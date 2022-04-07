Персонал та пацієнтів маріупольської лікарні примусово вивезли на тимчасово окуповану територію, - міськрада

Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів. Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії.

"Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли що найменш 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленко, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - міський голова Вадим Бойченко.

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