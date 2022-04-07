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Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу. "Це червона лінія", - Сійярто
Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики, оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією".
Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини", - сказав Сійярто.
Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із Росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".
Топ коментарі
+39 uavw zorg
показати весь коментар07.04.2022 11:47
+38 botoks
показати весь коментар07.04.2022 11:45
+34 Valery Valery #424431
показати весь коментар07.04.2022 11:46
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https://twitter.com/i/status/1511925264292487170
"путенвведи"...
Я вітаю "розумних" мадярів, які возять пальне для АЕС літаками. То мабуть "тупі" вигадали возити залізницею і усі ці міри безпеки...
красные линии - это души убитых и растерзанных мирных украинцев, которые не нашли покой, пока идет смертельная война за право просто жить в Независимой Украине
Только где же мы, украинцы, были, когда так само уничтожалась Сирия ? Руанда ? Чечня ? Ливия ?
Нам тогда тоже не было дела до страданий где-то в далёких краях . . . А теперь обижаемся, когда кому-то мало дела до наших страданий.
На будущее надо вынести урок - не бывает чужого горя. И когда где-то в далёкой условной "Сирии" снова будут убивать мирных людей, надо будет отправлять туда украинских солдат и накладывать жёсткие санкции на важные для Украины страны. Потому что принципы или есть, или их нет. А делать так, что тут нам ничего не стоит - значит есть принципы, а тут нам затратно - значит можно принципы и задвинуть на дальнюю полку - не выйдёт, потому что тогда мы будем такими же как сейчас Венгрия.
Так что впредь придётся быть великой страной, как США - лезть в драку везде в мире. Мы кровью уже выбороли это право и этот статус - быть в первой лиге мировой политики, теперь придётся соответствовать. Постоянно соответствовать. Это будет стоить крови и денег. Но без этого никак. А иначе наши укоры венграм, немцам и кому там ещё не будут ничего стоить, если мы тоже дальше будем жить по принципу "своя рубашка ближе к телу".
в активную фазу войны в Сирии мы уже сами отбивались от ихтамнетов...
в войне в Грузии были наши добровольцы...
в других регионах есть (было) присутствие наших ограниченных легионеров-миротворцев (300-400 военных "голубые каски") в нескольких странах (по памяти с 2000г - Конго, Мали, Судан, Либерия, Кот д"Ивуар , Сьерра Лионе....) (может что-то бреханул, пардон)))
но я с Вами согласен... чтобы что-то от кого-то требовать - надо сперва потребовать от себя !!!
Но и в Чечне, и в Грузии - не было неофициальной позиции государства Украина по оказанию военной помощи этим странам против агрессии параши.
Теперь Украина перешла на другой уровень. Прав В. Логойда.
А наши "миротворцы" - это всегда был чистый заработок и не более. Лично знаю человека, который платил взятку, что бы подписать 2-х летний контракт на "миротворца"
Так само ми зараз бачимо офіційну позицію іншої країни.
Поэтому ваши претензии не особо обоснованны.
"🇪🇺💰Орбану прилетело! Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 🤟
Нельзя быть путинистом в ЕС и продолжать безнаказанно плевать на правила союза. Евробюрократы долго собирались и наконец приняли решение указать на место."
От кого угодно такого ожидал, но только не от ********** мадьяр.
Другое дело - сиярто и его вмешательство в дела Украины.
Ну тогда ты должен знать, что в Украинском паспорте нет графы национальность.
Ми всі УКРАЇНЦІ.
Ті люди українці по паспорту , але коріння їхнє в Угорщині ,, там живуть їх родичі , вони носять угорське прізвище і т.д.
А про графу, то для кацапов, они просто не в состоянии понять как такое возможно, разрыв шаблона. Хотя о чем я, там в их бестолковках сплошная вата увлажненная стекломоем.
Хватить уже прогинаться под сияртами. Хватит быть терпилами. Это унизительно.
Ale finu i estonci ne taki - ne brattja i'm
Венгрию нафиг из ЕС и в качестве области в Рашу (а-ля Беларусь), а нас в ЕС вместо них.
А то хитрожопые, хотят и нефть-газ съесть и в ЕС сесть