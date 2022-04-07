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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу. "Це червона лінія", - Сійярто

нафта

Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики, оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією".

Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини", - сказав Сійярто.

Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із Росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".

Читайте також: МЗС Угорщини викликає українського посла через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України

Автор: 

Угорщина (2266) газ (10415) нафта (5496) санкції (11793) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+39
ядерне паливо повітрям? - Чудово!! Тепер хай газ і нафту повітрям
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07.04.2022 11:47
+38
блоха вякает про "червоні лінії"?
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07.04.2022 11:45
+34
Да гандон ты , и это уже всем известно.
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07.04.2022 11:46
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Разипемся с парашей, дойдет очередь и до вас, угро-фашисты. Всех хитрожопых мадьяро-"украинцев" с двумя аусвайсами посадим на растяжку - либо к ипеням на мадьярщину, либо срок за нарушение Конституции
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07.04.2022 11:59 Відповісти


https://twitter.com/i/status/1511925264292487170
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07.04.2022 12:00 Відповісти
пора выкинуть ******* из ЕС и НАТО!
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07.04.2022 12:01 Відповісти
А не пора ли вышвырнуть их из НАТО? Если мадьярам так нравятся красные линии, пусть возвращаются в красный блок. Соскучились, видимо, по русскому сапогу.
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07.04.2022 12:01 Відповісти
Ну курва, ну що ж так "везе" з сусідами!!
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07.04.2022 12:03 Відповісти
Хортисти програють, як і у другій світовій війні. Не на ту конячку ставите, недалекі ви наші. Орбан приведе Угорщину тільки до позору.
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07.04.2022 12:04 Відповісти
Пора розширити Закарпатську область на територію мадярів.
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07.04.2022 12:04 Відповісти
Щоб із таким наридом ще один Донбас отримати?
"путенвведи"...
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07.04.2022 12:18 Відповісти
вони з лаптеногими ще з громадянської війни. основні сили ленінців на сході складалися з латишських стрільців і загонів "воїнів-інтернаціоналістів" народностей Австро Венгрії. Одні чехи з боями покинули Росію. Венгри навіть їх царя розстріляли, правда лаптеногі до цього часу заперечують, хоча список розстрільної команди опублікований ще у 1928 році, тоді ще ніхто не знав ким стане розстрільник Імре Надь.
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07.04.2022 12:05 Відповісти
Перебування Угорщини у ЄС та НАТО і є червоною лінією, що робить існування цих блоків безглуздим.
Я вітаю "розумних" мадярів, які возять пальне для АЕС літаками. То мабуть "тупі" вигадали возити залізницею і усі ці міри безпеки...
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07.04.2022 12:05 Відповісти
маленькое племя, но дурное до огромности
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07.04.2022 12:06 Відповісти
Гнилі
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07.04.2022 13:07 Відповісти
мадьяри 5 колона в НАТО й Євросоюзі... були посібниками Гітлера, тоді не наказали сук, тепер посібники ху...йлостану, ціх гнид як магнітом тягне до фашизму... по Фройду розкриваючи їх загарбницько-фашистську суть.
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07.04.2022 12:06 Відповісти
что ты казел знаешь про красные линии???
красные линии - это души убитых и растерзанных мирных украинцев, которые не нашли покой, пока идет смертельная война за право просто жить в Независимой Украине

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07.04.2022 12:06 Відповісти
Вы правы полностью.

Только где же мы, украинцы, были, когда так само уничтожалась Сирия ? Руанда ? Чечня ? Ливия ?
Нам тогда тоже не было дела до страданий где-то в далёких краях . . . А теперь обижаемся, когда кому-то мало дела до наших страданий.

