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Мер Каховки Немерець відмовився співпрацювати з окупантами, покинув місто через загрозу життю

каховка

Мер Каховки, що на Херсонщині, Віталій Немерець заявив, що відмовився співпрацювати з окупантами та залишив місто через загрозу життю.

Як інформує Цензор.НЕТповідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади у соцмережі Фейсбук.

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"Оскільки я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї родини і мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера чи мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я вирішив поїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", - сказано у повідомленні.

Немерець наголосив, що не покине мешканців Каховки. "Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув!! Я й надалі працюю і працюватиму для вас – на благо нашої Каховської громади", - зазначив він.

Мер наголосив, що усунути його з посади або прийняти відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії.

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Він також запевнив городян, що для кожного, як і раніше, перебуває на відстані телефонного дзвінка.

Каховка (125) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
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А путлєровські всім відомі кроти не покинули місто Киів?
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07.04.2022 10:59
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А путлєровські всім відомі кроти не покинули місто Киів?
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07.04.2022 10:59 Відповісти
Невозможно поддерживать жизнедеятельность оккупированого города без "сотрудничества" с оккупантами. Но тогда ты - предатель и статья.
Не хочешь быть предателем и получить статью - уезжаешь из города. Оккупанты ставят свою безмозглую марионетку мэром и он разваливает всю жизнедеятельность города. Страдают жители - украинцы.
"Урапатриотизм" или здравый смысл?
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07.04.2022 10:59 Відповісти
Ну і хай розвалює! Яке в піхву нормальне життя при окупації? Я мовчу вже за те, що якщо співпрацюєш з окупантами то змушений будеш їм розповісти за військові таємниці та надати списки атошників...
Щось від тебе руСС кім духом занадто смердить з твоїм "Урапатриотизм" ...
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07.04.2022 13:39 Відповісти
"РуССким духом" прет от пустоголового ********, которому насрать на жизни сотни тысяч украинцев, оказавшихся в рашистской оккупации.
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07.04.2022 14:07 Відповісти
Довбойобу треба визначатися, що йому треба - виграти війну (уникнути знищити України та українців як нації взагалом) чи зберегти життя сотен (максимум кількох тисяч) населення.
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07.04.2022 14:21 Відповісти
Уголовное дело за предательство против мэра, пытающегося наладить жизнедеятельность горожан в оккупации, поможет "выиграть войну"? Шо ты мелешь, упоротое?
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07.04.2022 14:37 Відповісти
Запхай ці галімі маніпуляції собі поглибше...
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07.04.2022 14:56 Відповісти
Слив зачетный. Думай в следующий раз, прежде чем всякий бред писать. Эту войну Украина может выиграть только умом, а не урапатриотическими лозунгами.
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07.04.2022 15:12 Відповісти
Не маю бажання дебілам пояснювати наскільки вони дебіли...
Налагодити окупантам всі умови для комфортного перебування та здійснення своїх фільтраційних та каральних заходів, це офігеть як розумно. З таким розумом точно перемога!
Я вже мовчу за ворожу пропаганду, яка буде малювати чудову картину під окупацією...
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07.04.2022 15:32 Відповісти
"Налагодити окупантам всі умови для комфортного перебування та здійснення своїх фільтраційних та каральних заходів"
Удобненько ты так придумал. Так ты себе видишь деятельность мэра в оккупации? Могу только одно сказать: По себе не судят.
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07.04.2022 16:24 Відповісти
Ага, наче у мера під окупацією є вибір... І воно ще з себе розумного корчить....
Ефект Даннінга-Крюґера у всій красі...
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07.04.2022 17:03 Відповісти
Выбор есть всегда:
1. Патриотично *********
2. Патриотично отказаться от сотрудничества. Тут есть варианты: орки могут просто отстранить от мэрства и отпустить - вероятность 10%, убить - вероятность 40%, на подвал - вероятность 50%
3. Сотрудничать = статья за гос измену.
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Приємно здивований тверезістю твоїх міркувань.
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07.04.2022 17:59 Відповісти
Від цього мера користі однаково-шо від живого,що від мертвого,воно щезло ще з першого дня війни-ніхто його не бачив в місті,але тепер,коли є маріонетка на його місці- воно вилізло і базікає,де ж ти ,потвора, раніше був і не розказував,чому кинув місто під танки?
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07.04.2022 11:17 Відповісти
..кожен новий заручник - це новий поріз на тілі України..(
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07.04.2022 11:17 Відповісти
 
 