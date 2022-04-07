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Новини Війна
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Мати знищеного російського танкіста Аврова зізналася, що син міг відмовитися від участі у нападі на Україну. Окупанти все знали і зробили такий вибір, - Бутусов

авров

У російських військовослужбовців, які йшли воювати в Україну, був шанс відмовитися.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще один доказ, що всі російські військові їхали вбивати українців добровільно і можливість відмовитися була у всіх! Російський танкіст Микита Авров був ліквідований під Ізюмом 25 березня. Його мати розповіла в інтерв'ю виданню severreal.org, що йому пропонували відмовитися від участі в нападі на Україну, але він сам зробив вибір – написав добровільну згоду на "участь у спецоперації", - пише він.

За словами Бутусова, судячи з місця служби, Авров служив у 488-му мотострілецькому полку 144-ї мотострілецької дивізії.

"Тож усі заяви затриманих російських терористів, що їх надіслали за наказом і що вони нічого не знали - брехня. Відмовитися можна було. Вони всі знали, і тому вони стріляють в українців, в дітей, жінок, літніх людей без жодного жалю. Вони зробили такий вибір", - додає Бутусов.

Також читайте: "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мати полоненого окупанта Молчанова

Мати знищеного російського танкіста Аврова зізналася, що син міг відмовитися від участі у нападі на Україну. Окупанти все знали і зробили такий вибір, - Бутусов 01

Автор: 

армія рф (17271) росія (65007) Бутусов Юрій (3582)


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Топ коментарі
+49
здох авров, здохне і лавров)
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07.04.2022 13:08
+42
Интересные носки у солдата *************

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07.04.2022 13:09
+39
на учения - говорили они
мы не знали - говорили они
брехливые твари, убийцы и насильники...
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07.04.2022 13:11
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здох авров, здохне і лавров)
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07.04.2022 13:08 Відповісти
Головне щоб здохли татаров та портнов
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07.04.2022 17:59 Відповісти
Сын Авроры ******* ,подох Максим да и *** с ним ....хотя тут есть варианты ...
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07.04.2022 13:08 Відповісти
Ты с именами то поокуратней, особенно в условиях войны когда каждый день гибнут люди, в том числе и с именем Максим
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07.04.2022 14:12 Відповісти
Спочатку було "Никодим", потім винахідливі вирішили **********.
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07.04.2022 20:31 Відповісти
Интересные носки у солдата *************