На будущее надо вынести урок - не бывает чужого горя. И когда где-то в далёкой условной "Сирии" снова будут убивать мирных людей, надо будет отправлять туда украинских солдат и накладывать жёсткие санкции на важные для Украины страны. Потому что принципы или есть, или их нет. А делать так, что тут нам ничего не стоит - значит есть принципы, а тут нам затратно - значит можно принципы и задвинуть на дальнюю полку - не выйдёт, потому что тогда мы будем такими же как сейчас Венгрия.
Так что впредь придётся быть великой страной, как США - лезть в драку везде в мире. Мы кровью уже выбороли это право и этот статус - быть в первой лиге мировой политики, теперь придётся соответствовать. Постоянно соответствовать. Это будет стоить крови и денег. Но без этого никак. А иначе наши укоры венграм, немцам и кому там ещё не будут ничего стоить, если мы тоже дальше будем жить по принципу "своя рубашка ближе к телу".
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07.04.2022 12:31 Відповісти
Единственный адекватный коммент
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07.04.2022 12:41 Відповісти
Гірко признавати, але ви праві! Навіть Молдові не допомогли, а це не Сірія, це найближчі сусіди.
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07.04.2022 12:47 Відповісти
готов согласиться с каждым словом...
в активную фазу войны в Сирии мы уже сами отбивались от ихтамнетов...
в войне в Грузии были наши добровольцы...
в других регионах есть (было) присутствие наших ограниченных легионеров-миротворцев (300-400 военных "голубые каски") в нескольких странах (по памяти с 2000г - Конго, Мали, Судан, Либерия, Кот д"Ивуар , Сьерра Лионе....) (может что-то бреханул, пардон)))
но я с Вами согласен... чтобы что-то от кого-то требовать - надо сперва потребовать от себя !!!
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07.04.2022 12:57 Відповісти
Украинские добровольцы воевали и в Чечне, против РФ, поэтому и есть Чеченский батальон, воюющий против РФ-ии. Есть и грузинский батальон, потому что украинцы воевали в Грузии против РФ-ии.
Но и в Чечне, и в Грузии - не было неофициальной позиции государства Украина по оказанию военной помощи этим странам против агрессии параши.
Теперь Украина перешла на другой уровень. Прав В. Логойда.
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07.04.2022 13:59 Відповісти
я так и написал - согласен с каждым словом
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07.04.2022 14:11 Відповісти
Речь не о "добровольцах", а о государственной политике Украины.
А наши "миротворцы" - это всегда был чистый заработок и не более. Лично знаю человека, который платил взятку, что бы подписать 2-х летний контракт на "миротворца"
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07.04.2022 14:16 Відповісти
не совсем так украинцы воевали в чечне против кацапья и во время силии воевали с кацапьем на донбассе так что мимо кассы
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07.04.2022 19:54 Відповісти
речь про официальную позицию страньі. Напомню, в 2008 Юля Тимошенко не осудила рф за нападение на Грузию и продолжала лобьізаться с ******. Верховна рада не визнавала агресію россії проти Грузії.

Так само ми зараз бачимо офіційну позицію іншої країни.
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11.04.2022 11:31 Відповісти
меня останавливали арабы, негры...у них там такие заморочки, что лучше славянам туда не лезть..но теоретически - да.
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08.04.2022 01:48 Відповісти
Во-первых достаточно много украинцев воевало за независимость Ичкерии, мы помогали Грузии вооружением. Во-вторых Сирия и Руанда - зоны местных конфликтов за тысячи километров от Украины, они не обращались к нам за помощью, как и мы сегодня не требуем от них помочь нам солдатами и оружием, было бы достаточно голосования против мордора в ООН. А в-третьих венгры и немцы, к которым у нас есть претензии находятся в ЕС и НАТО, союзах, в которые мы планируем войти, и члены которых напрямую уязвимы для агрессии нашего сегодняшнего врага.
Поэтому ваши претензии не особо обоснованны.
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08.04.2022 10:14 Відповісти
Йдуть розмови в ЄС щоб позбавити цю циганву фінансівої дотації А без неї їхні пенсіонери і бюджетники залишаться з консервами горошку. За що будуть купувати газ також питання. Тупий мадяр дотявкається до бідності як у 80-х
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07.04.2022 12:09 Відповісти
с горошка газ и будет
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07.04.2022 12:22 Відповісти
Ти вже догавколось.

