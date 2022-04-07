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Офіс генпрокурора заарештував 17,8 тис. вагонів підприємств РФ і Білорусі

вагоны

Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 17 тис 800 залізничних вагонів, які належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що на території України знаходяться вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі. ФОТО

Вирішується питання про конфіскацію арештованих вагонів у дохід держави.

Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.

арешт (2520) росія (65007) вагони (800)


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Топ коментарі
+13
Ты специально три дня назад зарегистрировался на форуме что бы это узнать...или просто по приказу??
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07.04.2022 12:02
+4
ідеш *****, смердючий кацап) рахуй **********, падло
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07.04.2022 12:13
+3
іди нах, лайно довбане
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07.04.2022 12:40
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А что столько вагонов вообще существует❓
Может написать 100 тыщ 500😁❓
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07.04.2022 11:56 Відповісти
Ты специально три дня назад зарегистрировался на форуме что бы это узнать...или просто по приказу??
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07.04.2022 12:02 Відповісти
По приказу конечно❗Диванные войска, и диван нагродной есть👍😁
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07.04.2022 12:09 Відповісти
ідеш *****, смердючий кацап) рахуй **********, падло
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07.04.2022 12:13 Відповісти
Василь ты ******** чмо😁. Валенок засланный🖕
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07.04.2022 12:19 Відповісти
іди нах, лайно довбане
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07.04.2022 12:40 Відповісти
А ще вони провели до кордону медведчука, портнова з сином і погребінського.
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07.04.2022 11:57 Відповісти
да, и что самое интересное в этом, что им помогал татаров, который до сих пор управляет силовыми структурами , и помогает снять арест со счетов дерибаски. и всем похер, хотелось бы спросить у мосийчучки , и коломойши , с ихним 1+1 , почему молчат ?
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07.04.2022 12:02 Відповісти
Как то по частям арестовывают. А нельзя все сразу арестовать?
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07.04.2022 11:58 Відповісти
тимчасово окуповані території,розумієте про що я..
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07.04.2022 12:14 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:13 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:14 Відповісти
Заарештувати - це не конфіскувати.
Поки що не бачу ніяких ефективних дій боку української влади, щодо конфіскації майна кацапів.
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07.04.2022 13:10 Відповісти
 
 