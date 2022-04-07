Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи ППО. Якщо ми швидко їх отримаємо - "Буч" більше не буде, - Кулеба

Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів, важких систем ППО.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери, важкі системи протиповітряної оборони", - сказав Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в четвер.

Він наголосив, що за останні тижні українська армія та вся українська нація продемонструвала, що знає, як боротися, як перемагати.

"Але без стабільних і достатніх постачань усієї зброї, про яку просить Україна, ця перемога супроводжуватиметься величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо і чим швидше вона приїде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано і тим більше міст і сіл не будуть зруйновані, і "Буч" більше не буде. Це мій меседж союзникам, він дуже простий", - зазначив Кулеба.

Він закликав усіх союзників відкласти їхні сумніви, небажання надати Україні все, чого вона потребує, бо на сьогодні зброя служить цілі миру.

"Мій порядок денний дуже простий, у ньому є лише три теми: зброя, зброя та зброя. Ми впевнені, що найкращий спосіб допомогти Україні наразі - надати їй все необхідне, щоб стримати Путіна і завдати поразки російській армії на території України, щоб війна не перекинулася далі", - наголосив міністр.

Читайте також: Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico

Водночас Кулеба зазначив, що не має бути різниці між оборонною зброєю та наступальною, бо будь-яка зброя, яка використовується на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.

"Тому ця різниця між оборонною і наступальною не має сенсу щодо ситуації в моїй країні. І ті країни, які кажуть, що нададуть Україні оборонну зброю, але не можуть надати наступальну зброю, лицемірять, це просто нечесний і невиправданий підхід", - заявив Кулеба.