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07.04.2022 13:09 Відповісти
доїв пайок, порвав тєльника і згорів(((
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07.04.2022 13:23 Відповісти
А что не так с носками?
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07.04.2022 13:25 Відповісти
Носки смародеренные,а не казенные.Карма.
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07.04.2022 13:31 Відповісти
Они в частях половину обмундирования за свой счёт покупают, там в каждой части есть кукушка, которая от начсклада приторговывает. А бесплатно только лежалое дают, которому место на помойке, посмотри вон пленные в чем. Это ж клоуны а не вояки, один Чмоня чего стоит.
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07.04.2022 13:35 Відповісти
Носки хорошої якості, мабуть житомирські, тільки вони цілі і залишилися
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07.04.2022 16:14 Відповісти
на учения - говорили они
мы не знали - говорили они
брехливые твари, убийцы и насильники...
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07.04.2022 13:11 Відповісти
Ну і *****
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07.04.2022 13:12 Відповісти
Воно попхалось мачіть хахлов, а замочили його.
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07.04.2022 13:13 Відповісти
А мать шо теперь хвастается? - Жду пакет из Украины.
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07.04.2022 13:14 Відповісти
денег хочет. доброволец. патриет. насильник и убийца. а так в сми засветилась - могут и не кинуть. а могут и кинуть, если больше ненарожала.
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07.04.2022 13:37 Відповісти
Звісно ж знали і розуміли . Треба бути або постійно і добряче під кайфом , або геть повним дебілом , щоб не орієнтуватись в тому що діється навкруги , не розуміти куди тебе посилають , куди їдеш і навіщо . .
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07.04.2022 13:15 Відповісти
Такі там теж є, думаю)) Ну ще можна якось десь повірити, що призовників 18-20-річних погнали, але льотчики чи танкісти - це переважно контрактники і вони не могли не знати!
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07.04.2022 13:29 Відповісти
Зе, По... Давай Бутусова в президенти! Це буде Бу?
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07.04.2022 13:18 Відповісти
Бутусов не готовий бути презедентом, не зможе перебрехати zeнаріка...
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07.04.2022 13:26 Відповісти
Не переживай, якщо в нас клован був готовий, то Бутусов якось впорається
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07.04.2022 13:29 Відповісти
Не варто жартувати такими речами, а ви ніби тіти. Нажартувалися. Назвіть президента України - українця за походженням, чи це теж "яка різниця"?
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07.04.2022 15:33 Відповісти
тіти(опечатка) діти.
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07.04.2022 15:37 Відповісти
"яка різниця" теж опечатка))) какаяразница...)))
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07.04.2022 16:11 Відповісти
Ой, мамачка загрустила. Синочка вбили кляті бендеровці. ЗА ЩО?
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07.04.2022 13:20 Відповісти
Усі расєяни добровільно, навіть залюбки йдуть вбивати українців, коли ми вже зрозуміємо що це патологічна ненависть расєян до нас українців, скільки можна розганяти вже смішний наратив про те що не усі расеяни однакові і це всьё путєн...
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07.04.2022 13:23 Відповісти
Ничего, ещё нарожает...
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07.04.2022 13:24 Відповісти
Приріст населення на московії відбувається за рахунок азійських націй.
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07.04.2022 15:36 Відповісти
www.youtube.com/watch?v=QQRrqbt5H5U
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07.04.2022 13:28 Відповісти
"он не мог такого сделать, это не он был, мой сын на это не способен, он детей любит, это другой не мой, насиловал, да ваши могли, нет я не верю, вот соседей спросите, какой добрый всем помогал... Анализ днк говорите? Его могли заставить биндеровцы..его пытали.. "
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07.04.2022 13:31 Відповісти
Ну и как, научился?
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07.04.2022 13:35 Відповісти
Штош. Здох орк та й здох
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07.04.2022 13:39 Відповісти
Помогать кому? Помогать в чем?
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07.04.2022 13:48 Відповісти
Кому помогать, ****! Убивать мирное население пошел!
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07.04.2022 13:49 Відповісти
смотрю на эти рожи - расса перейобков и отбросов. генетический мусор.
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07.04.2022 14:01 Відповісти
Здох как падаль Никита -
Его рыло даже землёй не покрыто.
Сожрали Никиту собаки,
Потом пожевали Никиту раки.
Мамка Никиток ещё нарожает,
А Параша их на убой посылает.
Ни чему мамку Никиты жизнь не научила,
Здох твой ********, как последний мудила.
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07.04.2022 14:04 Відповісти
"-У нас семья в принципе состоятельная, холодильник и микроволновка есть.... , а вот блендер и мясорубку не довёз "сынуля" ...
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07.04.2022 14:09 Відповісти
все 100% знали куда и зачем идут, а эти сказки "я на знав, мы ночью, и т.п..." ну да бог с ними, каждый выбирает свой путь который приведёт его к суду небесному...и там не отбрешешься...
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07.04.2022 14:25 Відповісти
ну что можно сказать - ликуем вместе с его мамой, поздравляю, от души
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07.04.2022 14:26 Відповісти
їм так промили мізки, що і вмовляти не треба було, самі готові здохнути за х..ла
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07.04.2022 14:34 Відповісти
А штош разведчик зеленского Буданов проморгал такой очевидный факт и не подготовились к войне?
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07.04.2022 14:45 Відповісти
Воистину ..в жизни нужно сделать правильный выбор..Не жалко…
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07.04.2022 15:46 Відповісти
На одного памагатєля менше!
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07.04.2022 16:34 Відповісти
геймер наверное...а тут жизнь одна.быдломасса
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07.04.2022 16:45 Відповісти
Так я не понял, свиноматке дадут компенсацию или не дадут? Для неё это основной вопрос.
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07.04.2022 16:46 Відповісти
 
 