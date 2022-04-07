Угорщина не підтримає санкції проти російської нафти та газу. "Це червона лінія", - Сійярто

Угорщина не підтримає будь-які санкції проти російського газу, нафти та атомної енергетики, оскільки для Будапешта це буде "червоною лінією".

Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Угорщина відкидає будь-які санкції щодо російської нафти та газу, а запровадження будь-яких санкцій на діяльність, пов'язану з ядерною енергетикою, теж є "червоною лінією" для Угорщини", - сказав Сійярто.

Він також заявив, що в середу Угорщина отримала першу партію палива для АЕС "Пакш" із Росії. Його передали повітрям, "оскільки через війну в Україні доставка залізницею стала неможливою".

Читайте також: МЗС Угорщини викликає українського посла через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України