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На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

евакуація

Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні узгоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила сьогодні у телеграм-каналі віце-прем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:

Донецька область:

▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

На власному транспорті та автобусами:

▪️Бердянськ – Запоріжжя.

▪️Токмак – Запоріжжя.

▪️Мелітополь – Запоріжжя.

 На власному транспорті:

▪️Енергодар – Запоріжжя.

 Луганська область:

▪️Сєверодонецьк – Бахмут.

📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

▪️Лисичанськ – Бахмут.

📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

▪️Попасна – Бахмут.

📍Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

▪️с. Гірське – Бахмут.

📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

▪️Рубіжне – Бахмут.

Також читайте: Сьогодні в Україні працюватимуть 11 гуманітарних коридорів, - Верещук. ПЕРЕЛІК

Автор: 

евакуація (2308) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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