"🇪🇺💰Орбану прилетело! Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 🤟
Нельзя быть путинистом в ЕС и продолжать безнаказанно плевать на правила союза. Евробюрократы долго собирались и наконец приняли решение указать на место."
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07.04.2022 12:14 Відповісти
Угорщина - троянський кінь у ЄС і НАТО. Хоча багатьом іншим країнам зручно кивати на Угорщину тоді, коли блокуються колективні рішення по Україні..
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07.04.2022 12:14 Відповісти
Надо же, какая неожиданность! ))
От кого угодно такого ожидал, но только не от ********** мадьяр.
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07.04.2022 12:15 Відповісти
Думаю после войны ничего связанного даже косвенно в венграми в Украине не должно остаться, как и дипломатических отношений с этими недолюдьми.
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07.04.2022 12:18 Відповісти
Вот нафуя писать такое гавно? В Украине живут и будут жить венгри с украиснким гражданством.
Другое дело - сиярто и его вмешательство в дела Украины.
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07.04.2022 12:21 Відповісти
Згоден . . Знаю сім'ю угорців , переїхали із Закарпаття і живуть на Полтавщині ще з 90 тих років , так таких затятих бандерівців як вони , ще треба пошукати . Владу Угорщини проклинають не менше ніж тут , на ЦН .
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07.04.2022 12:33 Відповісти
Ух как ты заговорил! Так может тогда начать приводить примеры русских "невиноватых" семей. Давай запустим пластинку что "народневиноват", и не должно быть коллективной ответственности!
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07.04.2022 12:49 Відповісти
Звісно ж весь народ не винуватий , як і ( наприклад ) не винуватий весь український народ , в тому що серед нього , є зрадники і колаборанти ,, типу ківи , мудачука , шуфрича та ін . І звісно ж не може бути ніякої колективної відповідальності за наявність цих покидьків в українському суспільстві . . Я наприклад , вже точно не збираюсь ні перед ким вибачатись , за те що це лайно має одне громадянство зі мною . Тому що я його їм - не надавав .
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07.04.2022 12:57 Відповісти
С тех *********, как с предателей типа киви, бойки, шуфрича, так и с паразитов грабящих народ 20 лет ахметова и коломойского следует спросить немедленно по окончании войны, пока не отберут оружие у украинцев. Иначе ничего не изменится в этой стране. Все полетит по кругу.
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07.04.2022 13:09 Відповісти
Знаю сім'ю угорців , переїхали із Закарпаття і живуть на Полтавщині ще з 90 тих років.

Ну тогда ты должен знать, что в Украинском паспорте нет графы национальность.

Ми всі УКРАЇНЦІ.
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Звісно ж я це знаю . Але я ніде і не говорив про паспорт і графу в ньому . .
Ті люди українці по паспорту , але коріння їхнє в Угорщині ,, там живуть їх родичі , вони носять угорське прізвище і т.д.
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07.04.2022 13:26 Відповісти
Не ображайся, вони українці по духу, бо сам кажеш затяті бендерівці.

