Україна точно прогодує себе, але Росія може спричинити продовольчу кризу в світі, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль упевнений у тому, що Україна точно прогодує себе, але є загроза того, що російська федерація може спричинити продовольчу кризу у світі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми точно прогодуємо себе. Питання у тому, чи спричинить ця агресія Росії в Україні продовольчу кризу у світі. Вони блокують порти, вони не дають проводити посівну. Це матиме довготривалий вплив на продовольчу безпеку у світі. Ми розуміємо, що блокування та неможливість засіяти достатню кількість зерна, на яке очікують інші країни на різних континентах, – це вже не про Україну, це вже про гібридний вплив на світ через продовольчу безпеку", – сказав прем'єр.

За його словами, посівна кампанія розпочалася у 22 областях. Минулого року у цей момент вона почалася у 16 областях – через погодні умови. Зараз кращі погодні умови для посівної, тому почали швидше.

"Наші аграрії, як і всі, роблять героїчні речі, проводять цю посівну попри боєприпаси, які не розірвалися, міни та інші загрози. Ми очікуємо, що буде засіяно на 20% менше площ ярих культур. Озимі були засіяні ще з осені, і їх більше, ніж минулого року. Звичайно, врожай очікуємо меншим – з об'єктивних причин, через воєнні дії, відсутність техніки, людей, які пішли воювати. Але посівна розпочалася", – сказав Шмигаль.

Як правило, додав прем’єр, Україна збирає доволі великий врожай, якого для самої країни вистачило б на 7-8 років.

Якщо говорити про експорт та імпорт, зазначив голова уряду, то він справді доволі сильно постраждав – скорочення становить 50% і навіть більше. "Попри це, ми за перший квартал 2022 року отримали доволі хороший фінансовий результат з точки зору бюджету – 110%. Це дало нам змогу проіндексувати пенсії, підтримати людей, які постраждали, почати спеціалізовані програми", – підкреслив Шмигаль.

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За його словами, бізнес сплачував податки та дивіденди протягом березня. Це дало змогу виконувати державний бюджет і наші зобов'язання. Надзвичайно потужно з перших днів нас підтримали наші партнери: Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада та низка інших країн. Велика Британія дуже потужну підтримку надає Україні в усіх сферах: і в гуманітарній, і в фінансовій, і також у військових технологіях.

"Ось ця підтримка дає нам змогу керувати країною. Це все відбувається на грані, бо йде війна, нас знищують, розривають логістичні ланцюжки, знищують інфраструктуру, знищують паливну інфраструктуру, енергетичну", – сказав глава уряду.