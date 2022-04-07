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Новини
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Заявку України на членство в ЄС можуть розглянути значно швидше, ніж зазвичай, - президент Європарламенту Метсола

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках. Для цього потрібно, щоб Україна оперативно надала відповіді на опитувальник Європейської комісії.

Про це президент Європейського парламенту Роберта Метсола сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - сказала президент Європарламенту.

Метсола наголосила, що статус кандидата надає країні доступ до багатьох програм Європейського Союзу. "Бути кандидатом - це величезний обсяг допомоги, який країна може отримати щодо інфраструктури, згуртованості, освітніх програм, доступу до всіх інших програм ЄС тощо. І це розпочнеться негайно, що також надішле сигнал Україні, що ми серйозні", - пояснила вона.

Також читайте: Зеленський - лідерам ЄС про членство України в Євросоюзі: "Не спізніться"

Автор: 

членство в ЄС (1238) Євросоюз (13359) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+16
Можемо замінити Угорщину. Вона у вас явно зайва
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07.04.2022 12:19
+9
Сама жахлива річ для зе-команди полягає у тому, що дорожня карта вступу у ЄС передбачає реформи. Такі болючі для зеленіх виродків-мародерів реформи, які не дозволять їм більше грабувати бідну державу.
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07.04.2022 12:27
+3
Та давайте вже приймайте, задовбали
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07.04.2022 12:22
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Можемо замінити Угорщину. Вона у вас явно зайва
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07.04.2022 12:19 Відповісти
Та давайте вже приймайте, задовбали
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07.04.2022 12:22 Відповісти
Україну приймуть у ЄС виключно після проведення реформ і зміни законодавства до рівня Євросоюзу. Це може бути через 3-5 років. Однак не завтра точно. Так що остинь.
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07.04.2022 12:29 Відповісти
Не пишите чушь. Украину примут без реформ - Украина будет делать реформы после вступления , КАК ДЕЛАЛИ СЛОВАКИ ПОЛЯКИ ЧЕХИ
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07.04.2022 12:52 Відповісти
Для нас можуть, а напевне і зроблять певні поступки, але на дани час, об'єктивно Україна ще далека від критеріїв Європейського Союзу і першу чергу в законодавстві, яке дуже відрізняється від Європейського. Думаю, при наявності політичної волі як в ЕС, так і в Україні, в 2025-26 рр., ми могли б вступити в ЕС, а до кінця цього року, отримати статус кандидата.
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07.04.2022 13:46 Відповісти
В связи с обстоятельствами не будет медлить. Про это уже писали не раз.
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07.04.2022 12:55 Відповісти
Головне - аби відповіді не Дерьмак писав!
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07.04.2022 12:27 Відповісти
Сама жахлива річ для зе-команди полягає у тому, що дорожня карта вступу у ЄС передбачає реформи. Такі болючі для зеленіх виродків-мародерів реформи, які не дозволять їм більше грабувати бідну державу.
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07.04.2022 12:27 Відповісти
Снимите розовые очки

Венгрия член ЕС, руководство и олигархи пользуются бюджетом в своих интресах.
В Словакии был пророссийский премьер Фицо - тоже с олигархамипользовался бюджетом - сейчас только начали садить его подельников , а Словакия член ЕС уже около 20 лет.
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07.04.2022 12:50 Відповісти
Пошёл кацап ВСЛЕД ЗА РУЦКИМ КОРАБЛЕМ . ‼️‼️‼️

Я, думаешь, не понимаю ТВОИ кацапские тезисы про реформы , которые пишут тролям в хремле.

Я живу в ЕС и лучше вижу состояние дел с их реформами и коррупцией.

ТАКШО дуйнахер - ЗУПИНИТЬ ВСТУП ДО ЕС І НАТО вам, козломордых,

НЕ ВДАСТЬСЯ.
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07.04.2022 12:59 Відповісти
Дуй в рашу кацап
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07.04.2022 15:37 Відповісти
уявляю, як зешобла затягуватиме надання відповідей
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07.04.2022 13:04 Відповісти
Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.) та Україна (подана в 2022 р.). Усі розпочали переговори про вступ.
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Україна не має статусу кандидата в ЕС. При оптимістичному сценарію, отримає статус кандидата до кінця цього року. Підкреслюю, при оптимістичному сценарію, якби не війна і напад московії, навіть статусу кандидата ми не отримали б в наступні 4-5 років. Це об'єктивна реальність.
Статус кандидата - є обов'язковим кроком на вступ в ЄС, без цього проміжного статусу, жодна країна не може приєднатись до ЄС.
Статус кандидата в ЄС - є обов'язковою умовою, але не гарантує, що країна кандидат, в короткостроковий, середньстроковий період, або взагалі будь-коли зможе приєднатись до Європейського Союзу.
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07.04.2022 13:55 Відповісти
Я це і маю на увазі кандидатом можна бути так довго як і Туреччина.
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07.04.2022 14:00 Відповісти
Путін лише у НАТО забороняє Україні вступати?
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07.04.2022 13:33 Відповісти
Україні краще б було запросити приєднатись до Сполучених Штатів або Британії. У них є території які офіційно називаються "протекторатами". Вони знаходяться за тисячу міль від столиць. Неофіційно, це штати з обмеженими повноваженнями (не мають права голосу в Конгрессі ). Вони потрапили в стан протекторату через війни і захоплення. Тому найпростіший спосіб стати протекторатом, це проголосити війну США або Британії, і капітулювати.
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09.04.2022 02:28 Відповісти
 
 