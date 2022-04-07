Росія використовує завербованих "нейтральних експертів", бо відкрита пропаганда не працює, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України застерігає, що Росія поширює фейки через експертів з "нейтральною позицією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.
Зокрема кремль використовує американського науковця Гордона Гана.
"Небезпечність полягає у тому, що більшість читачів сприймає науковця як фахівця, який подає неупереджену інформацію, оскільки він відкрито не підтримує ані західні країни, ані Росію. Вдаючи прихильність позиції "проти всіх", Ган вдається до маніпуляцій та побіжно розповідає, що "світ має піти на поступки путіну", а "українські нацисти почали скидати маски під тиском війни", - наголошують у ЦПД.
Як нагадують у Центрі протидії дезінформації, "начебто нейтральна позиція світових політиків та експертів є найбільш вигідною для Rремля. Коли весь світ не довіряє відкритій російській пропаганді, "нейтральні" експерти створюють ілюзію неупередженості їхніх суджень".
Але будь-яке виправдання російської агресії дорівнює мовчазному схваленню масового вбивства українського населення, підкреслюють у ЦПД.
Раніше у ЦПД також застерігали, що росіяни продовжують поширювати дезінформацію, використовуючи завербованих американських "експертів".
Так, колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Від початку повномасштабної війни Росії проти України "західна експертка", зокрема розповідає, що "США винні в агресії" Росії, бо "провокували" її багато років, а "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".
У ЦПД звернули увагу, що Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати як "експерці" в ефірі Fox News. Крім теми війни, Габбард активно дезінформує світ про нібито наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.
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Валентина Грызлова
2 минуты назад
Россия! Владимир Владимирович Путин!
Проведите денацификацию у нас в Казахстане.
У нас нацизма и русофобии гораздо больше чем на Украине. Нас-русских просто игнорируют полностью и не считают за людей. Казахская молодежь очень жестокая и не уважает русских.
Казахская демография и их высокая рождаемость кардинально меняет лица исконно русских городов- Павлодара, Караганды, Алма-Аты, Усть-Каменогорска и Уральска. Казахов в 1991 году было в республике всего 6 миллионов, а теперь их 14 миллионов и они составляют уже более 70% населения в стране а вместе с их подобными уйгурами, киргизами, узбеками и каракалпаками уже все 80%.
Если Россия не придет, то русских через 10-15 лет вообще не останется у нас и спасать будет некого.