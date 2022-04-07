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Новини Війна
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Гарнізон Маріуполя сам вийти не зможе. Прорив має бути підготовленим. Україна має зірвати плани Путіна по захопленню південного Донбасу, - Бутусов

маріуполь

Захисники Маріуполя своєю жертовністю врятували всю Україну, оскільки скували величезні сили російських окупантів.

Про це розповів у своєму відеоблозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Маріуполь фактично знесено вщент, але люди тримаються. Це вже за межами людської витривалості. Але наші захисники Маріуполя своєю жертовністю врятували південь України, а точніше всю Україну. Угруповання в Маріуполі скували мінімум 6 посилених батальйонно-тактичних груп регулярної кадрової армії РФ і нанесло їм величезні втрати. Величезні сили російської артилерії, авіації працюють виключно по Маріуполю. І головні сили 1-го армійського корпусу, які могли теж наступати на інших ділянках. Але вони все кидають туди, навіть мобілізованих. Все це робить Маріуполь, який перемолов величезну купу російських резервів, який досі не дає зняти звідти жодного батальйону. Це величезний подвиг", - зазначив Бутусов.

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"Зараз гарнізон Маріуполя сам вийти звідти не зможе. Дистанції великі. Вони не зможуть вийти, прорватися самі. Такого не буває. Прорив має бути підготовленим. Чи є можливість вийти? В принципі, можливості мають бути, якщо ця операція буде йти не на одній вузькій дорозі", - додав журналіст.

"Україна має зірвати плани Путіна по захопленню південного Донбасу і коридора з Росії до Криму - це наша стратегія. Маріуполь зараз дає нам можливість, без будь-яких перемовин, змінити обстановку на півдні. Якщо ми це зробимо за допомогою Маріуполя, ми врятуємо як наших героїв, так врятуємо для України стратегічні регіони, без яких існування України не можливе. Ми не можемо вести перемовини, поки Путін сидить в Енергодарі, поки Росія контролює нашу найбільшу АЕС, поки Росія контролює весь південь, дніпровську воду і загрожує безпосередньо Запоріжжю та Миколаєву", - резюмував він.

Автор: 

Маріуполь (3226) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+50
На думку одного з найавторитетніших військових видань Jane's Defence Weekly, український батальйон «Азов» визнаний світовими військовими експертами, як найбоєздатніший, найелітніший, бойовий підрозділ у світі. За Маріуполь! Браво, азовці!
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07.04.2022 09:41
+37
Маю надію, що генштаб знає, що потрібно робити.
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07.04.2022 09:36
+31
Слава Героям! Вся Україна молиться за Маріуполь! Нехай швидше прийде той день, коли ЗСУ звільнить це славне місто!
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07.04.2022 09:42
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Serg Marco
Ярослав Згода в Мариуполе воюют 36, 501, группа 503 батальона что была оставлена для охраны части, Азов, нацгвардейцы, погранцы, даже полицейские есть.
Они рассредоточились по периметра правой части Мариуполя и держат оборону.
501 сдался.
Оборона продолжается.
В остальном ждите сводок официальных источников.
Азов и другие морпехи сдаваться не собираются.
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07.04.2022 10:59 Відповісти
https://www.facebook.com/serg.marco
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07.04.2022 11:00 Відповісти
Американские ударные БПЛА управляемые за тысячи км, с нанесенной на них украинской символикой, плюс удары высокоточными боеприпасами РСЗО HIMARS, бьющими на 300км, могли бы снять блокаду Мариуполя. Всё дело за политической волей Байдена - которой нет. Он даже не позволяет дать советские самолеты...
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07.04.2022 11:19 Відповісти
Захисники Маріуполя своєю відвагою. самопожертвою. патріотизмом ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВО на ПОРЯТУНОК !!! Збройні Сили України готові до деблокації міста ! НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ !!!
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07.04.2022 12:37 Відповісти
Как говаривал немецкий танковый туз Гудериан:-"Нет отчаянных положений,есть отчаявшиеся люди". Вся надежда на наш доблестный ГШ ВСУ,который разработает или уже разработал и осуществит соответствующую операцию..На наших политиков-говорунов надежды никакой..,хотя и она умирает последней
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07.04.2022 13:06 Відповісти
Уже две недели начштаба Азова говорит в своих видеообращениях, что такой план реален... Говорит, что есть в ГШ генералы - специалисты по рейдовым операциям...

Комбат Семенченко согласно призыва президента дать каждому возможность защищать родину - уже месяц... каждый день... пишет зеленскому письма с просьбой выпустить его и дать возможность пройти по тылам врага в Мариуполь....

В ответ - молчание....

Только Арестович нам объясняет что это никак не возможно... увы..... при таких "экспертах" и "говнокомандующих"....
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08.04.2022 10:07 Відповісти
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