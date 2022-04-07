УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Допомога пораненим Війна
9 005 65

Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи ППО. Якщо ми швидко їх отримаємо - "Буч" більше не буде, - Кулеба

ппо

Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів, важких систем ППО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи протиповітряної оборони", - сказав Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в четвер.

Він наголосив, що за останні тижні українська армія та вся українська нація продемонструвала, що знає, як боротися, як перемагати.

"Але без стабільних і достатніх постачань усієї зброї, про яку просить Україна, ця перемога супроводжуватиметься величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо і чим швидше вона приїде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано і тим більше міст і сіл не будуть зруйновані, і "Буч" більше не буде. Це мій меседж союзникам, він дуже простий", - зазначив Кулеба.

Він закликав усіх союзників відкласти їхні сумніви, небажання надати Україні все, чого вона потребує, бо на сьогодні зброя служить цілі миру.

"Мій порядок денний дуже простий, у ньому є лише три теми: зброя, зброя та зброя. Ми впевнені, що найкращий спосіб допомогти Україні наразі - надати їй все необхідне, щоб стримати Путіна і завдати поразки російській армії на території України, щоб війна не перекинулася далі", - наголосив міністр.

Читайте також: Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico

Водночас Кулеба зазначив, що не має бути різниці між оборонною зброєю та наступальною, бо будь-яка зброя, яка використовується на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.

"Тому ця різниця між оборонною і наступальною не має сенсу щодо ситуації в моїй країні. І ті країни, які кажуть, що нададуть Україні оборонну зброю, але не можуть надати наступальну зброю, лицемірять, це просто нечесний і невиправданий підхід", - заявив Кулеба.

Автор: 

