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Сьогодні глави МЗС країн НАТО обговорять поставки важчої зброї Україні, - Столтенберг

нато,зброя

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але і також важчої зброї, і багато інших видів підтримки України", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники постачають зброю для забезпечення її права на самооборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорить постачання зброї Україні з колегами по НАТО та G7

Автор: 

НАТО (6429) зброя (7442) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+14
Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат города, целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против этих выродков
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07.04.2022 10:24
+7
вангую - знайдеться долбо-******, який все це в кращому випадку загальмує.
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07.04.2022 10:23
+5
Евродепутат назвал правительство Германии "унылым го*ном" и призвал ЕС усилить санкции против россии.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал ЕС сильнее давить на рф.

"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", - сказал евродепутат.
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07.04.2022 10:39
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вангую - знайдеться долбо-******, який все це в кращому випадку загальмує.
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07.04.2022 10:23 Відповісти
Якщо німці роздупляться і згадають ким були, і скільки їм бучей зробили москалі, то аркам мало не покажеться. Гени то там повинні лишитися.
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07.04.2022 10:27 Відповісти
Генетична пам`ять тут тільки нашкодить, на жаль. Це так ,як наші бабусі і дідусі до смерті цілували шкуринку хліба, якщо вона впала на підлогу, і її зразу ж їли. Так само і в німців є генетична пам`ять, що з ними зробили радянські війська і вони підсвідомо не хочуть це допустити, тому і не хочуть путіна сердити.
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07.04.2022 11:00 Відповісти
І ми не хочемо путіна сердити? Де логіка? Свідомого фріца і козака не залякаєш навозом.
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07.04.2022 11:08 Відповісти
Це херня. Списують й металоломом відправляють. Прийом нормальний й діє давно.
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07.04.2022 10:31 Відповісти
особливо "металолом" там різні "джавеліни" " нлави" "дрони- камікадзе" і багато чого іншого , про що хирню пишуть никанори з чеботаревичами
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07.04.2022 10:38 Відповісти
але це ж не німці дають, вони карлгустави дали, і то добре, і за те дякуємо.
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07.04.2022 11:35 Відповісти
мова іде не про німців, а про постачання озброєнь взагалі для України.Те,що забороняють німці ,котрі є (прорашистськими холуями в ЄСі в НАТО ) зовсім не означає , що цієї зброї,або аналогічної не поставляють інші країни .Коли б не постачання озброєнь із США .Англії перед війною ,котрі мали всі дані аерокосмічної розвідки, про наявність і кількість рашистського "металолому" на границях з Україною,то мабуть своїм власним озброєнням Україні було би тияжко довго воювати з рашистським "металоломом".?Для "замилювання очей" і фріци де-які старі "плуги" постачають в Україну,медикаменти,швидкі,там каски і т.д,
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07.04.2022 14:07 Відповісти
Ти іпануте? Є ЗАБОРОНЕНЕ на поставку, але воно приїхало! Пішовнах, тормоз тупий. Не бачиш далі носяри, бо пердиш у диван. А хоч, я тебе запрошу через військомат до нашої "танцплащядкі", тут дещо побачиш, плужара!
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07.04.2022 13:36 Відповісти
Німці зараз отримали реальний шанс -"вспомніть всьо" То може і знову рукава закатають
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07.04.2022 10:34 Відповісти
ой-вей(..
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07.04.2022 10:37 Відповісти
Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат города, целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против этих выродков
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07.04.2022 10:24 Відповісти
Кукурікаєш урюцькім ізіком, то помилок не роби принаймні. "нЕ дай бог". А писати ти взагалі не в Україну маєш, а в Західну Європу, плужара!
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07.04.2022 10:33 Відповісти
Ти не правий. Українською так, без помилок писати треба, а російської, чим більше помилок - тим краще.
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07.04.2022 10:42 Відповісти
Та воно ж не свідомо - плуга підняти не у стані... Інакше я б не клював
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07.04.2022 13:33 Відповісти
Припиніть вже ЇХ називати фашистами чи нацистами. Не фашисти і не нацисти на протязі останніх 100 років робили в Україні голодомори, репресії та депортації, а російські комуністи та сталіністи. І ви ж згадайте про путінську істерику від української декомунізації.
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07.04.2022 10:36 Відповісти
На мой взгляд, термином, обобщающим итог "эволюции" имперских амбиций московии, является - "коллективное *****"...
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07.04.2022 12:01 Відповісти
Рашисти не змогли успішно подавити ЗСУ, а то їм у НАТО соватися.
Як раз ця війна на 100% довела, що країнам НАТО не загрожує нічого.
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07.04.2022 11:59 Відповісти
А в цей час потенційний гарант безпеки і держава-терорист продовжує вбивати українців.
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07.04.2022 10:27 Відповісти
Куди вони так поспішають?
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07.04.2022 10:31 Відповісти
До СРАКИ, потриндять і розійдуться, в кращому випадку дадуть пару бтр з музеїв 2ої світової, а пафосу буде як наче пів армії вітдали. Надія тільке що сьогодні палата представників закон про ленд-ліз ухвалить, бо як що ні, то перерва на 2 тиждні, якіх у нас немає.
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07.04.2022 10:35 Відповісти
Евродепутат назвал правительство Германии "унылым го*ном" и призвал ЕС усилить санкции против россии.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал ЕС сильнее давить на рф.

"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", - сказал евродепутат.
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07.04.2022 10:39 Відповісти
ПОТРІБНО ТАКУ ЩОБ ДО МОСКВИ ДОЛІТАЛО!!!
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07.04.2022 10:42 Відповісти
Важка зброя нам була потрібна ще вчора. Але якщо завтра, то також добре!!!!
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07.04.2022 10:44 Відповісти
Сагайдачний пожалів селище московія не вирізав, цього разу Залужний жаліти не потрібно , московія повинна бути знищена назавжди
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07.04.2022 10:49 Відповісти
та да, але дійти туди важко, і у них ядрьона дубінка є, можуть таки скористатись, самі здохнуть, але ж їм насрати.
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07.04.2022 11:36 Відповісти
7.62 вместо 5.45?
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07.04.2022 11:33 Відповісти
Лёд тронулся
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07.04.2022 12:05 Відповісти
 
 