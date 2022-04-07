Мати знищеного російського танкіста Аврова зізналася, що син міг відмовитися від участі у нападі на Україну. Окупанти все знали і зробили такий вибір, - Бутусов

У російських військовослужбовців, які йшли воювати в Україну, був шанс відмовитися.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще один доказ, що всі російські військові їхали вбивати українців добровільно і можливість відмовитися була у всіх! Російський танкіст Микита Авров був ліквідований під Ізюмом 25 березня. Його мати розповіла в інтерв'ю виданню severreal.org, що йому пропонували відмовитися від участі в нападі на Україну, але він сам зробив вибір – написав добровільну згоду на "участь у спецоперації", - пише він.

За словами Бутусова, судячи з місця служби, Авров служив у 488-му мотострілецькому полку 144-ї мотострілецької дивізії.

"Тож усі заяви затриманих російських терористів, що їх надіслали за наказом і що вони нічого не знали - брехня. Відмовитися можна було. Вони всі знали, і тому вони стріляють в українців, в дітей, жінок, літніх людей без жодного жалю. Вони зробили такий вибір", - додає Бутусов.

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