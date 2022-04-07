Ситуація в регіонах: Херсонщина потребує гуманітарної допомоги та евакуації, ворожі атаки із застосуванням артилерії та авіації у Мар'їнці та Новомихайлівці, - звіти ОВА
У Херсонській області люди намагаються виїхати із захоплених росіянами сіл, необхідна евакуація.
Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На Херсонщині в останню добу лунало багато вибухів, зокрема російські війська стріляють із "Градів". Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих (детальна інформація уточнюється). Люди самотужки намагаються виїжджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною.
Ворог вночі знову обстрілював житлові райони Харкова. Також вночі війська рф здійснили ракетні удари по Лозовій Харківської області, постраждалих немає. У Лозовій та Барвінковому триває евакуація населення.
На Луганщині росіяни не змогли увійти у Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. Загорілись дах сєвєродонецької лікарні та житлові будинки у Лисичанську, є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську і Тошківці. Вночі рятувальники ліквідували пожежу на даху лікарні в Сєвєродонецьку. Спалахнули пожежі у щонайменше 10 будинках в Сєверодонецьку, у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені дахи.
На Донеччині у Мар'їнці та Новомихайлівці - ворожі атаки із застосуванням артилерії та авіації. Війська РФ обстрілюють Авдіївку, Очеретинську і Торецьку територіальні громади. Обсяги руйнувань та кількість постраждалих встановлюються. Маріуполь залишається у блокаді. Опір триває.
Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях.
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