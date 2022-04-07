Австралія вводить санкції проти 67 російських олігархів і "еліти", наближеної до Путіна

Уряд Австралії вводить санкції проти 67 російських олігархів і росіян з оточення президента РФ Путіна через вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні я оголошую про нові санкції щодо 67 російських олігархів та еліти, наближених до Путіна, які сприяють та підтримують його обурливі дії", – заявила Пейн.

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У заяві для ЗМІ, опублікованій після її публічного виступу, Пейн сказала, що нові списки були опубліковані після "появи доказів військових злочинів, скоєних Росією у Бучі та інших містах навколо Києва".

Інші подробиці про те, хто саме потрапить під санкції, поки не уточнюються.

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