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Сьогодні глави МЗС країн НАТО обговорять поставки важчої зброї Україні, - Столтенберг
Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.
Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але і також важчої зброї, і багато інших видів підтримки України", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що союзники постачають зброю для забезпечення її права на самооборону.
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