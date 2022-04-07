Гарнізон Маріуполя сам вийти не зможе. Прорив має бути підготовленим. Україна має зірвати плани Путіна по захопленню південного Донбасу, - Бутусов

Захисники Маріуполя своєю жертовністю врятували всю Україну, оскільки скували величезні сили російських окупантів.

Про це розповів у своєму відеоблозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Маріуполь фактично знесено вщент, але люди тримаються. Це вже за межами людської витривалості. Але наші захисники Маріуполя своєю жертовністю врятували південь України, а точніше всю Україну. Угруповання в Маріуполі скували мінімум 6 посилених батальйонно-тактичних груп регулярної кадрової армії РФ і нанесло їм величезні втрати. Величезні сили російської артилерії, авіації працюють виключно по Маріуполю. І головні сили 1-го армійського корпусу, які могли теж наступати на інших ділянках. Але вони все кидають туди, навіть мобілізованих. Все це робить Маріуполь, який перемолов величезну купу російських резервів, який досі не дає зняти звідти жодного батальйону. Це величезний подвиг", - зазначив Бутусов.

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"Зараз гарнізон Маріуполя сам вийти звідти не зможе. Дистанції великі. Вони не зможуть вийти, прорватися самі. Такого не буває. Прорив має бути підготовленим. Чи є можливість вийти? В принципі, можливості мають бути, якщо ця операція буде йти не на одній вузькій дорозі", - додав журналіст.

"Україна має зірвати плани Путіна по захопленню південного Донбасу і коридора з Росії до Криму - це наша стратегія. Маріуполь зараз дає нам можливість, без будь-яких перемовин, змінити обстановку на півдні. Якщо ми це зробимо за допомогою Маріуполя, ми врятуємо як наших героїв, так врятуємо для України стратегічні регіони, без яких існування України не можливе. Ми не можемо вести перемовини, поки Путін сидить в Енергодарі, поки Росія контролює нашу найбільшу АЕС, поки Росія контролює весь південь, дніпровську воду і загрожує безпосередньо Запоріжжю та Миколаєву", - резюмував він.