зброя (7442) ППО (3164) ракети (4012) літак (2900) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Точно, зєля нас вивів з первіснообщинного ладу. Навчив нас будувати дороги і будинки замість землянок.
показати весь коментар
07.04.2022 09:55
+12
Кораблі мона знищувати шматками асфальту.
показати весь коментар
07.04.2022 09:27
+8
Хай зелена шобла розкаже, де наші Вільхи, Стугни, Нептуни? Зате дороги є для рашистських танків.
показати весь коментар
07.04.2022 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кораблі мона знищувати шматками асфальту.
показати весь коментар
07.04.2022 09:27 Відповісти
Якби не дороги то логістики майже б не було,
показати весь коментар
07.04.2022 09:29 Відповісти
Точно, зєля нас вивів з первіснообщинного ладу. Навчив нас будувати дороги і будинки замість землянок.
показати весь коментар
07.04.2022 09:55 Відповісти
так твой зеля всё предвидел...?
показати весь коментар
07.04.2022 10:30 Відповісти
Доречі, а де той асфальт взагалі? Часом не на окупованих територіях? То не малоросня хотіла повимахуватись перед донбасньою асфальтом?
Чому на заході України, на міжнародній трасі якою їздить допомога, ями такі, що потрібно скидувати швидкість до 10 км/год.
Залишається тільки надіятись, що логістика для окупанта була налагоджена тільки через природню тупарилість зебабуїнів, а не через відвертих агентів парашки при владі. Але розум підказує, що це два в одному.
показати весь коментар
07.04.2022 13:55 Відповісти
тобто просити зброю не треба?
показати весь коментар
07.04.2022 09:31 Відповісти
Тобто треба було менше тіхонєчко в лєс.
показати весь коментар
07.04.2022 09:56 Відповісти
пропонуєте скласти лапки тому, що одні барани будували дороги, а інші не спромоглися ні на авіацію ні на флот? класна позиція с точки зору орди...продовжуй далі, сподіваюсь з часом таки зацінять кому треба.
показати весь коментар
07.04.2022 10:09 Відповісти
Это дело❗Как раз заявление в конву ленд лиза ложится👍❗
показати весь коментар
07.04.2022 09:32 Відповісти
А що ще лишається? О, знаю - шашлики на Перве мая!!!!
показати весь коментар
07.04.2022 09:53 Відповісти
А ви точно з України? Бо новина вроді позитивна, а ваш коментар - зовсім навпаки.
показати весь коментар
07.04.2022 10:03 Відповісти
Набагато б позитивнішою була новина, що ми вранці 24 лютого своїми Нептунами повністю знищили чорноморський флот рф.
показати весь коментар
07.04.2022 10:18 Відповісти
У вас розвинута фантазія. В реальності за 40+ днів війни відомо тільки про один (!) більш-менш успішний випадок застосування Нептуна. Виробник Нептуна не зміг забезпечити: 1) задекларовану ефективність та точність в бойових умовах 2) необхідні об'єми та строки виготовлення. На сьогодні це ще сира недопрацьована технологія.
показати весь коментар
07.04.2022 11:07 Відповісти
Дякую. А я про це й говорю!
показати весь коментар
07.04.2022 11:21 Відповісти
а фінансування йому забезпечили?
показати весь коментар
07.04.2022 11:40 Відповісти
Альоша, ти не в себе на болоті, тому не бикуй тут в культурному товаристві. Якщо маєш факти його вдалого враження цілей (крім одного загальновідомого) - кидай сюди лінки.
показати весь коментар
07.04.2022 13:38 Відповісти
Альоша твій тато, а ти, якщо маєш якісь факти крім тупого ...здежа, то викладуй, а лінки отримаєш по курсу руцкава *******.
показати весь коментар
07.04.2022 14:27 Відповісти
Що і треба було доказати... ви кацапи настільки тупі валянки, що зразу палитесь, і це не міняється з часом. Дуй звідси, Альоша, поки не заблокували.
показати весь коментар
07.04.2022 14:57 Відповісти
хто заблокує, ти чи що мерзото бидляча? іди ще шмарклявому підлижи, може пайку видасть.
показати весь коментар
07.04.2022 15:27 Відповісти
у тебе мозок сирий і недоопрацьований,
показати весь коментар
07.04.2022 11:41 Відповісти
Це порохобот. в нього навіть нік не справжній. Не зважайте на таких уваги. Але Україна зробила дуже вірний вибір! І вибрала справжньго лідера.
показати весь коментар
07.04.2022 22:01 Відповісти
Так, Зеленський помилявся, але чи збираєтеся ви перемогти, зосередившись на минулому та зосереджуючись на політиці?
показати весь коментар
07.04.2022 10:15 Відповісти
Зєля ні в чому не помилявся. Все робив за визначеним корупційним планом. І зараз продовжує.
показати весь коментар
07.04.2022 11:26 Відповісти
Таким довбойобам як ти треба шматок асфальту на голові розбивати, щоб за 5 копійок на чоколадного підара не працювали!
показати весь коментар
07.04.2022 11:44 Відповісти
Кому це ти кажеш, салага?
показати весь коментар
07.04.2022 12:08 Відповісти
А мод'яри ідуть в сраку !
показати весь коментар
07.04.2022 09:31 Відповісти
Модярам просто треба газ перекрити... Сказати, що москальські диверсанти трубу підірвали...
показати весь коментар
07.04.2022 09:37 Відповісти
Є спеціальна труба для *******?
Та й отримують газ вони нібито з турецького потоку.
показати весь коментар
07.04.2022 09:41 Відповісти
Ну через Закарпаття ніби один з газопроводів іде...
показати весь коментар
07.04.2022 09:57 Відповісти
Мод'ярка ґадіт.
показати весь коментар
07.04.2022 09:51 Відповісти
А закарпатцям не потрібен газ довбойобе?! Сиди у себе в Голландії, кури шмаль і не *****!
показати весь коментар
07.04.2022 11:47 Відповісти
Кулебі вірю, зеленим мухам - ні
