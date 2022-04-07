Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: Це новий відлік у відсічі агресору

Петро Порошенко привітав рішення Сенату США погодити законопроект про ленд-ліз для України

"Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроект про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Раніше п’ятий Президент запропонував союзникам план примушення путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.

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"Коли презентував свій "План п’яти ключових кроків" вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога", – переконаний Петро Порошенко.

План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші "пекельні" санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок "плану Маршалла", а також прискорення членство України в ЄС.