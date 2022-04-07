Мер Каховки Немерець відмовився співпрацювати з окупантами, покинув місто через загрозу життю
Мер Каховки, що на Херсонщині, Віталій Немерець заявив, що відмовився співпрацювати з окупантами та залишив місто через загрозу життю.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади у соцмережі Фейсбук.
"Оскільки я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї родини і мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера чи мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я вирішив поїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію", - сказано у повідомленні.
Немерець наголосив, що не покине мешканців Каховки. "Те, що я фізично не з вами, не означає, що я вас покинув!! Я й надалі працюю і працюватиму для вас – на благо нашої Каховської громади", - зазначив він.
Мер наголосив, що усунути його з посади або прийняти відставку можуть лише більшість депутатів міської ради на легітимній сесії.
Він також запевнив городян, що для кожного, як і раніше, перебуває на відстані телефонного дзвінка.
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Не хочешь быть предателем и получить статью - уезжаешь из города. Оккупанты ставят свою безмозглую марионетку мэром и он разваливает всю жизнедеятельность города. Страдают жители - украинцы.
"Урапатриотизм" или здравый смысл?
Щось від тебе руСС кім духом занадто смердить з твоїм "Урапатриотизм" ...
Налагодити окупантам всі умови для комфортного перебування та здійснення своїх фільтраційних та каральних заходів, це офігеть як розумно. З таким розумом точно перемога!
Я вже мовчу за ворожу пропаганду, яка буде малювати чудову картину під окупацією...
Удобненько ты так придумал. Так ты себе видишь деятельность мэра в оккупации? Могу только одно сказать: По себе не судят.
Ефект Даннінга-Крюґера у всій красі...
1. Патриотично *********
2. Патриотично отказаться от сотрудничества. Тут есть варианты: орки могут просто отстранить от мэрства и отпустить - вероятность 10%, убить - вероятность 40%, на подвал - вероятность 50%
3. Сотрудничать = статья за гос измену.