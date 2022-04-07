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Луганчани, не зволікайте з евакуацією, це може бути останній шанс! - голова ОВА Гайдай

луганщина

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає мешканців області не зволікати з евакуацією. Ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємося до наступу! Не тягніть з евакуацією! Можливо, ці декілька днів - це останній шанс виїхати!" - закликав він.

Гайдай наголосив, що всі вільні міста Луганщині зараз перебувають під ворожим вогнем. Через ранковий обстріл у Кремінній загинула одна людина.

Область готується до наступу ворога: запасається пальним, транспортом та гуманітарною допомогою.

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"Не зволікайте з евакуацією! Ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей. Вчора було пошкоджено залізничну колію, благо - змогли відремонтувати, а якщо повториться, чи вийде знову?! Не тягніть - евакуюйтеся!" - закликав Гайдай.

Автор: 

евакуація (2308) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Там армія катів гвалтівників, всі хто знаходиться в потенційних зонах наступу негайто виїзджайте хоча б в сусідні області, влада повинна організувати для таких людей хоча б базові умови проживання, залишатись в зонах можливої окупації не можна.
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07.04.2022 11:46 Відповісти
владя організує - дочекаєтесь....палатки армейские посреди поля или от 700 бакинских за однушку убитую во Львове...
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07.04.2022 16:12 Відповісти
І визволяти окуповану Луганщину буде легше, бо чим менше цивільних у зоні бойових дій - тим краще.
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07.04.2022 11:54 Відповісти
 
 