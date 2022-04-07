На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік
Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні узгоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення.
Про це повідомила сьогодні у телеграм-каналі віце-прем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:
Донецька область:
▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
На власному транспорті та автобусами:
▪️Бердянськ – Запоріжжя.
▪️Токмак – Запоріжжя.
▪️Мелітополь – Запоріжжя.
На власному транспорті:
▪️Енергодар – Запоріжжя.
Луганська область:
▪️Сєверодонецьк – Бахмут.
📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
▪️Лисичанськ – Бахмут.
📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
▪️Попасна – Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
▪️с. Гірське – Бахмут.
📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
▪️Рубіжне – Бахмут.
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