А про графу, то для кацапов, они просто не в состоянии понять как такое возможно, разрыв шаблона. Хотя о чем я, там в их бестолковках сплошная вата увлажненная стекломоем.
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07.04.2022 13:51 Відповісти
Це схоже засланий. З кацапії. Потім з таких коментарів будуть робити скріншоти і розповідати про фашистів та нацистів в Україні.
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07.04.2022 12:42 Відповісти
Ты чёрт дурной схоже засланый с гор дегенерат-недоумок, мечтающий тоже получить венгерский паспорт, как твои соплеменники
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07.04.2022 12:50 Відповісти
Пішов на ***, так зрозуміло?
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11.04.2022 15:28 Відповісти
ааа, так ты с *** пишешь, ****** абортный выкидышь? что ж тут незрозумилого, все ясно
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11.04.2022 20:36 Відповісти
Всё верно. Это как есть позиция граждан грузии, а есть позиция правительства Грузии. Но бывает и наоборот: В Болгарии например.
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07.04.2022 12:44 Відповісти
Послушай, а кто эту сиярту и прочих ******** ******** там переизбрал? не выбрал сдуру. а сознательно переизбрал? Или ты действительно думаешь что их там путин поставил не спросив мнения венгров?
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07.04.2022 12:47 Відповісти
Да мне пох кто там кого переизбрал. Не надо лезть в чужую страну. И им запретить лезть в нашу. Или ты не делаешт разницы между венграми в венгрии и венграми в Украине?
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07.04.2022 12:59 Відповісти
Ну тогда у тебя двойные стандарты! Орки плохие потому шо на нас напали, и им надо запретить лезть в нашу страну, а ******* хоть и открыто исповедуют колаборационизм и враждебную Украине политику, хоть точно также как орки раздавали свои паспорта украинским гражданам в закарпатье, и также мечтали отжать территории, только пока силенок не хватает - хорошие, и им не следует ничего запрещать. Я в армии служил в 90-х с чистыми венграми из закарпатья.
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07.04.2022 13:06 Відповісти
Проблема в їхньому ультра-правому популіському керівництві Орбан-Сіярто. З самими угорцями нам не чого ділити.
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07.04.2022 13:33 Відповісти
После войны нужно взять под особый контроль Закарпатье. И быть очень жестко по сияптовским клешням, когда они будут раздавать венгерские паспорта. И шмагать по губам, когда они будет калякать о венгерском сепаратизме.
Хватить уже прогинаться под сияртами. Хватит быть терпилами. Это унизительно.
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07.04.2022 12:20 Відповісти
мад'яри знов не за тих, як у другій світовій
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07.04.2022 12:20 Відповісти
Забули під@раси 1956 рік, сyки.
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07.04.2022 12:26 Відповісти
А закарпаття давно пора "деугорщинозувати"
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07.04.2022 12:27 Відповісти
Су... воювала мадярва у Першу світову, після якої втратила частину територій. Під час другої світовою лизнули Гітлеру і втратили знову свої території. Тепер підгавкують путлеру, і здається мені знову щось втратять. А поки-що гнати гуннів із ЕС і НАТО. Зауральським свинособакам там не місце.
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07.04.2022 12:32 Відповісти
Евросоюз финансирование на 0 умножит, заживут...
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07.04.2022 12:32 Відповісти
Навіщо мадярам нафта та газ якщо грошей не буде щоб заплатити?
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07.04.2022 12:33 Відповісти
Пора ли их уже поставить в стойло!
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07.04.2022 12:32 Відповісти
Іншого й не чекали. Тепер слово за ЄС, НАТО, та США.
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07.04.2022 12:33 Відповісти
Мадяри ***** ..
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07.04.2022 12:33 Відповісти
Червона лінія партії? Мадярська гієна собі нового фюрера знайшла.
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07.04.2022 12:34 Відповісти
Ne zabuvajte shho Ugorshhyna ce ta zh sama Moskovija (ugro-finu).
Ale finu i estonci ne taki - ne brattja i'm
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07.04.2022 12:36 Відповісти
Очкастый *****.
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07.04.2022 12:38 Відповісти
на наших очах народжується NEW Венесуела
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07.04.2022 12:38 Відповісти
Выкиньте этих болванов из ЕС уже, пусть вступают в таёженный союз, получают нефть, газ за копейки и раздвигают очко под ****** каждый день
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07.04.2022 12:39 Відповісти
Членство в ЕС и НАТО может для Венгрии и прекратиться , принудительно . Не такая уж Венгрия и ценная , для данньіх организаций . Имхо
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07.04.2022 12:42 Відповісти
свиномад'яр відповідаьиме за все
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07.04.2022 12:51 Відповісти
***** треба запропонувати приєднати до Росії Угорщину, та на віки відчепитися від України! Ми українці за демократію вмираємо, а угорці допомагають свободу і демократію вбивати
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07.04.2022 12:55 Відповісти
****** мають всі шанси піти курсом за російським кораблем...
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07.04.2022 12:56 Відповісти
Ніколи не думав що мадяри такі підараси. Хоча вони і під час СВ2 воювали на боці гітлера... мабуть то в ментальності - підтримувати нелюдські диктаторські режими.
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07.04.2022 13:03 Відповісти
Ну вот правильно кто то сказал в комментах пару дней назад.
Венгрию нафиг из ЕС и в качестве области в Рашу (а-ля Беларусь), а нас в ЕС вместо них.
А то хитрожопые, хотят и нефть-газ съесть и в ЕС сесть
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07.04.2022 13:05 Відповісти
Час вже ЄС відкинути це угорське лайно. Маю на увазі саме народ, а не лише підтриманий тупорилим стадом уряд.
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07.04.2022 13:09 Відповісти
А якби літачок з ТВЕЛами навернувся??? Чи залишаться потім експерти,що визначатимуть-це була стратегічна чи тактична ЯЗ ?
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07.04.2022 13:13 Відповісти
Венгрия постоянно выбирала сторону Зла, показывала лживость своих властей и трусость армии а, по итогу, всегда оказывалась исторически потерпевшей.
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07.04.2022 13:22 Відповісти
Судя по поведению мадьяр, ВСУ надо держать силы здерживания на границе Закарпатья.А ведь при ВД, от мала до велика, ненавидели "Единую общность-советский народ",служил в ЮГВ,знаю..Теперича друзья с орками -не разлей вода..НАТО надо,что-то предпринимать..
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07.04.2022 14:15 Відповісти
Що посієь, то пожнеш.
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07.04.2022 16:08 Відповісти
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