Лукашенко вимагає підключити Білорусь до переговорів між Україною та РФ
Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь повинна стати стороною переговорного процесу між Україною і Росією. Він доручив Міністерству закордонних справ реалізувати цю ініціативу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТу.
"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.
Він назвав війну в Україні "за парканом", тому вона нібито серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Лукашенко додав, що Росія підтримує ініціативу Білорусі.
"Ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може... І я абсолютно переконаний і знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому нічого поганого немає. Але це буде суперечити задуму Заходу. Але це не означає, що ми повинні танцювати під дудку Заходу", - вважає Лукашенко.
За його словами, слов'янські народи повинні "сісти за стіл і домовитися на рівних".
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Слава нації
Смерть москалям
***** та таракан
А что, на войне границы бывают? Или контрнаступление должно где то заканчиваться? Что вообще твориться?
Может раскажешь как так получается, что идет бред какой то, а не война. "Границы" лолололо...
Наверно Гитлеру тоже надо было так - "Нападем на Москву... Так не вышло... Тогда все части перевожу на Сталинград... О! Получилось... Теперь все части снова на Москву, сейчас проканает... ООООО !!!"
Это это за БРЕД???
Бульбофюрер, кто тебя "ввязал в это"? Сам побежал, по коротком поводке,
Ты ещё заяви, что переговоры должны проходит только в Минске, и никак иначе.
А твоя позиция "естественно от имени Беларуси" и так известна - "нацики, фошизды и бендеровцы неправы".
И нах себе цену только набиваешь? За тебя и ломанного гроша уже никто не даст.
"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может,"
-Ты проиграл выборы и не представляешь Беларусь и беларусов. Договраиваться будут не с тобой. Тебе предлогали - *******, но ты думал "за 3 дня".
"И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает."
-***** на роzzию. 2рая типо армия стала 22рой. С ней же и 3% мирового ввп экономика станет 0.0005%. Не на ту кобылу поставил, Фенцих-Лукашенко.
"Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку"
-Кто такие "мы". Ты и 10ок конченных твоих прихлебаев, Кочанова, твои малолетние *****, ******** и 1500-омоновцев/ментов ссошников. К концу войны полк Погоня с помощью побратимов тебя ******, да и народу только оружие раздай.
Скотина безмозгла
малоросыбелороссийцы
народ отвечает теперь, возможно паризанска война даст шанс исправить хоть чтото
Зовсім на старості став й.бнуте.
Стратегична авіація, крилаті ракети/балістичні ракети великої дальності, підводні човни, крейсери/фрегати/корвети і ЗМУ - це і є домовитися на рівних???
Але в окремій гілці-щодо капітуляції Бєларусі та виплати нам репарацій.
Что нибуть равно ценное
"Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.
За те, що надав агресору аеродроми, автомобільні та залізничні шляхопроводи, повітряний простір, та інше!
От за все це ти мавпо заплатиш, маєш повне право!
та ще й не легітимна
надо давить их частями
Сиди, падла, за забором и не гунди!
3/14дарас копеешный...
Колхозный комбинатор же тарахтел как трактор что в войне не участвует. Что ему там делать на переговорах ?
Боится что за предоставление территории без его ведома ему голову открутят.
Пусть не волнуется по нему уже все решено.
Соответственно включение его в переговорный процесс является косвенным признанием его статуса.
Запереживал, что в процессе переговоров россияне его интересы точно учитывать не будут и он останется сам на сам с разъярённой Украиной . . . Типа "Братушки, я ж вам помогал украинцев убивать, а вы меня бросаете . . . Не бросайте, возьмите с собой". Нет уж, усатый, ты свой выбор 24.02 сделал.
Поэтому гражданин Лукашенко пока что идёт вслед за русским военным кораблём и терпеливо дожидается либо Гааги, либо бойцов украинских ССО.