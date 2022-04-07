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Новини Агресія Росії проти України Війна
14 008 11

Росія зосередилась на підготовці наступальних операцій на сході України, - розвідка Великої Британії

рф,армія,росія,окупанти,окупант

Підготовка наступальних операцій на сході України є основним фокусом російських окупаційних сил на сьогодні.

Про це свідчать дані оборонної розвідки Великої Британії щодо ситуації в Україні станом на 7 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари російської артилерії та авіаудари продовжуються вздовж лінії контролю на Донбасі. Російські удари по інфраструктурних об’єктах в Україні, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд", - йдеться у повідомленні.

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У той же час британська розвідка зазначає, що незважаючи на переорієнтацію сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжуватимуть стикатися з проблемами морального духу та дефіцитом постачання та персоналу.

Росія зосередилась на підготовці наступальних операцій на сході України, - розвідка Великої Британії 01

Велика Британія (5563) розвідка (3857) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Що і як би не було, маскальні прийде повний і безоговорочний піхвець! Крапка!
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07.04.2022 11:44
+5
ДОНБАСС именно и ПОХОРОНИТ ПАРАШКУ..
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07.04.2022 11:44
+2
⚡️Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
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07.04.2022 12:02
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Що і як би не було, маскальні прийде повний і безоговорочний піхвець! Крапка!
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07.04.2022 11:44 Відповісти
Ні-ні, Ви не праві. ))
Вони зараз "сильні", як ніколи.
https://fakeoff.org/freak-show/kremlevskie-shizofreniki-pereshli-k-netraditsionnomu-oruzhiyu Вице-премьер Борисов доложил Путину о работе по созданию нетрадиционных видов оружия.
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07.04.2022 12:44 Відповісти
ДОНБАСС именно и ПОХОРОНИТ ПАРАШКУ..
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07.04.2022 11:44 Відповісти
буде заруба
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07.04.2022 11:54 Відповісти
⚡️Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.

Так "ДУДАЇВЦІ" (Чечени) не беруть в полон кацапів з першого дня бойових дій їхнього чеченського батальйона.
В них легальна "охота на рузьке" почалася з 24.02.2022.
Одним словом ЛЕГАЛЬНА !!! охота на "рузьку піхоту"!!!
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07.04.2022 12:02 Відповісти
Все правильно. Різатимуть скріпоносцям шайтан-башка.
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07.04.2022 12:34 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:05 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:07 Відповісти
Цими каналами повинні професійно повинні займатися кібервійська, та it- армія
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07.04.2022 12:39 Відповісти
Марна справа. Вже 1 канал з 3+ млн. підписників йому блоканули, але він створий новий і одразу підключилися ботоферми та знову накрутили мільйони перегляди та лайків. Падляка проект фсб, його навіть на зомбоТВ показують разом з головними пропагандонами. Тому просто заходьте на канал та трольте вату , кидайте посилання на відео з дохлими рашистами.
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07.04.2022 14:34 Відповісти
 
 