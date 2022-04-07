Заявку України на членство в ЄС можуть розглянути значно швидше, ніж зазвичай, - президент Європарламенту Метсола

Часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках. Для цього потрібно, щоб Україна оперативно надала відповіді на опитувальник Європейської комісії.

Про це президент Європейського парламенту Роберта Метсола сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - сказала президент Європарламенту.

Метсола наголосила, що статус кандидата надає країні доступ до багатьох програм Європейського Союзу. "Бути кандидатом - це величезний обсяг допомоги, який країна може отримати щодо інфраструктури, згуртованості, освітніх програм, доступу до всіх інших програм ЄС тощо. І це розпочнеться негайно, що також надішле сигнал Україні, що ми серйозні", - пояснила вона.

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