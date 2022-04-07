Росія використовує завербованих "нейтральних експертів", бо відкрита пропаганда не працює, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України застерігає, що Росія поширює фейки через експертів з "нейтральною позицією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

Читайте також: Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині

Зокрема кремль використовує американського науковця Гордона Гана.

"Небезпечність полягає у тому, що більшість читачів сприймає науковця як фахівця, який подає неупереджену інформацію, оскільки він відкрито не підтримує ані західні країни, ані Росію. Вдаючи прихильність позиції "проти всіх", Ган вдається до маніпуляцій та побіжно розповідає, що "світ має піти на поступки путіну", а "українські нацисти почали скидати маски під тиском війни", - наголошують у ЦПД.

Як нагадують у Центрі протидії дезінформації, "начебто нейтральна позиція світових політиків та експертів є найбільш вигідною для Rремля. Коли весь світ не довіряє відкритій російській пропаганді, "нейтральні" експерти створюють ілюзію неупередженості їхніх суджень".

Але будь-яке виправдання російської агресії дорівнює мовчазному схваленню масового вбивства українського населення, підкреслюють у ЦПД.

Читайте також: РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою "Байрактарів" розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації

Раніше у ЦПД також застерігали, що росіяни продовжують поширювати дезінформацію, використовуючи завербованих американських "експертів".

Так, колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Від початку повномасштабної війни Росії проти України "західна експертка", зокрема розповідає, що "США винні в агресії" Росії, бо "провокували" її багато років, а "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".

У ЦПД звернули увагу, що Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати як "експерці" в ефірі Fox News. Крім теми війни, Габбард активно дезінформує світ про нібито наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.