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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 167 дітей, 297 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації.

Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - більше 297, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу с. Ягідне Чернігівської області.

Стало відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань РФ, здійснили обстріл цивільного населення смт. Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.

22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Автор: 

діти (5053) смерть (6743) жертви (1785) Офіс Генпрокурора (3245)


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07.04.2022 08:43 Відповісти
В чому вина дітей, що іх вбили рашиські варвари ?
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07.04.2022 09:13 Відповісти
Интересно, те кто перед войной советовал не нагонять панику, понесут ответственность? В Украине нет ни одного лайнера потому что всё эвакуировано. Получается что Боинги стоят дороже чем жизнь украинских детей
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07.04.2022 09:27 Відповісти
На каждое убийство цивильного украинца необходимо отвечать убийством цивильного кацапа (как минимум одного), на каждый обстрел жилых районов Украины - обстреливать белгород, курск, брянск, воронеж и так далее.
Раз кацапы воюют с украинским населением необходимо устроить бойню рузького населения. Давно уже пора !!
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07.04.2022 09:48 Відповісти
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07.04.2022 11:17 Відповісти
 
 