На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік

Станом на сьогодні, 7 квітня в Україні узгоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила сьогодні у телеграм-каналі віце-прем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:

Донецька область:



▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).



Запорізька область:



На власному транспорті та автобусами:



▪️Бердянськ – Запоріжжя.



▪️Токмак – Запоріжжя.



▪️Мелітополь – Запоріжжя.



На власному транспорті:



▪️Енергодар – Запоріжжя.



Луганська область:



▪️Сєверодонецьк – Бахмут.



📍Місце зборів: проспект Хіміків, 28.



▪️Лисичанськ – Бахмут.



📍Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.



▪️Попасна – Бахмут.



📍Місце зборів: вул. Первомайська, 42.



▪️с. Гірське – Бахмут.



📍Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.



▪️Рубіжне – Бахмут.

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