показати весь коментар
07.04.2022 09:32 Відповісти
А він точно не зелений мух?
показати весь коментар
07.04.2022 09:50 Відповісти
Літаки, ППО, ракети - згоден, але бронетранспортери? Їх ж у нас тисячі ще з совка, плюс нових сотні закупили з 2015 року...
Ті БТР ж у кожній військовій частині є, ну і в ментів навіть були у кожному обласному центрі...
показати весь коментар
07.04.2022 09:38 Відповісти
С совка в нормальном состоянии тех что отремонтировали это штук 100 может чуть больше, новых до 200 шт. Смешные цифры. У нас теробороны десятки тысяч, если уже не сотня. Ездят на обычных джипах, бусиках и легковушках. Бронетехника очень нужна. Тем более на колесном ходу которая не требует специальных навыков вождения.
показати весь коментар
07.04.2022 10:09 Відповісти
БТРі БМП були спроектовані як захищений транспортний засіб для доставки піхоти до поля бою. . Ще перед великою війною вони спроектували легкий танк т 50, зробили 50 штук. Зараз на повному серйозі проєктують легкий танк. А поки,що по лаптевій традиції, почепили навіть на БТР 82 гармату, а про БМД нічого говорити. В них завжди виходить, щось крупнокаліберне. І використовують його саме як танки. Гудеріан в 1937 році писав,що 100 танків обовязково прорвуть ПТО, яка складатиметься із 100 гармат. І орки буквально дотримуються його. А те,що 1 бензовоз конвоюють танки і БТРи, це побоку.
показати весь коментар
07.04.2022 11:31 Відповісти
Гудеріан потім сам себе заперечив - під Бродами 88-міліметрові Флаки (яких було менше 100) зупинили сотні кацапських танків...
показати весь коментар
07.04.2022 12:12 Відповісти
Имеется в ЦАХАЛ "два в одном"это "Меркава" : танк- БМП,но израильтяне напрочь отказались его продавать..Для нашей активной обороны этот танк был бы выше всяких похвал..
показати весь коментар
07.04.2022 12:44 Відповісти
меркава спроектований як розвиток задуму Морозова.. Він пропонував винести боєзапас на зовні, мотор посередині, бойовий розрахунок поза баштою. І цей танк призначався виключно як винищувач танків і обмежена кількість. Був розроблений двигун трансміся, але одне - відсутній унітарний снаряд калібру більше 100 і низька якість пороху. І теперішні танки детонують саме через снаряди в бойовому відділенні.
показати весь коментар
07.04.2022 19:34 Відповісти
В кб.им.Морозова был спроектирован и построен на экспорт танк"Ятаган" с внешней боеукладкой,но с сожалению, не прошел конкурсный отбор.Хранился в единственном экземпляре на территории Харьковского института ТВ(б.ХГВТКУ).После обстрела института судьба его пока неизвестна.
показати весь коментар
07.04.2022 19:55 Відповісти
треба більше всього
а особливо ракет
Зробимо Севастополь-Маріуполь міста побратими..
показати весь коментар
07.04.2022 09:40 Відповісти
Лучше москва мариуполь❗
показати весь коментар
07.04.2022 09:44 Відповісти
В росії танки фермер робив з га.на,а в Україні влада нептуни з асфальту
показати весь коментар
07.04.2022 09:40 Відповісти
Також ДУЖЕ потрібні гібрідні добровольці - "відпустники", бажано зі зброєю із "будь-якого воєнторгу"...
показати весь коментар
07.04.2022 09:47 Відповісти
Хай зелена шобла розкаже, де наші Вільхи, Стугни, Нептуни? Зате дороги є для рашистських танків.
показати весь коментар
07.04.2022 09:49 Відповісти
дрони-камікадзе , щоб знищувани російську техніку.
показати весь коментар
07.04.2022 09:53 Відповісти
Наступает тот этап войны, когда Россия неизбежно применит стратегическую авиацию. "Длинная рука" у Украины уже есть. Поставляют раньше объявлений об поставках. Взлетит - не сядет. Но есть одно "но". Поставляются не самые последние модификации, значит, очень сложные в управлениие. Так что судьбу страны сегодня решает не Кулеба, а ребята на за кордонных полигонах, которые учатся работать с дальней противовоздушной обороной.
показати весь коментар
07.04.2022 09:54 Відповісти
Это должно быть очевидно для каждого
показати весь коментар
07.04.2022 09:55 Відповісти
ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА?!
МОЖЕ ВЕСЬ НАРОД УКРАЇНИ ПЕТИЦІЮ ПІДПИШЕ?!
СПОСТЕРІГАЄ ГУМАННИЙ СВІТ, ЯК ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ!!!
показати весь коментар
07.04.2022 09:57 Відповісти
Гуманний світ ПІВРОКУ попереджав Україну про вторгнення. ПІВРОКУ!!! Чим з листопада 2021-го Україна займалася? Тіхонєчько в лєс, Державний переворот 1 грудня, Порошенко убіжав, Порошенко прибіжав, національна гра "Посади Порошенка, а він на х*й посилає", шашлики на 1 Мая. Ви розумієте, що країна ідіотів у ці півроку займалася ВСІМ, чим тільки можна, крім того, що треба!
показати весь коментар
07.04.2022 10:05 Відповісти
Не країна ідіотів, а конкретні люди на конкретних посадах.
показати весь коментар
07.04.2022 10:11 Відповісти
Зі всією повагою,але чим твої букви зараз допоможуть ЗСУ?
показати весь коментар
07.04.2022 10:17 Відповісти
Ви б конкретно сказали, що треба і що можна зробити за півроку. Можна було вирити окопи в Рудому лісі, біля границі і чекати півроку. Все йде за планом погодженим з Америкою та Британією. Це все що потрібно розуміти.
показати весь коментар
07.04.2022 10:21 Відповісти
Попробуйте ответить на такие вопросы-
1 - как Зе мог просрать развертывание 1-й очереди резерва (участники БД), при том, что амеры предупреждали нас об атаке еще в январе.

