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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,9 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 698 танків і 1 891 броньована машина

рф

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали :

особового складу - близько 18900 осіб,

танків ‒ 698 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем – 332 од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганському напрямку українські воїни знищили ворожий танк, - Генштаб. ВIДЕО

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1358 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,9 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 698 танків і 1 891 броньована машина 01

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) ліквідація (3885) знищення (7172) втрати (4388)


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Топ коментарі
+12
Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча".
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07.04.2022 10:59
+7
я на вертушки ставил до девятамая. Пока проигрываю. Думаю, что спор проиграю - вертолеты вообще перестали вылетать на обстрелы НУРСами, ссут здорово. Вылетают на какие-то экстренные случаи, на эвакуации... Вон вчера один крался типа незаметный, так его вообще "стугной" порвало. А стингеров сейчас в подразделениях - у каждого менеджера Укрпочты, не говоря уже про злых со старстриками ...
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07.04.2022 11:56
+6
Так самолёт был вчера вроде? Я за самолёты болею! Хотя по танкам намечается круглое число тоже
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07.04.2022 10:30
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Так самолёт был вчера вроде? Я за самолёты болею! Хотя по танкам намечается круглое число тоже
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07.04.2022 10:30 Відповісти
При знищенні 1000 танків орки не зможуть без труднощів проводити операції, а знищення 1200-1300 танків зупинить їх військову машину взагалі.
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07.04.2022 10:36 Відповісти
главное - сколько у них обученных танкистов и летчиков. железа у них много
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07.04.2022 11:10 Відповісти
кацолетчики у них болеть начали - гипертония и всё такое ... на штурмовую ускоренный выпуск сучилища сажать будут. Ну, и еще четверо смелых непуганых "армян" прилетело на Су-30. Где-то в воронеже затаились.
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07.04.2022 12:04 Відповісти
я на вертушки ставил до девятамая. Пока проигрываю. Думаю, что спор проиграю - вертолеты вообще перестали вылетать на обстрелы НУРСами, ссут здорово. Вылетают на какие-то экстренные случаи, на эвакуации... Вон вчера один крался типа незаметный, так его вообще "стугной" порвало. А стингеров сейчас в подразделениях - у каждого менеджера Укрпочты, не говоря уже про злых со старстриками ...
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07.04.2022 11:56 Відповісти
Шось літаки вже не враховують. Вчора ж збили чи то 1 чи 3. але не сумували. МАбуть уточняють.
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07.04.2022 10:31 Відповісти
БПЛА прямо 15 штук! І по танчиках с ББМ непогано так!
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07.04.2022 10:36 Відповісти
Судячи з кількості сбитиз БПЛА - рашисти активно почали розвідувати.
Не лізуть так як на початку колонами. Тому і втрати в них не такі великі як на початку.
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07.04.2022 10:43 Відповісти
Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча".
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07.04.2022 10:59 Відповісти
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07.04.2022 14:23 Відповісти
 
 