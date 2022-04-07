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Жінка в Бородянці третю добу чекає, коли з-під завалів витягнуть її сім'ю. Рятувальники принесли їй стілець. ФОТО ДНЯ

У Бородянці жінка на одному й тому самому місці кілька днів чекає на порятунок своїх рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото поширюють в соцмережах.

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"Це пані Людмила з Бородянки. Рятувальники принесли їй стілець, бо вона вже третій день стоїть на цьому місці і чекає. Чекає, коли з-під завалів витягнуть її сестру та племінника. Вони - її найближчі люди на цьому світі. Будинок зруйнували ще першого березня… Господи, як же боляче", - повідомляють у групі Адмін Обухівщини.

Жінка в Бородянці третю добу чекає, коли з-під завалів витягнуть її сімю. Рятувальники принесли їй стілець 01

Київська область (4009) рятувальники (167) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+30
Боже, пошли чудо
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07.04.2022 13:26
+14
35 дней в подвале без воды и еды...чудо к сожалению маловероятно...
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07.04.2022 13:42
+11
дом из кирпича силикатного не картон ..Чем же они бахнули что такое разрушение ....ублюдки слов нету
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07.04.2022 13:29
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Боже, пошли чудо
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07.04.2022 13:26 Відповісти
1 березня, дійсно чудо.
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07.04.2022 13:33 Відповісти
якщо не в підвалі.... чудо там неможливо.
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07.04.2022 13:36 Відповісти
35 дней в подвале без воды и еды...чудо к сожалению маловероятно...
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07.04.2022 13:42 Відповісти
Першого березня завалили будинок,малоймовірно що хороші новини будуть.
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07.04.2022 13:40 Відповісти
сподіваюсь, там знайдеться людина, яка підійде та обійме її
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07.04.2022 13:29 Відповісти
дом из кирпича силикатного не картон ..Чем же они бахнули что такое разрушение ....ублюдки слов нету
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07.04.2022 13:29 Відповісти
Силикатный кирич ето домино сложенное друг на друга. Там крепости на сдвиг никакой от слова совсем. Чуть что все рассыпается в кучу кирпичей.
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07.04.2022 13:57 Відповісти
и когда за это рашисты ответят??
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07.04.2022 14:05 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕ СЕМЬИ ПУТИНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ БЫЛИ УНИЧТОЖЕННЫ !!!
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07.04.2022 15:51 Відповісти
Яке ваше ставлення до цих сів: ""Добро обязательно победит зло. Поставит его на колени и жестоко убьет…"
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07.04.2022 16:38 Відповісти
ЗЕЛЯ ТЫ ЧТО ЛИ !?) ПРИВЕТ ПОТАПУ !!!
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07.04.2022 17:07 Відповісти
Тобто ви згодні з цим висловом?
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07.04.2022 19:16 Відповісти
ПОТАП НАВЕРНО НЕ СОГЛАСЕН !)
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08.04.2022 00:20 Відповісти
 
 