2 - как ВС РФ смогли пройти через перешеек в течение суток, при том, что у нас там все фортифицированно в бетоне за 8 лет) ?

3 - как (***** !!!) на направлении главного удара Гомель - Киев у нас оказались линейные части НГУ без бронетанковой техники и боевого опыта ?

И факультативный (необязательный) вопрос:

4 - кто ответит за эти проебы ?!
показати весь коментар
07.04.2022 17:11 Відповісти
Уважаемый.
Она просралась не Зеленским, а потому что эти участники просто не хотели воевать когда никто еще не нападал. Это примерно то же как войска РФ идут воевать против страны которая не нападала. А когда началась война в военкоматы очереди стояли с огромной мотивацией. То что этих резервистов мурыжили бы зимой где-то на полигонах пару месяцев не принесло никакой пользы. Тот же пример с войсками РФ которые сидели два месяца на учениях голодные и холодные. Наши же пришли сытые и мотивированные.

Перешеек тот ничего не решал так как существующие фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма. Десант противника мог в любой момент был высажен в тылу и эта группировка была бы окружена и уничтожена в короткое время. Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали так как там без каких-либо проблем можно организовать переправы в короткое время.
Основная задача была сохранить армию. Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше. На всем их пути мы били колонны авиацией, и когда мы их встречали у них уже не было никакого желания воевать.

На направлении Гомель - Киев как раз все было нормально. Ведь в том направлении так и не удалось прорваться российским войскам к Киеву. Основные силы в Броварском направлении прорвались из Сумской области. Прошли огромное расстояние и пришли к Киеву практически небоеспособными.

Если вы имеете в виду направление Мозырь-Киев, то там сложно сказать. Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью. Да и вариантов зайти там очень много. При этом армию я видел в Житомирской области в первый день войны. Как минимум под Коростенем их ждали. Мы не знали вступит ли в войну армия Беларуси. Нужно понимать что армия у нас не резиновая и держать на всей протяженности границы ее просто невозможно. Вариантов наступления множество, а для передислокации техники нужно время. И держать всю армию под Киевом это просто сдать другие регионы.

