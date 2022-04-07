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Жінка в Бородянці третю добу чекає, коли з-під завалів витягнуть її сім'ю. Рятувальники принесли їй стілець. ФОТО ДНЯ
У Бородянці жінка на одному й тому самому місці кілька днів чекає на порятунок своїх рідних.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото поширюють в соцмережах.
"Це пані Людмила з Бородянки. Рятувальники принесли їй стілець, бо вона вже третій день стоїть на цьому місці і чекає. Чекає, коли з-під завалів витягнуть її сестру та племінника. Вони - її найближчі люди на цьому світі. Будинок зруйнували ще першого березня… Господи, як же боляче", - повідомляють у групі Адмін Обухівщини.
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