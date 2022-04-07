В Ірпені окупанти їздили по розстріляних українцях танками. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла, - мер Маркушин

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звірства російських окупантів. Вони розстрілювали людей, а потім їздили по тілах танками. Після звільнення Ірпеня останки довелось збирати лопатами.

Про це Маркушин розповів під час онлайн-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

За його словами, окупанти розділяли сім’ї - чоловіків забирали на обмін полоненими, а дітей та жінок залишали. Тих, хто їм не подобався або хто відмовлявся коритися, розстрілювали.

"Ще більш жорстокі, просто нелюдські були прояви, коли вони наших людей розстріляли, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", - сказав Маркушин.

Мер також зазначив, що є факти зґвалтувань жінок.

Читайте: У Боромлі на Сумщині знаходять закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків - зав’язане обличчя та зв’язані руки, на тілі - рвані рани, - ОВА

Окрім убивств і знущань над жінками, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців.

За словами Маркушина, вони вивозили усе - від пральних машин до спідньої білизни.