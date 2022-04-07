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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Ірпені окупанти їздили по розстріляних українцях танками. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла, - мер Маркушин

ірпінь

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про звірства російських окупантів. Вони розстрілювали людей, а потім їздили по тілах танками. Після звільнення Ірпеня останки довелось збирати лопатами.

Про це Маркушин розповів під час онлайн-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

За його словами, окупанти розділяли сім’ї - чоловіків забирали на обмін полоненими, а дітей та жінок залишали. Тих, хто їм не подобався або хто відмовлявся коритися, розстрілювали.

"Ще більш жорстокі, просто нелюдські були прояви, коли вони наших людей розстріляли, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", - сказав Маркушин.

Мер також зазначив, що є факти зґвалтувань жінок.

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Окрім убивств і знущань над жінками, російські загарбники нещадно грабували помешкання ірпінців.

За словами Маркушина, вони вивозили усе - від пральних машин до спідньої білизни.

Автор: 

Ірпінь (358) окупація (6680) воєнні злочини (1855) Маркушин Олександр (48)


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Топ коментарі
+14
Не, не. Ни в коем случае! А то ведь с работы могут уволить или ещё хуже в тюрьму посадить. Надо просто потерпеть. У нас свои методы и Майдан нам не нужен, а то питун нападет.(сарказм)
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07.04.2022 13:04
+11
Тварі.... Чого було очікувати від Орків....😡
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07.04.2022 12:52
+8
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07.04.2022 12:58
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Вони ще пожаліють що на світ народилися
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07.04.2022 12:52 Відповісти
Невзоров был прав!

Мэр украинского города Ирпеня пан Александр Маркушин рассказал во время онлайн-конференции о зверствах российских православных оккупантов из рпц мп Кирилла Гундяева. Во время оккупации москвитяне расстреливали жителей города, а затем ездили по трупам танками. После освобождения Ирпеня от фашистов останки погибших мучеников коммунальщикам пришлось собирать лопатами.

Этот вид зверства воины «Русского мира» привезли с Донбасса.

После очередной атаки россиян на руины донецкого аэропорта, остатки элитного батальона спецназа ФСБ «Вымпел» отходили с большими потерями, оставляя на бетоне раненых и трупы «добровольцев», приехавших из Залесья на Донбасс «по зову сердца».

Ближе к вечеру танкисты предприняли новую атаку на диспетчерскую вышку аэропорта, и наступающие российские танки давили гусеницами еще живых раненых и трупы своих сослуживцев. Не зря российский депутат Государственной Думы четырех созывов, а ныне публицист Александр Невзоров предупреждал западных политиков, что «Русская идея всегда приводит только к одному - к необходимости намотать чужие кишки на гусеницы танков».

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07.04.2022 17:10 Відповісти
Тварі.... Чого було очікувати від Орків....😡
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07.04.2022 12:52 Відповісти
Москаль - не людина! Смерть москалю!
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07.04.2022 12:52 Відповісти
Белоруси может уже необходимо просыпаться?
1.1. В беларусском Мозыре пьяные российские солдаты изнасиловали студентку. Девушка боялась вызывать милицию, потому что кацапы ее убьют.
Таких изнасилований на улицах городов в бульбаленде все больше.

https://twitter.com/i/status/1511647610263777280
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07.04.2022 12:54 Відповісти
Не, не. Ни в коем случае! А то ведь с работы могут уволить или ещё хуже в тюрьму посадить. Надо просто потерпеть. У нас свои методы и Майдан нам не нужен, а то питун нападет.(сарказм)
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07.04.2022 13:04 Відповісти
нада снять обувь, залезть на скамеечку и стать в удобную позу чтобы не провоцировать
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Білоруси з кожним днем тільки поглиблюють свої проблеми. Якщо кацапська армія лишиться там на утримання, у них там невдовзі з'являться свої Ірпені, Бучі та Бородянки.
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07.04.2022 13:23 Відповісти
Це ж скільки ненависті у них до нас? Жах.
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07.04.2022 12:55 Відповісти
Єдине про шо мрію- щоб все це відбувалося в кожному мацкалячому місті !!!
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07.04.2022 12:56 Відповісти
Нащо фото приліпили нашого БТР-3
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07.04.2022 12:56 Відповісти
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07.04.2022 12:58 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:58 Відповісти
Війна з кацапами триває вже більше 300 років , прокидайтеся
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07.04.2022 12:59 Відповісти
Заборона мови, книгодрукування, знищення книг, асиміляція, денаціоналізація, голодомори, завезення вагонами кацапських свинособак їз нечорнозем,я в Україну, комунізм, навязування ворожої культури, літератури, мови, гидотного кокошника, касаваротки... - це все знищення України й українців. позбавляємось окупаційних елементів у всьому. Все кацапське й кацапію в смітник!!!!!!!!!
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Це істоти з іншого виміру.
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07.04.2022 13:00 Відповісти
Істота на ім'я Ангела Меркель стала Ангелом смерті не тільки для 166 українських діточок,але й для їх батьків.
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07.04.2022 13:06 Відповісти
А знаєте чому Меркель так часто їздила до Пу? Вона періодично нестерпно бажала відсмоктати прутня і Пу
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07.04.2022 13:53 Відповісти
Чого ще очікувати від первісних дикунів. Не втомлююся повторювати - чим більше їх наші військові та ТрО закатруплять, тим менше залишиться на потім і тим чистішим стане цей світ.
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07.04.2022 13:19 Відповісти
Не має ніякої різниці як саме поводилися кацапи з трупами, є лише суха статистика вбитих, скалічених та біженців.
Льотчик або ракетник, який беземоційно натискає кнопку пуск і гинуть десятки - набагато більш ганебна потвора, ніж піхотинець, який переїжджає танком вбитого.
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07.04.2022 13:23 Відповісти
УБЕЙ РУССКОГО ЗВЕРЬКА !
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07.04.2022 13:32 Відповісти
 
 