Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: Це новий відлік у відсічі агресору
Петро Порошенко привітав рішення Сенату США погодити законопроект про ленд-ліз для України
"Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроект про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Раніше п’ятий Президент запропонував союзникам план примушення путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.
"Коли презентував свій "План п’яти ключових кроків" вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога", – переконаний Петро Порошенко.
План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші "пекельні" санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок "плану Маршалла", а також прискорення членство України в ЄС.
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конче необхідніантисемітські закони прийняв ВАЗеленський перед війною?
Угомоніться ви.
У него щас мозги потекут!
Ну, или что там у него в башке...
Украіну від такої наволочі , як ти , яка нічогісінько не робить для країни , ноль
і від орків , які прийшли на нашу землю !
Чому не пиз@ иш про Ахметова , Пінчука , фірташа і Коломойського ,
які жодною копійкою не допомогли арміі, як це робить Порошенко?😡
https://ukranews.com/ua/news/762134-poroshenko-pidtrymuvav-harkivski-ugody-u-2010-rotsi
https://ukranews.com/ua/htmlsitemap/category/news/date/11.03.2021 11 БЕРЕЗНЯ 2021, ЧЕТВЕР, 19:19 1208
Порошенко підтримав "Харківські угоди"
Літаки стануть надавати, коли *********** всі аеродроми, нафтобази і інфрастуктуру передполітної підготовки?
А закрити небо?
"Краще пізно, ніж ніколи" - не в тому випадку...
@valery7matveev
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https://twitter.com/valery7matveev/status/1511730959670026257 17 ч
Единственное место, где Zсвастика смотрится на своём месте: серость, убогость, грязища, говнище и перечёркнутая ******, как болтающийся на ржавых трубах символ
а не брехнею про Пороха 😠
Про те скільки отримано(придбано) зброї в порівнянні клована та кнура, то тут перевага в тисячі разів не на користь останнього і з кожним днем вона тільки зростає
Він (клован) не мій, а наш. І буде наш й надалі, якщо недалекий крихолам з купкою своїх таких же недалеких і агресивних прихильників буде себе, дорогенького, з кожної праски пхати на вибори, а тим паче у другий тур. Ви знову зробите Зеленського президентом