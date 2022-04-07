Луганчани, не зволікайте з евакуацією, це може бути останній шанс! - голова ОВА Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає мешканців області не зволікати з евакуацією. Ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємося до наступу! Не тягніть з евакуацією! Можливо, ці декілька днів - це останній шанс виїхати!" - закликав він.

Гайдай наголосив, що всі вільні міста Луганщині зараз перебувають під ворожим вогнем. Через ранковий обстріл у Кремінній загинула одна людина.

Область готується до наступу ворога: запасається пальним, транспортом та гуманітарною допомогою.

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"Не зволікайте з евакуацією! Ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей. Вчора було пошкоджено залізничну колію, благо - змогли відремонтувати, а якщо повториться, чи вийде знову?! Не тягніть - евакуюйтеся!" - закликав Гайдай.