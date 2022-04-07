Мер Каховки Немерець відмовився співпрацювати з окупантами, покинув місто через загрозу життю

Мер Каховки, що на Херсонщині, Віталій Немерець заявив, що відмовився співпрацювати з окупантами та залишив місто через загрозу життю.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади у соцмережі Фейсбук.

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"Оскільки я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї родини і мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера чи мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я вирішив поїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", - сказано у повідомленні.

Немерець наголосив, що не покине мешканців Каховки. "Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув!! Я й надалі працюю і працюватиму для вас – на благо нашої Каховської громади", - зазначив він.

Мер наголосив, що усунути його з посади або прийняти відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії.

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Він також запевнив городян, що для кожного, як і раніше, перебуває на відстані телефонного дзвінка.