Проебы естественно были, это война. Но главное это результат который мы имеем на данный момент. Если бы кто-то сказал что наступит война с Россией и через полтора месяца они захватят из крупных центров только Херсон и тот без особого боя. Наверно все бы сказали что этот чеовек псих. Все западные эксперты давали нам несколько дней. Нужно исходить только из результата. А результат это последствие решений. И сложно представить лучший результат на данный момент когда практически вся боеспособная сухопутная армия РФ была на территории Украины. И от нее осталось меньше чем две трети. Элитные части уничтожены. Это огромная победа Украины. Но война еще не закончена и не нужно на каждом шагу разводить зрады. Резервы подтягиваются, поставки оружия и техники поставлены на поток. Дипломатия у нас сейчас на высшем уровне. Это сильнейшая власть кто бы что не говорил.
показати весь коментар
07.04.2022 22:23 Відповісти
"эти участники просто не хотели воевать " - отсутствовало финансирование, которое блокировалось СН? Вы это имеете в виду? Или сокращение армии из-за недофинансирования?
"Перешеек тот ничего не решал" - он давал ВРЕМЯ.
"фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма." - это работает и в обратную сторону. Колонны на марше легко подавляются авиацией и РСЗО, под прикрытием ПВО. Кстати, разминирование занимает много времени, если конечно, его не провели заранее
"Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали" - просто давали время на подтягивание резервов. Х-ня какая.
"Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше." - боже, какой бред.
"Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью" - это правда, совсем не думали. Даже когда глава ЦРУ с разведданными прибыл.
"Вариантов наступления множество" - но столицу оставить без прикрытия, просто гениально.
"Проебы естественно были, это война" - и дальше просто бред. У ******* есть имя и фамилия, и выводы, и ответственность.
показати весь коментар
07.04.2022 22:40 Відповісти
Какую боевую часть сократили из-за недофинансирования? Разминирование дороги занимает много времени? Бред. ПВО у нас не хватает на основные города, на перешеек тем более. Поражение на перешейке означало бы что дальше встретить было бы некому. Практически все действия согласовывались с американцами и британцами. Естественно этого никто не скажет.
показати весь коментар
07.04.2022 23:16 Відповісти
"Слуга народа" Давид Арахамия озвучил в День защитника Украины, который отмечался в стране в середине октября. Свое предложение Арахамия аргументировал тем, что у государства нет денег на перевооружение армии, в частности на приобретение новых высокотехнологичных образцов оружия. Выходом из этого, по мнению политика, стало бы "уменьшение бюджета проедания и увеличение бюджета на развитие и инновации".
Более 20 тысяч должностей будет сокращено в Вооруженных Силах Украины до конца этого года. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны https://**********.com.ua/2020/09/u-genshtabi-povidomyly-na-skilky-planuyut-zmenshyty-shtatnu-chyselnist-vijska-czogo-roku/?fbclid=IwAR2om6lGRECz9elP_yPO3mMNSvlsZOq_aNn8lW3yXrL8oGLl27I0oyzWfCo "***********" ,

Дальше, не тупи "Поражение на перешейке означало бы" - что его надо разминировать? Шо за хрень ты несёшь?
показати весь коментар
07.04.2022 23:22 Відповісти
Ну и где там про боевые части? Тех же самолетов все меньше, денег на новые нет, да и не продает никто. Смысл держать персонал? Простой пример, в лесу в Житомирской области часть которая обслуживала ракеты ПВО, она уже 20 лет ничего не обслуживает, но часть была и просто проедала средства. Их давно нужно было расформировать потому что никакой боевой значимости у нее не было. И только у этой власти до них руки дошли, да и то не успели расформировать.
По поводу разминирования перешейка обычный вброс. Дорогу никто не минировал, естественно и разминировать было нечего. Никакого подтверждения что кто-то что-то разминировал нет.
показати весь коментар
07.04.2022 23:48 Відповісти
Скажи мне друг, ты вообще в армии служил? А так да, нахрен не нужны роты РМО, ну и обслуживание ракет ПВО - така херня, шо им станется . Правда значение кадрированной части, тебе хрен известно, и зачем они существуют.
А перешеек был заминирован. Давай так, я тебе пруфы, а ты признаешься шо трепло, ок? Например - https://ru.krymr.com/a/hersonschina-krym-vtorzheniye-admingranitsa-ukraina-rossiya/31711506.html

Еще - Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.
показати весь коментар
08.04.2022 00:45 Відповісти
А чому вам була непотрбна зброя до 24 лютого?
показати весь коментар
07.04.2022 10:39 Відповісти
Кулєба, кайло в руки і довбай асфальт! Під асфальтом наша зброя!
показати весь коментар
07.04.2022 10:48 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 11:20 Відповісти
 
 