд.
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07.04.2022 10:04 Відповісти
Конечно. А зеленые ублюдки уже приносят извинения за предательскую кадровую политику типа Татарова, Портнова, Дерьмака, Демченко, Баканова и т.д.? А выйдут ли они стрелять уродов если будет что то похожее на капитуляцию? Мне вот интересно.

Ведь нормальные люди выходят даже за своих злейших врагов, если врагов начали судить не по закону, например. Но зеленые они ж не нормальные.
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07.04.2022 12:30 Відповісти
Думаю что в очень скором будущем будет всем понятно кто нормальный а кто болен на всю голову
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07.04.2022 12:49 Відповісти
Не раиссия вывела а УКРАИНА ВЫБИЛА !!!!
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07.04.2022 08:26 Відповісти
Хз що вони задумали,в курську їх дуже багато
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07.04.2022 08:29 Відповісти
Шо вони задумали? , як завжди , здохнути
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07.04.2022 08:32 Відповісти
Наверное на почте Беларусии очередь большая, не могут отправить свои посылки награбленные вещи. Поэтому и ждут.
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07.04.2022 08:35 Відповісти
https://regnum.ru/news/3554600.html Кацапы готовят превентивный удар по Павлогрдскому ПХЗ.
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07.04.2022 08:38 Відповісти
Русский солдат, ты был в Украине? Будешь кастрирован.
Ты получил медальку? Могилу всему своему кодлу, вместе с детьми и родителями, - будешь копать сам.
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07.04.2022 08:38 Відповісти
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07.04.2022 08:51 Відповісти
Россия может попытаться повторно вторгнуться в Киевскую область, пишет CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

США и союзники по НАТО предполагают, что это может произойти «как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины».

Вопрос в том, останется ли у России достаточно живой силы и будет ли мотивация у военных? При этом на Западе уверены, что военной техники для решения этой задачи у Москвы по-прежнему хватит.

https://t.me/BerezaJuice/13007
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07.04.2022 09:05 Відповісти
Можливо і тактичний прийом корупційного нкаведиста, ніби вийшли всі розслабились перемістились , а вони знову підуть на Гостомель...
Гадаю Залужний в курсі і читає ********* на три кроки наперед
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07.04.2022 10:05 Відповісти
Я думаю, що вище військове керівництво знає якими шляхами вони заходили і якими ймовірно могли б зайти...
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07.04.2022 12:02 Відповісти
 
 