Заявку України на членство в ЄС можуть розглянути значно швидше, ніж зазвичай, - президент Європарламенту Метсола
Часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках. Для цього потрібно, щоб Україна оперативно надала відповіді на опитувальник Європейської комісії.
Про це президент Європейського парламенту Роберта Метсола сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - сказала президент Європарламенту.
Метсола наголосила, що статус кандидата надає країні доступ до багатьох програм Європейського Союзу. "Бути кандидатом - це величезний обсяг допомоги, який країна може отримати щодо інфраструктури, згуртованості, освітніх програм, доступу до всіх інших програм ЄС тощо. І це розпочнеться негайно, що також надішле сигнал Україні, що ми серйозні", - пояснила вона.
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Венгрия член ЕС, руководство и олигархи пользуются бюджетом в своих интресах.
В Словакии был пророссийский премьер Фицо - тоже с олигархамипользовался бюджетом - сейчас только начали садить его подельников , а Словакия член ЕС уже около 20 лет.
Я, думаешь, не понимаю ТВОИ кацапские тезисы про реформы , которые пишут тролям в хремле.
Я живу в ЕС и лучше вижу состояние дел с их реформами и коррупцией.
ТАКШО дуйнахер - ЗУПИНИТЬ ВСТУП ДО ЕС І НАТО вам, козломордых,
НЕ ВДАСТЬСЯ.
Статус кандидата - є обов'язковим кроком на вступ в ЄС, без цього проміжного статусу, жодна країна не може приєднатись до ЄС.
Статус кандидата в ЄС - є обов'язковою умовою, але не гарантує, що країна кандидат, в короткостроковий, середньстроковий період, або взагалі будь-коли зможе приєднатись до Європейського Союзу.