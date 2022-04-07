Офіс генпрокурора заарештував 17,8 тис. вагонів підприємств РФ і Білорусі
Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 17 тис 800 залізничних вагонів, які належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Встановлено, що на території України знаходяться вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину.
Вирішується питання про конфіскацію арештованих вагонів у дохід держави.
Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.
Топ коментарі
+13 Привет
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+4 Палиця Василь
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+3 Палиця Василь
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Слава Україні!
Героям Слава!
допоможіть його забомбити!!
працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Поки що не бачу ніяких ефективних дій боку української влади, щодо конфіскації майна кацапів.