Австралія вводить санкції проти 67 російських олігархів і "еліти", наближеної до Путіна
Уряд Австралії вводить санкції проти 67 російських олігархів і росіян з оточення президента РФ Путіна через вторгнення в Україну.
Про це заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні я оголошую про нові санкції щодо 67 російських олігархів та еліти, наближених до Путіна, які сприяють та підтримують його обурливі дії", – заявила Пейн.
У заяві для ЗМІ, опублікованій після її публічного виступу, Пейн сказала, що нові списки були опубліковані після "появи доказів військових злочинів, скоєних Росією у Бучі та інших містах навколо Києва".
Інші подробиці про те, хто саме потрапить під санкції, поки не уточнюються.
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Братній народ, братня країна!
До речі, там "європа" відклала на місяць заборону на імпорт кацапського вугілля. Про нафту/газ взагалі не йдеться.