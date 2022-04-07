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Новини Війна
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Цілі Росії не змінилися, незважаючи на відхід військ РФ з північної України: ми не повинні мати ілюзій, - Білий дім

дім,білий

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що сцен, подібних до різанини в Бучі, буде більше, і зазначила, що ніхто не повинен мати ілюзій, що цілі Кремля змінилися, незважаючи на відхід російських військ з північної України.

"Їхня мета залишається максимально послабити Україну. І ми не повинні мати ілюзій, що ця мета не змінилася, навіть якщо змінилася їхня тактика", - сказала Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Вона також розповіла про наслідки санкцій США.

"Ми знаємо, що через вплив економічних санкцій, у тому числі тих, які ми вжили сьогодні, та кроків, які ми вжили протягом часу, ми бачимо безсумнівний, значний вплив на економіку Росії", – сказала Псакі.

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"Росія може втратити свій статус великої економіки. І наша мета полягає в тому, щоб реалізувати ці наслідки, щоб значно ускладнити президенту Путіну фінансування війни. І ми вже бачимо прямі наслідки цього", – додала вона.

Автор: 

армія рф (17271) росія (65007) США (22643) Псакі Джен (148)


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поки що не бачимо суттєвих наслідків від ваших санкцій щодо кацапофашстського мордору, таке враження, що Штатам вигідна затяжна війна українського народу проти московицької орди...
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07.04.2022 11:39 Відповісти
увы так это называвется чужими (нашими руками) таскать каштаны из огня
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07.04.2022 11:47 Відповісти
Україні потрібна реальна допомога, а не аналітики
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07.04.2022 11:40 Відповісти
где то читал-- что 6 мая прилетит камушек из Космоса с размером в стадион место падения вроде как район Сибири Урала короче Рашка так что ждемс...
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07.04.2022 11:46 Відповісти
не, ну конечно я тоже слышал, но не с нашим еврейским счастьем
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07.04.2022 11:50 Відповісти
Так,багато хто говорить що з білорусі війська можуть вдарити,відволікаючи ..і може бути наступ .тому що з Заходу до нас йде той самий ленд-ліз.ось теж тут говориться https://www.youtube.com/watch?v=JGhqc6ByZtQ
Росія атакуватиме з боку Білорусі, щоб відволікати ЗСУ від Сходу, - Жданов
https://www.youtube.com/watch?v=JGhqc6ByZtQ
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07.04.2022 11:58 Відповісти
 
 