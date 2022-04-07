Росія зосередилась на підготовці наступальних операцій на сході України, - розвідка Великої Британії
Підготовка наступальних операцій на сході України є основним фокусом російських окупаційних сил на сьогодні.
Про це свідчать дані оборонної розвідки Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
"Удари російської артилерії та авіаудари продовжуються вздовж лінії контролю на Донбасі. Російські удари по інфраструктурних об’єктах в Україні, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд", - йдеться у повідомленні.
У той же час британська розвідка зазначає, що незважаючи на переорієнтацію сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжуватимуть стикатися з проблемами морального духу та дефіцитом постачання та персоналу.
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Вони зараз "сильні", як ніколи.
https://fakeoff.org/freak-show/kremlevskie-shizofreniki-pereshli-k-netraditsionnomu-oruzhiyu Вице-премьер Борисов доложил Путину о работе по созданию нетрадиционных видов оружия.
Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
допоможіть його забомбити!!
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Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
допоможіть його забомбити!!
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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!