Росія зосередилась на підготовці наступальних операцій на сході України, - розвідка Великої Британії

Підготовка наступальних операцій на сході України є основним фокусом російських окупаційних сил на сьогодні.

Про це свідчать дані оборонної розвідки Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари російської артилерії та авіаудари продовжуються вздовж лінії контролю на Донбасі. Російські удари по інфраструктурних об’єктах в Україні, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд", - йдеться у повідомленні.

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У той же час британська розвідка зазначає, що незважаючи на переорієнтацію сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжуватимуть стикатися з проблемами морального духу та дефіцитом постачання та персоналу.