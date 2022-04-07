В Ірпені окупанти їздили по розстріляних українцях танками. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла, - мер Маркушин
Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звірства російських окупантів. Вони розстрілювали людей, а потім їздили по тілах танками. Після звільнення Ірпеня останки довелось збирати лопатами.
Про це Маркушин розповів під час онлайн-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
За його словами, окупанти розділяли сім’ї - чоловіків забирали на обмін полоненими, а дітей та жінок залишали. Тих, хто їм не подобався або хто відмовлявся коритися, розстрілювали.
"Ще більш жорстокі, просто нелюдські були прояви, коли вони наших людей розстріляли, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", - сказав Маркушин.
Мер також зазначив, що є факти зґвалтувань жінок.
Окрім убивств і знущань над жінками, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців.
За словами Маркушина, вони вивозили усе - від пральних машин до спідньої білизни.
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Мэр украинского города Ирпеня пан Александр Маркушин рассказал во время онлайн-конференции о зверствах российских православных оккупантов из рпц мп Кирилла Гундяева. Во время оккупации москвитяне расстреливали жителей города, а затем ездили по трупам танками. После освобождения Ирпеня от фашистов останки погибших мучеников коммунальщикам пришлось собирать лопатами.
Этот вид зверства воины «Русского мира» привезли с Донбасса.
После очередной атаки россиян на руины донецкого аэропорта, остатки элитного батальона спецназа ФСБ «Вымпел» отходили с большими потерями, оставляя на бетоне раненых и трупы «добровольцев», приехавших из Залесья на Донбасс «по зову сердца».
Ближе к вечеру танкисты предприняли новую атаку на диспетчерскую вышку аэропорта, и наступающие российские танки давили гусеницами еще живых раненых и трупы своих сослуживцев. Не зря российский депутат Государственной Думы четырех созывов, а ныне публицист Александр Невзоров предупреждал западных политиков, что «Русская идея всегда приводит только к одному - к необходимости намотать чужие кишки на гусеницы танков».
1.1. В беларусском Мозыре пьяные российские солдаты изнасиловали студентку. Девушка боялась вызывать милицию, потому что кацапы ее убьют.
Таких изнасилований на улицах городов в бульбаленде все больше.
https://twitter.com/i/status/1511647610263777280
допоможіть його забомбити!!
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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
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Льотчик або ракетник, який беземоційно натискає кнопку пуск і гинуть десятки - набагато більш ганебна потвора, ніж піхотинець, який переїжджає танком вбитого.